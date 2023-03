Pitate se što se događa 'nakon'? Napravili su simulator smrti, no mnogi nisu izdržali do kraja

Jeste li se ikada zapitali što se događa kada umrete - sada to možete saznati zahvaljujući neobičnoj VR simulaciji koja omogućuje da se suočite s 'iskustvom bliskim smrti' - no mnogi kažu da im to izaziva 'paniku'.

Što se događa nakon što umremo pitanje je koje zbunjuje najveće mislioce otkako je svijeta i vijeka. Sada je umjetnik napravio izložbu koja pokazuje kakva je smrt - iako su neki koji su ovo isprobali upozorili da može izazvati tjeskobu.

Umjetnik Shaun Gladwell stvorio je izložbu pod nazivom 'Passing Electrical Storms' koja vodi sudionike kroz simuliranu deeskalaciju života, od srčanog zastoja do moždane smrti. Od vas se traži da legnete na lažni bolnički krevet i spojite se na monitor otkucaja srca.

Simulacija je toliko uznemirujuća da postoji osoblje koje vas 'spašava' kada vam je previše. Marcus Crook, mještanin Melbournea koji također ima izložbu na festivalu, objasnio je kakvo je zapravo VR iskustvo smrti.

- Vidim kako mnogi govore da izaziva tjeskobu i paniku. To je definitivno na granici... Ono što se događa je da ležite, krevet vibrira... Liječnici dolaze do vas i pokušavaju vas oživjeti, a to ne ide. Onda lebdiš pokraj njih i to ide dalje... - opisuje Crook.

Ovo VR iskustvo je u Australiji, dio Melbourne Now, velikog kulturnog festivala u tom australskom gradu na kojem sudjeluje više od 200 umjetnika. Traje do kolovoza - i možete ga osobno isprobati, ako odete tamo, prenosi Mirror.

