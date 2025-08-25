Obavijesti

Pita od tikvica i svježega sira

Pita od tikvica i svježega sira
1
Lisnato tijesto razvaljajte na debljinu oko 3 milimetara te ga prebacite u lim obložen papirom za pečenje. Tikvice narežite na vrlo tanke kolutiće, posolite i pustite da stoje oko 20 minuta kako bi otpustile višak vode

Ovo jelo idealno je za osam osoba ili jedno obiteljsko okupljanje, a priprema ovog jela će trajati svega 25 minuta.

Sastojci:

250 g lisnatog tijesta, 250 g tikvica, 250 g svježeg sira, 2 režnja češnjaka, 3 jaja, sol, svježe mljeveni crni papar, muškatni oraščić

Priprema:

Lisnato tijesto razvaljajte na debljinu oko 3 milimetara te ga prebacite u lim obložen papirom za pečenje. Tikvice narežite na vrlo tanke kolutiće, posolite i pustite da stoje oko 20 minuta kako bi otpustile višak vode. Svježi sir pomiješajte s nasjeckanim češnjakom, naribanim muškatnim oraščićem (ili mediteranskim začinima) i jajima. Posolite i popaprite te sastojke dobro izmiješajte. Smjesu sira ravnomjerno rasporedite po tijestu, dodajte tikvice pa pecite pitu u pećnici na 170°C oko pola sata.

