'Po djecu idem bez grudnjaka, druge mame su prestravljene da ću im ukrasti muževe'

Lyla King iz Toronta u Kanadi redovito ne nosi grudnjak zbog težine svojih grudi koje joj opterećuju leđa, pa čak i kad kupi djecu iz škole. Ali majka troje djece, koja je visoka 160 cm, tvrdi da ju je učiteljica 'pogledala od glave do pete' i rekla joj da 'izgleda neprikladno' dok joj je dugo gledala prsa.

Ova 27-godišnjakinja je rekla da joj nije prvi put da privlači pažnju na vratima škole jer se redovito susreće s 'neodobravajućim' pogledima drugih mama koje se boje da će im 'ukrasti muževe'.

Prkosna Lyla, koja ima grudi veličine 75 P kaže da si ne može pomoći i odbija grudi svakodnevno gurati u grudnjak.

Nedavno je podijelila video na kojem sjedi u automobilu sa sigurnosnim pojasom koji joj se zariva u dekolte uz natpis: 'Doslovno si ne mogu pomoći.'

Lyla se prisjetila: 'Jednog dana sam ostavila djecu u školi i vidjela učiteljicu kako me gleda od glave do pete. Dok sam djeci mahala, rekla mi je da bih možda trebala razmisliti što ću odjenuti jer sam izgledala neprikladno. Samo sam nosila majicu i tajice - ono što nosi 99 posto drugih mama'.

- Pretpostavljam da je činjenica da nisam nosila grudnjak ono što je outfit činilo 'neprikladnim' - rekla je mama.

- Ovo je prvi put da me netko komentirao, ali na školskom trčanju redovito dobivam poglede samo zato što ne nosim grudnjak. Iz dana u dan, moje grudi privlače puno pažnje. Obično ljudi ništa ne govore, ali gledaju - iskrena je.

- Čovjek bi pomislio da će druge mame shvatiti koliko grudnjaci mogu biti neudobni. Ali možda su samo ljubomorne i zabrinute da ću ukrasti njihove muževe - napisala je.

- Ne jurim njihove partnere. Ako im toliko smeta, trebale bi sakriti svoje muževe - kaže.

- Ako su toliko uvrijeđene što ne nosim grudnjak, to je njihov problem, a ne moj - navodi.

Lyla je ispričala da su prepreke s kojima se suočavala zbog veličine grudi počele kad je bila mlada.

- U sedmom sam razredu prešao s A-košarice na veliku C-košaricu do kraja godine. Kao dijete to je bilo zadnje što sam željela. Bila bi sretnija s manjim grudima. Ljudi su me uvijek maltretirali, uglavnom su to bile djevojke - izjavila je mama.

- Kad sam krenula u srednju školu u devetom razredu, bila sam E košarica. Nisam mogla nositi grudnjake ili odjeću koju sam željela. Grudnjaci su također bili super skupi. Mučila sam se pronaći modernu odjeću koja mi dobro stoji. Kao tinejdžerica, moj struk je bio malen, ali s većim prsima, morala bih kupiti veći broj - prisjetila se.

- Tijekom godina, kako su moje grudi postajale veće, počela sam dobivati ​​simptome zbog kojih mi je bilo sve neugodnije - dodaje.

- Razmišljala sam o smanjenju kad sam bila mlađa. Kad sam imala 18 godina, otišla sam kod plastičnog kirurga zbog smanjenja. No, na kraju to nisam napravila, bojim se operacije - rekla je.

Tijekom posljednjih nekoliko godina Lyla je naučila voljeti svoja prsa. Sada zarađuje putem jedne platforme na svojim grudima i u sretnoj je vezi.

- Moj partner me podržava u tome što radim - veliki je obožavatelj mojih grudi - zaključila je, piše Daily Mail.