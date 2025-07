Pjesma Beatlesa 'All You Need Is Love' postala manifest epohe

Fenomen The Beatles na današnji dan, 1. srpnja 1967., objavio je svoj legendarni singl "All You Need Is Love", koji je postao globalni simbol mira, zajedništva i kontrakulturne revolucije. Pjesma je premijerno izvedena samo tjedan dana ranije, 25. lipnja, u okviru prijelomnog televizijskog događaja "Our World" – prvog satelitskog prijenosa uživo – koji je spojio publiku iz čak 25 zemalja. Više od 400 milijuna ljudi širom planeta gledalo je kako John, Paul, George i Ringo, okruženi prijateljima i slavnim uzvanicima, među kojima su bili Mick Jagger i Eric Clapton, s osmijehom šalju jednostavnu ali snažnu poruku: ljubav je sve što nam treba.

