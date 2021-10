Kad beba konačni stigne, novopečene majke se suočavaju sa nizom pitanja. Primjerice, hoće li se i partner buditi noću kako bi hranio dijete? Hoće li se vaša ili njegova majka doseliti kako bi vam pomogla tijekom prvih nekoliko mjeseci? Tko će vam kuhati? Činejnica da ste postali majka promijenila vas je nepovratno, a osim što ste prošli fizički napor jednak izazovu trčanja maratona, usto imate na skrbi i maleno nemoćno biće koje u potpunosti ovisi o vama, piše Mother.

Zašto ne radimo planove za babinje

Uoči trudova i poroda pojedini liječnici i babice će vas pitati imate li plan poroda kako bi vam omogućili porođaj kakav želite. To je, ujedno, način na koji se nosite sa promjenom koja dolazi i on predstavlja vašu prvu odluku koju donosite umjesto nekog drugog ljudskog bića. Isto je i s planom za babinje.

- Plan za babinje je divan način da se obitelji zbliže i komuniciraju o svojim strahovima, pitanjima i radostima povezanima sa logistikom oko dolaska novog člana. Na taj način uklanjate mogućnost neugodnog iznenađenja i jasno dajete do znanja koja su vaša očekivanja od partnera i članova obitelji, a to će smanjiti razinu stresa i konflikte u situaciji kad beba stigne - objašnjava doula Esther Lavi, osnivačica tvrtke Dream Big Baby.

Svetost četvrtog tromjesečja

Babinje ili četvrto tromjesečje dolazi sa značajnim promjenama - tijela, uma i cijele obitelji. Nakon poroda doživljavate značajne hormonalne promjene, tijelo vam se oporavlja od poroda, a a istovremeno imate zahtjevan i težak zadatak brinuti se o novorođenčetu. Uz kroničan nedostatak sna i povećanu potrebu za nutrijentima, često se suočavate sa neravnotežom.

Žene u babinju su sklonije pojavi anemije, tjeskobe, umora, osteopenije i depresije. Svjesni toga, u mnogim kulturama prvih 40 dana nakon poroda nazivaju svetim vremenom posvećenim isključivo odmoru i zacjeljenju rodilje.

Heng Ou, autor knjige The First 40 Days: The Essential Art of Nourishing the New Mother objašnjava kako se u kineskoj tradicionalnoj praksi zuo yuezi (razdoblje babinja) svodi na očuvanje onoga što se otvorilo.

- Otvorila se maternica, stanice, kosa i sve pore, osobito nakon tako dramatičnog iskustva. Zato je to razdoblje u životu žene iznimno važno. Kažu da, ukoliko majčino tijelo u tom razdoblju nije u mirovanju, može kasnije pokazati brojne zdravstvene teškoće - piše on.

U SAD-u žene šalju kući iz rodilišta i sljedećih šest tjedana su prepuštene same sebi.

- Iako je odmor u trajanju od šest tjedana neophodan i potencijalno pozitivno iskustvo, sam po sebi jedva dotiče površinu u smislu zadovoljenja tjelesnih, duhovnih, emocionalnih i mentalnih potreba majke nakon poroda. Majka u postporođajnom razdoblju doživljava svoj osobni preporod. Trebali bismo je podržavati koliko i njezino dijete - ističe Lavi.

Stoga bi postporođajni plan trebao opisati prehranu, podršku i potrebe njege majke tijekom barem prvih 40 dana nakon poroda. Smišljanje plana za ovo vrijeme ulaganje je u usporavanje, odmor i ozdravljenje nakon rođenja.

Radi se o spoznaji da nova majka ne može sve sama, a niti bi morala. Studije su pokazale da dobivanje dodatne socijalne podrške tijekom tog vremena kroz traženje i primanje pomoći, može spriječiti postporođajnu depresiju.

Počnite izrađivati ​​postporođajni plan u trećem tromjesečju

Baš kao i plan poroda, poželjet ćete izraditi svoj postporođajni plan prije nego što se rodi beba, a idealno je da to bude u trećem tromjesečju trudnoće. Tada imate vremena za razmišljanje prije nego što se život pretvori u vrtlog između hranjenja, drijemanja i mijenjanja pelena.

Također, možete unaprijed obavijestiti svoje liječnike o željama i razgovarati s babicom o uslugama nakon poroda ili zatražiti od svog liječnika preporuke o postporođajnoj douli. To je prilika i za razgovor s članovima obitelji o tome želite li da vas netko posjećuje nakon što se vratite s poroda i tko pod kojim uvjetima može ući u vaš dom - primjerice, da to bude netko tko je cijepljen protiv gripe i COVID-a.

Poduzimanje ovih koraka na vrijeme može vam bolje pomoći da se lakše prilagodite babinju. Ako to ne učinite, riskirate neugodne situacije.

- Postporođajni plan omogućuje osjećaj spremnosti. Čak ako i kada stvari ne idu baš onako kako ste planirali, čin osmišljavanja djelotvornih postporođajnih koraka postaje umirujući i osnažujući za obitelji koje očekuju novorođenče - pojašnjava Lavi.

Naravno, nemoguće je znati kako ćete se zapravo osjećati nakon što rodite, ali razgovor o postporođajnom razdoblju s drugim roditeljima može vam pomoći shvatiti što vas čeka. Mnogo novih mama željno će podijeliti ono što im je uspjelo i što nije u ovo doba tranzicije.

Kako napraviti postporođajni plan

Baš kao i kod plana rođenja, postporođajni plan trebao bi biti prilagođen vašoj kućnoj i obiteljskoj situaciji i može biti živi dokument koji ažurirate po potrebi.

1. Planiranje porodiljnog dopusta

Hoćete li zajedno s partnerom uzeti slobodno vrijeme ili ćete kombinirati odgovornosti? Razgovarajte o svojim mogućnostima s partnerom i zacrtajte okvirni raspored i podjelu vremena oko boravka s bebom.

2. Planiranje odmora i ozdravljenja

U tradicionalnoj kineskoj medicini rođenje označava energetski pomak od janga (punog, toplog) tijekom trudnoće do yina (praznog, hladnog) u postporođajnom razdoblju. Nakon što su vam probavni organi bili pritisnuti i zbijeni mjesecima, probava i metabolizam su spori i slabi. Zato vam treba kvalitetna prehrana.

Opskrbite se toplim juhama i hranom bogatom vlaknima, poput zobenih pahuljica i leće kako biste spriječili zatvor. Svakako zapišite bilješku o važnosti ispijanja većih količina vode sobne temperature ili toplih biljnih čajeva. Izbjegavajte ledena pića.

Unaprijed se obratite liječniku i prodiskutirajte o dodavanju željeza i vitamina C nakon poroda kako biste potaknuli zacjeljivanje tkiva.

3. Planiranje gostiju

Odredite jednog ili dva čovjeka koji mogu doći i ostati sa vama u prvim tjednima nakon poroda kako bi vam pomogli oko bebe i kućanskih poslova dok ne stanete opet na noge. Za sve ostale, odredite pravila.

- Ovdje je postporođajni plan idealan. Ako parovi prije poroda razjasne uzajamno i sa svojim prijateljima te obitelji što od drugih očekuje, oni će zaobići bilo kakav pritisak posjetitelja - kaže Lavi.

Budite precizni i oko pojedinosti. Hoćete li zahtijevati da su gosti primili određena cjepiva? Maske? Pranje ruku? Samo posjeti na otvorenom? Nema posjeta sve do prvog pregleda bebe kod pedijatra i prvog cjepiva? Odmah razmislite o ovim opcijama.

4. Planiranje podrške za dojenje

Razmislite hoćete li dojiti dijete, koristiti kombinaciju majčinog mlijeka i adaptiranog mlijeka, izdajati se isključivo pumpicom ili bebu hraniti isključivo adaptiranom hranom. Ako planirate dojiti, opskrbite se prenatalnim vitaminima, čajevima za dojenje i grickalicama bogatim hranjivim tvarima.

Dojenje zahtijeva puno kalorija. Ako planirate koristiti formulu, počnite odmah istraživati ​​robne marke i pitati druge roditelje za njihov savjet.

Sada je i dobar trenutak za razgovor s partnerom o podjeli obveza oko hrane i pelena. Definiranje odgovornosti sada može pomoći izbjegavanju frustracija poslije.

5. Planiranje podrške u kući

Od pripreme obroka do pranja rublja, čišćenja kuće do njege kućnih ljubimaca, ne očekujte da ćete sami moći riješiti sve svoje obveze. Nešto tako jednostavno kao što je šetnja psa, kad beba stigne traje tri puta duže. Razmislite treba li vam barem 40 dana pomoć u čišćenju, kuhanju ili šetnji ljubimaca i pokušajte unaprijed dogovoriti ljude koji će vam u tome pomoći.

Ono što je najvažnije, dopustite sebi prihvaćanje tuđe pomoći, čak i ako nije savršena. Vaša je majka krivo napunila perilicu posuđa? Oduprite se porivu da je reorganizirate i ne kritizirajte.

6. Planiranje novih rituala

Iako svaki ritual dobiva novo značenje kad stigne beba, vjerojatno ćete morati započeti i nekoliko novih rituala koji uključuju novog člana obitelji. Možda ćete s bebom htjeti ostvariti kontakt kožu uz kožu i često je tako nositi, a za to si morate osigurati adekvatan prostor pa unaprijed promislite gdje biste tako mogli funkcionirati. Također, trebat će vam novi rituali oko odmora.

- Ovo zvuči pomalo glupo, ali najproaktivniji način planiranja odmora jest taj da postanete potpuno svjesni njegove važnosti - kaže Lavi ističući kako je odmor neprocjenjiv za zdravlje nakon poroda.

- Najvažnije je zapamtiti da je budni odmor koji uključuje sjedenje, ležanje, vježbanje disanja ili meditacija jednako vrijedan kao i spavanje tijekom prvih nekoliko postporođajnih tjedana. To nadilazi staru poslovicu 'spavaj kad spava beba' - pojasnila je Lavi.

7. Planiranje podrške mentalnom zdravlju

Razmislite može li vam unajmljivanje plaćene asistentice olakšati prijelaz nakon poroda, ili pak dogovorite susret sa svojim terapeutom tjedan ili dva nakon poroda kako biste razgovarali o svom iskustvu. To može biti dobrodošao predah i siguran prostor za raspravu o tome što proživljavate.

8. Planiranje povratka na posao

Nemoguće je znati kakve ćete osjećaje gajiti prema poslu nakon majčinstva, ali vrijedi promisliti i o potencijalnom povratku na posao nakon porodiljnog dopusta. Ili ne. To bi vam moglo kasnije olakšati neke odluke.

Možda ćete htjeti raditi na pola radnog vremena ili biste mogli mijenjati smjene u kojima radite. No svakako imajte na umu da je prioritet vaše zdravlje i ono je od vitalnog značaja, bez obzira na radno mjesto i situaciju na poslu.

- Mnogi roditelji ne mogu si priuštiti da ostanu kod kuće s bebama koliko žele, no ono što mogu učiniti je poduzeti sve moguće kako bi optimizirali svoje zdravlje. Roditelji novorođenčadi bit će neispavani. Hranite tijelo zdravom hranom i brinite se o kvalitetnom snu i pokušajte zadržati zdravlje i uravnoteženost ako je povratak na posao neizbježan prije nego što ste planirali - savjetuje Lavi.

Odvajanje vremena za izradu postporođajnog plana u konačnici je važno ulaganje u vaše buduće zdravlje, pogotovo jer se sva pažnja prirodno preusmjerava na dojenče. Prepoznavanje svoje uloge u ovoj prijelaznoj fazi između trudnoće i roditeljstva iznimno je važno je i znači da ćete zagovarati svoje osjećaje i potrebe dok napredujete u novu ulogu majke.