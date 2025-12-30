Obavijesti

Plastenik od polikarbonata ili folije: Koji se stvarno isplati?

Foto: Gutta

Svake godine u proljeće ista priča na forumima i grupama za vrtlarenje: "Folija mi je opet popucala, što sad?" A oni koji su investirali nešto više u plastenik s polikarbonatnim pločama nemaju prigovora jer jednostavno takav pokrov traje desetak godina

Ta razlika između početne cijene i dugoročnog troška zbunjuje mnoge hobi uzgajivače. Folija sigurno košta i dva puta manje, ali traži zamjenu svake 2-3 sezone. Polikarbonat s kvalitetnom UV zaštitom traje 10 godina. Ta početna investicija često prevagne u odluci, pogotovo ako se ne uzmu u obzir svi troškovi održavanja.

Problem s folijom koji se vidi tek nakon druge zime

Plastična folija nema unutarnju strukturu. Kad temperatura padne, toplina izlazi gotovo istom brzinom kao da plastenika nema - zato plastenici pokriveni folijom ujutro imaju gotovo istu temperaturu kao vanjski zrak. Za nježne presadnice rajčica ili paprika to često znači kraj sezone prije nego što je počela.

Mehanički, folija stari puno prije pod suncem i temperaturnim skokovima. Postaje krta na pregibima, žuti, gubi elastičnost. Zamjena pada upravo u vrijeme kad bi trebalo pripremati sadnju, a ne mijenjati pokrov.

Višeslojne polikarbonatne ploče rade drugačije - šuplja struktura s komorama djeluje kao izolator, slično dvoslojnom staklu. Unutrašnjost plastenika ostaje stabilnija i tijekom hladnih noći, što produljuje sezonu u oba smjera.

Žućenje koje otkriva razliku u kvaliteti

Nakon 3-5 godina jeftinije polikarbonatne ploče počinju žutjeti i gubiti prozirnost. To nije kvar nego posljedica UV zračenja koje postupno razgrađuje materijal bez adekvatne zaštite.

Ploče s obostranom UV zaštitom zadržavaju prozirnost 10-12 godina. Kod jeftinijih verzija zaštita je samo s jedne strane i ako se ugrade naopako, degradacija kreće odmah.

Foto: Gutta

Dva pristupa gradnji

Oni koji imaju vlastitu konstrukciju ili rade čelični okvir trebaju samo polikarbonatne ploče i prilagođavaju ih vlastitim mjerama. 

Drugi pristup su gotovi plastenici s polikarbonatnim pokrovom, poput Gutta Gardentec modela, koji dolaze s konstrukcijom od pocinčanih čeličnih profila - elementi se spajaju vijcima, bez zavarivanja. Takvi kompleti uključuju sve potrebne dijelove i upute za montažu. Pocinčani profili ne rđaju kao obični čelik, što produljuje vijek trajanja cijele konstrukcije.

Izračun koji se rijetko radi unaprijed

Folija se mijenja svake 2-3 godine. Kroz desetljeće to znači 3-4 zamjene - svaka uključuje kupnju novog materijala, skidanje starog, postavljanje i vrijeme. Kad se sve zbroji, ukupni trošak često premašuje cijenu jednog polikarbonatnog pokrova koji u istom razdoblju ne traži zamjenu.

Polikarbonatne konstrukcije mogu stajati cijelu godinu bez rastavljanja. I ovisno o lokaciji to otvara mogućnost zimskog uzgoja. Špinat, blitva i matovilac podnose niske temperature ako imaju zaštitu od vjetra i mraza koju ovakav plastenik pruža.

Što zapravo gledati pri kupnji

Debljina ploča ovisi o namjeni: 4 mm za proljetno-ljetni uzgoj, 6 mm za cjelogodišnje korištenje ili hladnija područja. Konstrukcija od pocinčanih čeličnih profila traje značajno dulje od nepocinčanih.

Prvo jamstvo na UV stabilnost. Ako ga nema ili je kratko, ploče će vjerojatno požutjeti prije nego što se investicija isplati. Kvalitetni proizvođači nude jamstva od 10 godina na prozirnost - to je obveza na papiru, ne marketinška priča.

