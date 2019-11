PMS je sve teži kako starimo, a najgori je kod žena koje puše

PMS utječe na nešto manje od pola žena, a tegobe uzrokuju hormonske promjene. Primjerice, žene pod utjecajem testosterona imaju teškoće s koncentracijom i kontrolom apetita. One na koje utječe progesteron imaju problema s crijevima te im koža na licu i vlasištu proizvodi više sebuma zbog čega se katkad pojavljuju akne, ispričala je Dr. Belinda Griffiths iz londonske The Fleet Street Clinic za Daily Mail.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Kako hormoni mijenjaju tijelo?

- Tijekom zadnje polovine menstrualnog ciklusa i tjedan prije menstruacije razina progesterona naglo raste, a zatim drastično opada baš prije nego što počne menstruacija. Estrogen također raste u sredini ciklusa, a opada uoči početka menstruacije. Vjeruje se da testosteron ostaje na istoj razini cijelo vrijeme, a otpuštaju se i prostaglandini koji uzrokuju bolne grčeve kojima je svrha iz tijela izbaciti menstrualnu krv. Često ih zovemo menstrualnim bolovima - pojasnila je dr. Griifiths.

Te hormonalne promjene objašnjavaju simptome koji se pojavljuju u tjednu prije nego započne krvarenje, a svaka će žena te simptome proživjeti na drugačiji način.

- Simptomi također variraju ovisno o dobi i obično se pogoršavaju tijekom tridesetih i četrdesetih kako se bliži menopauza, budući da se hormoni opuštaju nepredvidljivo - istaknula je.

Kako djeluje progesteron?

- Progesteron je hormon koji se otpušta neposredno prije menstruacije i uzrokuje opuštanje glatkih mišića. To vodi do zatvora i osjećaja nadutosti prije početka krvarenja. Suprotni učinak javlja se kad razina hormona padne i započne ciklus što vodi do pojave proljeva - pojašnjava dr. Griffiths.

Akne i masna kosa

Belinda pojašnjava i da progesteron utječe na povećanu proizvodnju sebuma.

- To je masna, uljasta tvar koju proizvode žlijezde lojnice, a masti kosu i kožu. Kod nekih će žena to prouzročiti zdrav sjaj kože, a kod drugih će rezultirati aknama jer će se pore začepiti zbog viška masnoća, pojasnila je.

Kaže kako se učinak pogoršava kad dolazi do povećanja razine testosterona.

- Budući da razine progesterona i estrogena padaju, testosteron može uzrokovati bujanje akni. Također, kod povećane proizvodnje sebuma ulje djeluje na korijen kose pa ona postaje masna. Zato će je trebati češće prati, nastavila je ona.

Promjene raspoloženja

Ljudi se često nabacuju pojmom PMS-a i pripisuju ga ženama koje su lošeg raspoloženja. No studije su pokazale da su promjene raspoloženja povezane s hormonskim promjenama uoči i tijekom menstruacije.

- Riječ je o subjektivnim tegobama koje variraju od žene do žene. Simptomi su izraženiji kod žena koje pate od anksioznosti ili depresije. Mehanizam koji ih povezuje nije još poznat, no postoji jasna povezanost koja se dodatno pogoršava s godinama, kazala je liječnica navodeći kako se ljutnja i agresija povećavaju i to ne samo zbog progesterona, nego i činjenice da niži estrogen i progesteron ističu djelovanje testosterona.

- To znači da će žene biti napete i sklone živciranju, možda će im porasti apetit, a oslabiti koncentracija, kazala je ona.

Foto: Dreamstime

Bolne grudi

Još jedan naporni simptom menstrualnog ciklusa su osjetljiva ili bolna prsa uoči početka krvarenja. Belinda kaže da je to također individualno, a vezano je uz razinu progesterona u tijelu.

- Hormon stimulira mliječne žlijezde, pa su one zbog toga otečene i bolne, tvrdi ona.

Kako olakšati simptome

- Dobar san lijek je za puno tegoba, pa i simptome PMS-a. Pokušajte ići na spavanje ranije i nemojte se pretjerano iscrpljivati.

- Prestanite pušiti. U svim studijama su pušačice sklonije težim simptomima PMS-a

- Smanjite unos kave, soli i šećera u tjednu uoči menstruacije kako biste umanjili simptome, osobito napuhavanje i glavobolje

- Vježbajte. Tjelovježba pomaže kod olakšavanja simptoma.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZEZANCIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: