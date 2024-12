Po zimi je veći rizik od infarkta: Savjeti kako sačuvati zdravlje

Niske temperature zraka zimi, posebno u jutarnjim i večernjim satima, vode do sužavanja krvnih žila na koži te prstima ruke i nogama, koji su najudaljeniji dijelovi tijela od srca. Zbog toga u njima osjećamo hladnoću, no to povećava pritisak u ostalim krvnim žilama, zbog čega srce mora raditi jače kako bi pumpalo krv. To uvelike povećava rizike od komplikacija za ljude koji boluju od ateroskleroze ili imaju problema sa stvaranjem ugrušaka, kao i kod osoba koje imaju povišeni krvni tlak. Povećani napor za srce podiže razinu tlaka, a to može biti uzrok infarkta.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:13 Prepoznajte simptome tihog infarkta | Video: 24sata/pixsell

Rizik je još veći kod starijih osoba, jer njihovo tijelo teže regulira temperaturu, no treba voditi računa i o novorođenčadi do šest tjedana, kod koje još ne postoji razvijena termoregulacija, odnosno kod djece do tri mjeseca, kod kojih taj sustav još nije dovoljno razvijen. Zato se starijim ljudima i roditeljima s malom djecom ne preporučuje izlazak u rano jutro ili navečer, kad su temperature izrazito niske. U ostatku dana vodite računa da se odjenete toplo. Najbolje je odjenuti se slojevito kako biste po potrebi mogli skinuti sloj odjeće, da se ne preznojavate u zatvorenom prostoru.

Za boravka vani obavezno nosite kapu i rukavice te vodite računa da nosite toplu obuću kako biste izbjegli da vam se ruke i noge jače ohlade, što će pridonijeti tome da se održi dobra cirkulacija i teret za srce bude manji. Obavezno se pridržavajte redovite terapije za tlak, masnoću ili druge kardiovaskularne probleme, bez izmjene doze lijeka na svoju ruku. Ako mislite da je promjena u tom smislu potrebna jer su se pojavili novi simptomi, prije toga se svakako konzultirajte s liječnikom obiteljske medicine.

Kako smo zimi manje na otvorenom prostoru i manje se krećemo, dobro je uvesti lagano razgibavanje u svakodnevni raspored, kod kuće, ili organizirano u dvorani, kako biste potaknuli i održavali cirkulaciju. Izbjegavajte fizički napor na otvorenom.

Zimi je dobro prilagoditi prehranu uvjetima koji vani vladaju. Okrenite se juhama, čušpajzima i varivima jer se jedu topli i zagrijat će organizam, a ujedno osigurati dovoljan unos tekućine, što je također važno za održavanje dobre cirkulacije. Stavite naglasak na puno povrća radi vlakana koja sadrži, nemasno meso kao izvor proteina i zdrave masti (poput maslinova ulja), jer će vam osigurati dovoljno energije.

Osim toga, nastojte redovito kontrolirati razinu krvnog tlaka i pazite na svoje zdravlje, odnosno ako se pojave znakovi da nešto nije u redu, pogotovo simptomi koji upućuju na rizik od srčanog udara, bez odgađanja se javite liječniku.