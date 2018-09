Pločice će vam zablistati uz vodu, boraks i sodu bikarbonu

Za čišćenje ostataka sapuna s pločica pomiješajte pola šalice sode bikarbone, 1/3 šalice amonijaka, 1/4 šalice bijelog octa i sedam šalica vode, savjetuje Linda Cobb, autorica knjige “Talking Dirty With The Queen Of Clean”.

Smjesu prelijte u bočicu s raspršivačem i dobro protresite. Tekućinom posprejajte ostatke sapuna pa prebrišite vlažnom spužvicom. Pločice nakon toga nije potrebno isprati vodom, tvrdi autorica.

Za blistave pločice miješajte sodu bikarbonu, boraks i vruću vodu u omjeru 2:1:1 dok ne dobijete gustu pastu. Nanesite je na talog na pločicama i ribajte mekanom četkom pa dobro isperite, savjetuje Cobb.

- Za čišćenje tvrdokornih mrlja s unutrašnjosti WC školjke, pomiješajte žlicu amonijaka, šalicu otopine 3-postotnog hidrogen peroksida i litru vode pa izlijte dio u WC školjku, savjetuje Cobb. Tekućinu nanesite i na teže dostupne dijelove školjke pomoću četke. Ostavite da odstoji nekoliko sati, a svakih sat vremena nanesite još malo tekućine na unutarnji rub WC školjke. Na kraju izribajte cijelu unutrašnjost školjke četkom za čišćenje pa pustite vodu - savjetuje autorica.