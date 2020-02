Pobijedite valunge bez lijekova uz ovih osam iskušanih metoda

Menopauza je vrijeme velikih promjena u životu svake žene, a mnogima će najveće neugodnosti izazivati navale vrućine ili valunzi. Thehealthy donosi savjete kako ublažiti tegobe.

Poželite da ih nema

Neće pomoći ako samo poželite da valunzi ne postoje, no studija koju je objavio časopis Menopauze otkriva da tehnika tzv. kognitivne bihevioralne terapije može pomoći u smanjenju tegoba valunga i noćnog znojenja. Riječ je o psihološkom pristupu koji možete primijeniti i sami, a temelji se na tome da negativne misli zamijenite pozitivnima.

U ovom slučaju žene mijenjaju uvjerenja kako se nose i kontroliraju valunge. Zvuči previše jednostavno? Znanstvenici koji stoje iza ovog istraživanja tvrde kako metoda djeluje bez obzira na dob, tjelesnu težinu, menopauzalni status ili psihološke faktore.

Promijenite navike spavanja

Valunzi i noćno znojenje mogu biti razlog zbog kojeg se žene tijekom noći bude svakog sata. Zbog toga su umorne i bezvoljne, tvrdi UCLA Sleep Disorders Center. Iako možda ne možete zaustaviti valunge, možete smanjiti njihove negativne učinke promjenom rutine spavanja. Znanstvenici preporučuju da sobu tijekom noći rashladite, izbjegavate tuširanje i toplu kupku najmanje dva sata prije spavanja. Kažu kako pomaže ako jedete manje obroke prije polaska u krevet, a bilo bi idealno da sadrže namirnice bogate vitaminom E, poput badema. Izbjegavajte kavu, alkohol i šećer.

Hipnoza

Studija u časopisu Menopause otkriva da su žene nakon šest terapija hipnozom tijekom tjedna imale 56 epizoda valunga, čak 12 manje nego ispitanice u kontrolnoj skupini. Usto, žene koje su bile na hipnozi ustvrdile su kako su im valunzi bili manje izraženi nego ranije.

Gubitak težine

Idealna tjelesna težina pomaže u smanjenju neugodnosti koje donosi menopauza, tvrde na sveučilištu Baylor. U svojoj studiji su podijelili žene koje su imale najmanje četiri valunga na dan u dvije skupine. U jednoj su ispitanice bile na dijeti kako bi izgubile na težini. Nakon šest mjeseci, žene koje su izgubile više od osam kilograma ustvrdile su da im se smanjio intenzitet i broj valunga.

Stres

Studija u časopisu Menopause navodi kako stres pojačava valunge, a tehnike za opuštanje mogu pomoći. Konkretno, tehnika MBSR ( mindfulness-based stress reduction) fokusira se na meditaciju i usredotočenost unatoč mogućim bolovima ili nelagodi. Žene koje su naučile koristiti tehniku tvrde kako su odmah osjetile poboljšanje te im se smanjio intenzitet i broj valunga, poboljšao se san, smanjila se razina stresa te im se općenito poboljšala kvaliteta života.

Soja

Na tržištu je mnogo proizvoda za koje tvrde da pomažu u smanjenju simptoma menopauze, no The North American Menopause Society upozorava kako su dvojbeni njihovi stvarni rezultati. Iznimka su dodaci prehrani na bazi soje, pa su u istraživanjima dokazali da žene koje su ih konzumirale imaju manje simptoma, a dodatno su im se olakšali bolovi u mišićima i zglobovima.

Akupunktura

Većina ljudi užasava se igala, no akupunktura je terapija u kojoj će stručnjak mnogo malih iglica lagano zabosti na točno određene dijelove tijela. To može pomoći kod valunga, tvrde u studiji koju je objavio Journal of Clinical Oncology. Studiju su provodili na ženama koje su preživjele rak dojke i često su zbog hormonalnih poremećaja trpjele upravo simptome menopauze, a zbog raka ih nisu podvrgavali uobičajenim hormonskim terapijama.

Nakon osam tjedana akupunkture, žene koje su primale terapiju akupunkturom imale su manje simptoma od onih koje su uzimale medikamentoznu terapiju za iste simptome. Dodatno, tvrdile su kako su simptomi bili blaži čak i kad su prestale ići na akupunkturu.

Tjelovježba

Iako službena istraživanja ne podupiru tezu da je tjelovježba najbolji lijek, riječ je o praksi koja donosi brojne zdravstvene benefite i neposredno ipak pomaže. Primjerice, zbog gubitka tjelesne mase smanjit ćete valunge, poboljšati san i smanjiti stres, a sve su to faktori koji utječu i na simptome.

