Plus-size Barbie: 'Za svoj izgled dobivam puno komplimenata'

Samoprozvala se plus-size Barbie te skuplja slavne lutkice, koje je svakodnevno inspiriraju stilom i nijansama. 31-godišnja Alyssa Marie Anderson iz Long Beacha u Kaliforniji prihvaća svoje obline te uživa u njima.

Profesionalna vizažistica ponosna je na kolekciju od 19 vintage Barbie lutaka, a za sebe smatra da je originalna Barbie u plus-size varijanti.

POGLEDAJTE VIDEO:

Izjavila je da je tako stekla sigurnost u sebe, kad je prihvatila vlastite obline, piše Fox News.

Foto: Profimedia.hr

- Oduvijek sam bila debela, no to me nije spriječilo da steknem samopouzdanje - izjavila je.

No, nekada se sakrivala u tamnu odjeću, iskreno je priznala Alyssa Marie.

- Iako sam oduvijek voljela boje, govorili su mi da nosim samo zagasitu odjeću - prisjetila se vremena kad se nije prihvaćala.

U izgradnji samopouzdanja pomogao joj je i njezin suprug Shay, time da ju je poticao da nosi ono što voli i bude autentična.

On ju je prihvatio takva kakva je, dok se ona sama nije prihvatila.

Njezin suprug, 35-godišnji tehničar, pomogao joj je osloboditi se pritiska da bude savršena, istaknula je - rekavši da sada prihvaća sve što je ružičasto, uključujući i bojanje kose u tu boju.

– Svatko može biti Barbie - dodaje. Smatra da svatko može nositi te boje i biti kakav želi.

Dobivam toliko komplimenata sad kad sam prihvatila ono što jesam, rekla je.

Nekima se ipak ne sviđa njezina težina, no ističe da joj to ne može pokvariti raspoloženje niti narušiti samopouzdanje.

Njezin savjet za one koji se bore s prihvaćanjem vlastita tijela je - nikada nije kasno početi voljeti sebe.