Plišana igračka iz horor igrice uzbunila roditelje u Hrvatskoj. Psiholog: Ne pokazujte ga djeci

Na prvi pogled Huggy Wuggy bezopasni je plavi plišanac velikih crvenih usta i oštrih zubi, no sve više roditelja diljem svijeta zabrinuto je zbog pozadinske priče i pjesmice koju pjeva lik medjedića iz horora. Naime, Huggy je originalno lik iz horor video igre 'Poppy Playtime' u kojem igrač u prvom licu igra posjetitelja napuštene tvornice igračaka i bježi od neprijatelja - zlih plišanaca. Huggy Wuggy jedan je od njih, a igrica se ne preporuča djeci mlađoj od 12 godina. Unatoč tome, plišanac Huggy sve je popularniji među djecom vrtićke dobi, a mišljenje roditelja o plavom mjedvjediću je podijeljeno.

Roditeljima su problem stvorili videi kojima djeca mogu pristupiti na platformama poput YouTubea, gdje njihov voljeni plišanac svojom pjesmicom poziva na ubijanje, krvave pohode, griženje zubima i stiskanje zagrljajem do smrti. Prijevod pjesmice objavila je popularna Facebook stranica Ženski recenziraj, a članak je potaknuo raspravu među mnoštvom mama su čija djeca zaluđena najnovijom hit igračkom.

Huggy Wuggy pjesmica:

'Moje ime je Huggy Wuggy, tijelo čupavo i umiljato. Zar nećeš doći i zagrliti me? Drži me dan i noć, zagrli me dan i noć. Moje je ime Huggy Wuggy, oštri zubi ostavljaju te krvavim. Da me nikad nisi zvao ružnim! Zagrli me dok ne umrem, zagrli me dok ne umreš. Znam gdje se skrivaš, niz ventilaciju kliziš. Zar ne znaš da ću te pronaći? Gdje god da lutaš. u mraku čekam. Nema izlaza, nema bijega! Zar ne znaš da sam odmah iza tebe? Bliže nego što misliš... Ovo je moja tvornica, ovo je moja kuća, ovo je moj dom. Deset dugih godina hodao sam ovim hodnicima, čekam sve sam. Pa, hoćeš li se doći igrati sa mnom? Pa zar se nećeš doći i igrati sa mnom? Ostani još malo, obećavam da neću ugristi ovako jako. Samo vjeruj mom osmijehu! Moje je ime Huggy Wuggy. Drago mi je da si došao igrati se. Ostani dok noć ne postane dan, igrajte cijelu noć, moje je ime Huggy Wuggy. Iako nisam gladan, još te uvijek te želim okusiti...'

Brojni roditelji podijelili su se u dvije grupe: jedni smatraju da njihovoj djeci ne može naštetiti obični plišanac, dok se drugi oštro protive krvoločnom medvjedu. Isto tako, djeca su se podijelila u one koji bez svog Huggyja ne mogu, i one koji od njega bježe glavom bez obzira.

- Apsolutno se slažem s time da je igračka neprimjerena, izgleda užasno - komenitrala je jedna mama, a druga je objasnila da ne vidi problem u plišancu uz sav neprimjeren sadržaj i igračke poput pištolja o kojima se ne govori. Ipak, dječja psihijatrica otkrila je što struka misli o takvim igračkama.

'Ta igračka ne smije biti dostupna djeci predškolske dobi'

- Nisam uživo vidjela Huggy Wuggyja, pa čak ni reklamu, no prema ovome što ste mi opisali, rekla bih da se uopće ne radi o igrački koja bi smjela biti dostupna maloj djeci, odnosno djeci predškolske dobi. Jako je važno voditi računa o tome da su igračke koje su njima namijenjene usmjerene na pozitivno, da potiču empatiju i kreativnost djeteta, te izbjegavati igračke koje potiču agresivnost, pogotovo ako su vezane uz neku videoigricu u kojoj ima agresije, jer će kod djeteta izazvati agresivne reakcije - kaže prof.dr.sc. Dubravka Kocijan-Hercigonja, svjetski priznata stručnjakinja s područja neuropsihijatrije, posebice dječje psihijatrije.

Dodaje kako svaka faza dječjeg razvoja nosi određena obilježja, pa će tako većina djece predškolske dobi puno radije izabrati neku dinamičnu igračku, odnosno onu koja je povezana s nekom akcijom, nego da mirno sjede i crtaju.

- Roditelji bi svakako trebali biti oprezni kod izbora igračaka, voditi računa o tome da to nije nešto što stimulira negativno ponašanje i emocije, jer se djeca u toj ranoj fazi lako identificiraju s pričom koja je povezana s igračkom i mogu početi usvajati ponašanja koja se preko igračke promiču. Tako se kod djece može razviti agresivnost. Jedan od problema zbog kojih imamo sve više agresivnog ponašanja među djecom povezan je upravo s time što veliki broj roditelja danas djecu pušta da gledaju filmove ili igrice bez nadzora, samo da bi dijete neko vrijeme bilo mirno, a da uopće ne razmišljaju o sadržaju koji dijete gleda i kako to utječe na njega – kaže prof. dr. Hercigonja.

Štoviše, dodaje, netko bi trebao voditi računa o tome kakve se igrice puštaju na tržište i koliko su one primjerene dobi djeteta.

- Rekla bih da se takva igračka možda treba prodavati s oznakom da nije za mlađu djecu, pogotovo ne za onu predškolske dobi, koja se još rado igraju s plišancima. Osobno, ne čini mi se uopće da je riječ o igrački koja je primjerena za djecu, rekla bih čak da može biti i opasna za njihov razvoj - kaže prof. dr. Hercigonja.

Naime, kad se neka takva igračka pojavi na tržištu, teško je izbjeći to da dijete čuje za nju, jednako kao što će vjerojatno čuti i za priču o tome kako je riječ o liku koji 'jede ljudsko meso', pa i pjesmicu koja zapravo zvuči zastrašujuće. Djeci u društvu to može biti čak i simpatično i smiješno, jer dio tih stihova možda i ne razumiju, no treba se zapitati kako bi malo dijete koje je čulo tu priču moglo zaspati u sobi u kojoj se nalazi takav plišanac, zaključuje psihijatrica. Zato je, zaključuje, bolje ne izlagati dijete takvim igračkama, niti videoigrama, barem ne dok nisu dovoljno zrela da mogu razumjeti o čemu se radi.

