<p>Možete biti najcool, najbogatiji čovjek ikad i to vam neće kupiti sreću. Novac ti ne kupuje sreću. Slava samo donosi povećalo na s *** koje već imate. A ako se to s *** izbaci, imat ćete uvećano s *** u situacijama kada se to čak ne čini opravdanim ili kao da se čak biste trebali tako osjećati pa vas to još više uzrujava jer se osjećate nezahvalno - rekla je u videu na TikToku, a prenosi<a href="https://www.yahoo.com/lifestyle/lizzo-mental-health-231613151.html"> Yahoo</a>.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Pjevačica Lizzo ruši predrasude - vježba već pet godina</p><p>Lizzo je dodala da ljudi s unutarnjim problemima moraju raditi na tome da se izliječe iznutra jer pokušaji postizanja slave, bogatstva i uspjeha neće popraviti ono što stvarno nije u redu.</p><p>- Samo to moraš učiniti. Obavi posao iznutra. Napravite taj posao jer bez obzira gdje se nalazite, uvijek će vas proganjati poput prokletog duha - objasnila je kad je počela plakati.</p><p>POGLEDAJTE NJEZIN VIDEO NA TIKTOKU:</p><p>- I ja radim na tome, ali danas jednostavno nije dobar dan. Samo želim da svi znaju da je u redu imati loš dan čak i kad se čini da ne biste trebali - dodala je.</p><p><br/> Iako je dobitnica Grammyja puno postigla pozitivnim objavama o tijelu i pozivajući obožavatelje da se vole kakvi god bili, također je otvorena prema mentalnom i emocionalnom zdravlju.</p><p>U lipnju 2019. Lizzo je na Instagramu objavila kako se bori s depresijom, a također je objasnila zašto joj je ljubav prema sebi tako važna.</p><p>- Depresivna sam i nemam nikoga s kim mogu razgovarati jer nitko tu ništa ne može učiniti. Život boli - kazala je u videu. U poruci je napila da se puno voli jer se sve drugo čini kao odbijanje i kao da je svijet pokušava ušutkati, no zaključuje kako će i to proći.</p><p>U intervjuu za britanski Vogue u studenom 2019. priznala je da je njezina borba s tjeskobom utjecala na njezinu glazbu.</p><p>- Ne znam zašto, ali moja tjeskoba ponekad me određuje kao izvođača i kao umjetnika. Ne znam koristi li moje tijelo tu tjeskobu iz očajničke potrebe i traži mjesto za nju ili je uzima i stavlja pred druge - zaključila je.</p>