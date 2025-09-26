Ova neobična pita na bazi krumpira pravi je izbor kada želiš pripremiti zasitno, sočno jelo bez brašna i klasičnog tijesta. Priprema je jednostavna, a rezultat prefino jelo
Pita s krumpirom i piletinom
U nastavku donosimo recept za preukusnu pitu na bazi krumpira s piletinom.
Sastojci:
Krumpir – 6 srednje velikih
Pileći file – 300 g
Gljive – 300 g
Rajčice – 150 g
Tvrdi sir – 150 g
Češanj češnjaka – 1 kom
Biljno ulje
Sol, papar
Za preljev:
Jaja – 3 kom
Vrhnje (kisela vrhnje) – 200 g
Mlijeko – 50 g
Kopar (ili peršin ako nemaš)
Sol, papar, suhi češnjak
Priprema:
Krumpir skuhaj dok ne omekša, zatim ga rasporedi po dnu kalupa za pečenje.
Čašom ga zgnječi u ravan sloj.
Prelij biljnim uljem, malo posoli i stavi u pećnicu na 15 minuta na 180 °C – da se lagano zapeče.
U međuvremenu isprži pileći file. Gljive posebno poprži s nasjeckanim češnjakom.
Rajčice nareži na tanke ploške.
Za preljev izmiješaj jaja, vrhnje, mlijeko, kopar, sol, papar i suhi češnjak – dobro promiješaj.
Izvadi krumpir iz pećnice, po njemu rasporedi nadjev: prvo meso, zatim gljive, pa rajčice.
Sve prelij pripremljenom smjesom i pospi naribanim sirom.
Vrati u pećnicu i peci još 40–45 minuta na 180 °C.
Pusti da se malo ohladi – i jelo je spremno za posluživanje!
