Pitanje koje je podijelilo ljude: Kada skidate božićne ukrase?

Više od 78 posto građana Hrvatske kaže da će božićne ukrase skinuti na blagdan Sveta tri kralja, dok oko 10,57 posto njih ukrase skida odmah nakon novogodišnjeg slavlja. Još toliko građana u anketi Večernjeg lista, nakon što je jedna žena na popularnom britanskom forumu Mumsnet pokrenula žustru raspravu o tome, izjasnilo se da će ukrase ostaviti sve do Uskrsa.

Naime, jedna je žena ovih dana na spomenutoj mreži potaknula raspravu o tome kad je najbolje skinuti ukrase, oko čega se komentatori nikako nisu mogli složiti. Kako prenosi The Mirror, neki su se odlučili na to odmah nakon Božića. Naime, žena je u objavi napisala:

- Kada ćete skinuti božićne ukrase? Uvijek želim to učiniti na Štefanje. Ne napravim to, ali želim. Obično izdržim do Nove godine, ali mislim da je ova godina stvarno 'nebožićna' i želim sve skinuti odmah! Zadržat ću ih zbog djece, no stvarno me zanima – ima li još ljudi koji požele sve te ukrase poskidati odmah?'

Foto: DREAMSTIME

Uslijedili su komentari s različitim stavovima i situacijama. Tako jedna korisnica mreže piše da njihovi ukrasi nisu do kraja ispravni, pa kako idu na novogodišnje putovanje, ukrase su skinuli odmah.

- Ne želim se vratiti u siječnju u kuću koja je još posve okićena – dodala je.

Druga kaže kako je već vidjela i nekoliko božićnih drvaca odloženih u kontejnere.

- Moji ukrasi su u kući od prvog siječnja, no sviđa mi se baš da budu postavljeni i za Novu godinu, pa ću ih možda sutra skinuti, glasio je još jedan komentar.

Foto: Dreamstime

S druge strane, mnogi u ukrasima žele uživati što je duže moguće i ne planiraju ih skidati do prvog vikenda u siječnju.

- Prvi vikend prosinca smo ih postavili, prvi vikend siječnja ih skidamo – otkriva, tako, jedna korisnica, dok druga dodaje: 'Blagdani su tek prošli, malo je prerano da ukrase sklonimo'.



