Po sokove i pivo u Srbiju: 'Tako uštedimo i do 200 kn, isplati se'

OSAM PROIZVODA Usporedili smo cijene istih pakiranja polutrajne salame, slastica, pića i dječje hrane koju mi i naši najbliži susjedi dobro poznajemo i često kupujemo

<p>Vegeta je gotovo trećinu jeftinija u Srbiji nego kod nas, a Poli, koji pod slovenskim brendom rade u četiri države, u deželi je najskuplji. Pokazala je to usporedba cijena osam svima dobro poznatih proizvoda u trgovačkim lancima u Hrvatskoj (Konzum), BiH (Konzum), Slovenija (Mercator) i Srbiji (Idea). Pokazalo se, na primjer, kako je kola od dvije litre u BiH jeftinija nego ona od litre i pol u Hrvatskoj, a u Sloveniji i mi možemo uštedjeti kunu po litri. Naveli smo redovite cijene, dakle ne akcijske koje su važile u petak.</p><p>Za prelazak granice sa Srbijom ne treba se testirati na koronavirus niti biti 14 dana u izolaciji. U prodavaonicama bi trebalo nositi zaštitne maske, iako ih većina kupaca nema. U selo Bogojevo, 10-ak kilometara od granice, Hrvati idu po sokove, Vegetu, deterdžente za pranje rublja, kavu i pivo u konzervi jer ti su proizvodi znatno jeftiniji nego u Hrvatskoj, a i tijekom našeg posjeta na parkiralište supermarketa u Bogojevu bilo je automobila iz Osijeka, Našica, Vinkovaca i Vukovara.</p><h2>Po sokove i pivo u Srbiju</h2><p>- Od Osijeka do Bogojeva ima 40-ak kilometara. Gorivo za oba smjera stoji 50-ak kuna, a kupovinom uštedimo i 200. Do-<br/> đemo jednom mjesečno i isplati se. Kupujemo ono što je na sniženju i sokove. Vegeta i neki Saponijini proizvodi su hrvatski, a tu su jeftiniji nego kod nas. Tako da, iako kupujemo u Srbiji kupujemo hrvatsko - rekao je Osječanin Zoran dodajući kako svugdje primaju kartice pa ne treba tražiti mjenjačnice. Inače, za 100 kuna u Srbiji se dobije oko 1500 dinara, a za to se može kupiti puno robe. Preko granice se ne smiju prenositi svježe meso i hrana za životinje. U Sloveniji smo bili u Brežicama. Tamo u prodavaonice nisu puštali bez maske na licu. U Mercatoru nam je voditelj smjene rekao kako je prije pandemije koronavirusa viđao Hrvate koji k njima dolaze godinama. Pomalo se vraćaju. U Brežicama smo zatekli Samoborca Luku Kovača (37), oca malenog dječaka. Dva puta na mjesec ide kupovati u Brežice, sina preko “meje” vodi na izlet. - Kupujem mlijeko, slatkiše, svježe voće i povrće i suho voće koji su jeftiniji nego kod nas i ponuda je bolja. Imaju i dobre akcije, pa dođemo i po odjeću i alat - rekao je Kovač i dodao da obično potroši oko tisuću kuna.</p><p>I obitelj iz zagrebačke Trešnjevke koju smo zatekli u Brežicama kaže da redovito tamo kupuju. Kupili su radlere po 4,17 kuna, Coca Colu, slatkiše i grickalice, kozmetičke proizvode...</p><h2>Treba znati hrvatske cijene </h2><p>Najviše se može uštedjeti na proizvodima robnih marki ili na onima na akciji. Po one poznatih brendova, u Sloveniju se uglavnom ne isplati ići iako je Lino Lada tamo gotovo četiri kune jeftinija nego kod nas. No mnogi naši proizvodi su skuplji. U Sloveniji se tjestenina u pakiranju od 500 grama može kupiti za 3,72 kune, a slična je cijena i u Srbiji. Kod nas stoji 4,99, a u je BiH 6,40 kuna. U tablicu nismo uvrstili deterdžente jer su pakiranja različita. Primjerice, Persil gel u BiH je u boci od 1,5 litara i stoji 60,14 kuna, u Srbiji je litra 46,44 kune, u Sloveniji su dvije litre 109,98 kuna, a tri litre 151,72. Kod nas litra Persila stoji 43,99 kuna, dvije 84,99, a tri 114,99. Znači da je litra Persila skuplja u Srbiji nego kod nas, a kod nas su jeftinija nego u Sloveniji sva pakiranja Persila. Cijene u našoj analizi preračunali smo u kune prema prodajnom tečaju za devize HNB-a za eure i konvertibilne marke od 13. lipnja, a srpske dinare po tečaju HNB-a za lipanj.</p>