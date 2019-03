Pio 6 energetskih pića na dan: 'Kemikalije su mi pojele jezik!'

Nastavnik Dan Royals podrijetlom je Australac, a živi u Aziji. Na Facebooku je u grupi Get It Off Your Chest objavio fotografiju svog jezika. Tvrdi da su otekline i vidljiva oštećenja prouzročile kemikalije iz energetskih napitaka koje su mu nagrizle tkivo jezika.

Objasnio je kako je pio i do šest energetskih napitaka na dan, a prestao je tek kad su mu liječnici rekli da kemikalije iz takvih napitaka mogu oštetiti tkivo. U njegovom slučaju, tvrdi, aminokiseline, B vitamini i biljni nadomjestci doslovno su mu pojeli meso, piše Daily Mail.

Foto: Facebook

- Tko pije energetske napitke? Ovisni ste o njima? Možda želite bolje promisliti o tome. Pogledajte fotografiju... Evo, to vam kemikalije mogu napraviti od jezika, a zamislite sad kako je s unutarnjim organima - napisao je na Facebooku pojašnjavajući kako je i sam pio do šest napitaka u danu. Unatoč tome što redovno četka zube, nastala su oštećenja tkiva, a liječnici su mu rekli da je to zbog kemikalija.

Royals je i pušač, no inzistira da su ozljede nastale samo zbog pića.

- Da nešto razjasnimo. Brinem o svom oralnom zdravlju, no ovo je samo od napitaka. Pušim, ali to nema veze s ozljedama na jeziku - ustvrdio je. Nije pojasnio kako su mu točno kemikalije naštetile. Stomatolozi su već ranije upozorili da visok postotak šećera i kiselina u energetskim pićima šteti oralnom zdravlju. Studija Svjetske zdravstvene organizacije pokazala je da karijes može nastati kao rezultat kiselosti i visokog udjela šećera u tim pićima. U drugoj studiji znanstvenici su ustvrdili da kiseline iz tih napitaka mogu prouzročiti raspadanje cakline te voditi do hipersenzibilnosti.

Foto: Dreamstime

Specijalistica obiteljske medicine Mirjana Žagar Petrović objašnjava kako je moguće da su mu kemikalije iz energetskih napitaka nagrizle tkivo.

- Moguće je, jer su u pitanju velike količine pa produciraju i potiču stvaranje i lučenje želučane kiseline. Ona refluksom nagriza praktički cijelu sluznicu jednjaka, ždrijela i jezika. Nije normalno piti takva pića uopće, a kamoli šest takvih pića na dan. To su prazne, nepotrebne kalorije, ugljikohidrati u obliku šećera i dodataka, esencijalne aminokiseline i brojni drugi dodaci. Mi ni ne znamo što sve sadrže takvi napitci - kazala je dr. med. Žagar Petrović ističući da je uz visoke doze šećera u takvim napitcima ujedno i velika koncentracija kofeina.

- Iako imamo dojam da nam u početku čini dobro, kofein dugoročno šteti srcu, krvožilnom sustavu i mozgu. On izaziva porast tlaka i ubrzan rad srca. Ako se uz takve napitke ne uzimaju voda ili biljni čajevi, onda energetski napitci mogu izazvati i dehidraciju - zaključila je dr. Žagar Petrović.

ŠOK U KRALJEVSKOJ OBITELJI: Meghan Markle priznala zašto bježi iz palače, ne može više ovako