TKO JU NE VOLI?

Pita s krumpirom i piletinom

Piše Karolina Krčelić,
Foto: 123RF

Ova neobična pita na bazi krumpira pravi je izbor kada želiš pripremiti zasitno, sočno jelo bez brašna i klasičnog tijesta. Priprema je jednostavna, a rezultat prefino jelo

U nastavku donosimo recept za preukusnu pitu na bazi krumpira s piletinom.

Sastojci:

  • Krumpir – 6 srednje velikih

  • Pileći file – 300 g

  • Gljive – 300 g

  • Rajčice – 150 g

  • Tvrdi sir – 150 g

  • Češanj češnjaka – 1 kom

  • Biljno ulje

  • Sol, papar

Za preljev:

  • Jaja – 3 kom

  • Vrhnje (kisela vrhnje) – 200 g

  • Mlijeko – 50 g

  • Kopar (ili peršin ako nemaš)

  • Sol, papar, suhi češnjak
     

  • Priprema:

  1. Krumpir skuhaj dok ne omekša, zatim ga rasporedi po dnu kalupa za pečenje.

  2. Čašom ga zgnječi u ravan sloj.

  3. Prelij biljnim uljem, malo posoli i stavi u pećnicu na 15 minuta na 180 °C – da se lagano zapeče.

  4. U međuvremenu isprži pileći file. Gljive posebno poprži s nasjeckanim češnjakom.

  5. Rajčice nareži na tanke ploške.

  6. Za preljev izmiješaj jaja, vrhnje, mlijeko, kopar, sol, papar i suhi češnjak – dobro promiješaj.

  7. Izvadi krumpir iz pećnice, po njemu rasporedi nadjev: prvo meso, zatim gljive, pa rajčice.

  8. Sve prelij pripremljenom smjesom i pospi naribanim sirom.

  9. Vrati u pećnicu i peci još 40–45 minuta na 180 °C.

  10. Pusti da se malo ohladi – i jelo je spremno za posluživanje!

