'Prodala sam svoj dom da bih mogla živjeti na kruzeru, i sada godišnje uštedim tisuće eura'

Žena je napustila svoj luksuzni dom kako bi financirala novi život na otvorenom moru. Mimi Bland (59), jedna je od stotina onih koji kupuju kabine na luksuznom rezidencijalnom kruzeru.

Brod obilazi svijet jednom svake tri godine, u kontinuitetu sa zaustavljanjima u lukama diljem svijeta. Kako bi financirala svoj novi život, Mimi je prodala kuću s tri spavaće sobe vrijednu oko 500.000 eura u Buckinghamshireu.

Ona planira i dalje raditi, ali na brodu, i započeti karijeru kao mentorica svjesnosti dok bježi od stresa svakodnevnog života u Ujedinjenom Kraljevstvu.

- Želim vidjeti svijet radeći i upoznati puno drugih ambicioznih pojedinaca koji traže novi život pun uzbuđenja i zabave. Sljedeće godine ću imati 60 godina i vrijeme je za 'reset'. Volim svoj život u kojem pomažem uspješnim rukovoditeljima da se oslobode stresa i postignu bolju ravnotežu između poslovnog i privatnog života. Ali shvatila sam da to moram učiniti i za sebe i krenuti na novo uzbudljivo putovanje puno avanture i otkrića - kaže Mimi.

Ona je iz svoje ušteđevine izdvojila oko 850.000 eura za jednu od luksuznih rezidencija na kruzeru, a zatim će trošiti dodatnih 50.000 godišnje kako bi mogla kupiti sve obroke i ostvariti pristup svim nevjerojatnim sadržajima na brodu.

Trenutačni trošak održavanja njezinog doma i luksuznog načina života, uključujući i pet odmora godišnje iznosi otprilike 70.000 eura godišnje, tako da će Mimi sada biti 20.000 eura godišnje u plusu, dok živi jednostavnijim i ispunjenijim životom na brodu dok još radi, ali i putuje.

Mimi koja se sa suprugom razišla prije više od 20 godina i nije se ponovno udavala, kaže da su je posljednje tri godine natjerale da shvati da mora radikalno promijeniti svoj život.

- Mislim da smo svi prošli kroz veliku promjenu u posljednje tri godine i shvatili da su mnogi od nas dovoljno sretni da mogu raditi s bilo kojeg mjesta na svijetu. U mom novom životu, ekipa se brine o svemu, a ja mogu voditi svoj posao, vidjeti svijet i upoznati druge koji se također žele dobro zabaviti. Jedva čekam da otplovim u sljedeću fazu svog života. Želim nastaviti raditi koliko god budem mogla i podučavat ću svoj način razmišljanja stanovnicima na brodu, ali i klijentima na internetu - objasnila je.

Na ovom brodu će biti mjesta za 1000 stanovnika koji žive u 547 potpuno opremljenih rezidencija koje se kreću od najmanjih jednosobnih kabina do velikih penthousea.

Cijene počinju od oko 850.000 eura i penju se do 6,5 milijuna za najluksuznije stanove. Kruzer ima tri bazena i sunčališta te 20 barova i restorana zajedno s vlastitom mikropivovarom. Stanovnici mogu uživati u knjižnici s 10.000 knjiga, kinu i umjetničkom studiju. Ljubitelji sporta mogu koristiti vanjsku stazu za trčanje, najnovije golf simulatore te marinu s osobnim plovilima. Brod također ima zdravstveni centar, potpuno opremljenu bolnicu i kliniku protiv starenja.

- Svi imamo tu sliku o krstarenjima, da su to dugi praznici za umirovljenike i one koji putuju svijetom kao parovi. Ova superjahta uopće nije takva, to je rezidencijalni brod za krstarenje za zaposlene i mlade obitelji koje su tijekom Covida shvatile da mogu raditi s bilo kojeg mjesta i ne žele gnjavažu i troškove vezane uz jednu nekretninu - rekao je izvršni direktor i osnivač Storylinesa Alister Punton.

To je za one koji imaju želju za lutanjem, ali također uživaju u udobnosti vlastitog doma i smatrali bi letenje od hotela do hotela prestresnim i skupim. Druga iscrpljujuća stvar kod putovanja je upoznavanje novih ljudi, a uzbudljiva stvar kod ovih krstarenja je da postoji cijela zajednica istomišljenika tako da nikada niste usamljeni, dodaje Punton.

Brod će pristajati u lukama između tri i pet dana kako bi stanovnicima omogućili istraživanje lokalnih mjesta. Putovanje kroz Italiju uključivalo bi zaustavljanje u Napulju na jugu do Rima i potom Venecije na sjeveru, donosi The Sun.

