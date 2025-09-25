Plakat koji miriše na dom: HT pomaže izgubljenim psima

Na zagrebačkom nasipu u kvartu Savica postavljen je eksperimentalni plakat koji privlači pse lutalice i omogućava njihovim vlasnicima da ih lakše pronađu.

Procjenjuje se da u Hrvatskoj svake godine nestane više od 1500 pasa, što je za vlasnike izvor stresa i tuge, a za same životinje velika opasnost.

Posebnost plakata je u njegovoj funkcionalnosti. Naime, opremljen je mehanizmom koji ispušta miris hrane, a uz njega se nalazi i zdjelica s vodom, pa životinje mogu kratko predahnuti i sačekati vlasnike.

Mjesto postavljanja pažljivo je odabrano, plakat se nalazi na Savici, tik uz dog friendly park, popularno odredište za šetnje s ljubimcima. Precizna lokacija dostupna je i na Google Mapsu.

- Gubitak kućnog ljubimca jedno je od najtežih iskustava za vlasnika. Naš je cilj pokazati kako tehnologija i kreativna rješenja mogu unijeti pozitivnu promjenu i olakšati svakodnevicu. Ako ovaj eksperiment pomogne pronaći barem jednog psa, smatrat ćemo to velikim uspjehom - izjavila je Branka Bajt, direktorica Brenda Hrvatskog Telekoma.