Počastio djevojku putovanjem za rođendan, pa očekivao da plati i više od pola troškova!

Jedan je muškarac izazvao podosta rasprave objavom na Redditu, nakon što je opisao kako je svojoj djevojci za rođendan poklonio divno putovanje, ali joj je zaboravio napomenuti da očekuje da ona - plati jedan dio troškova. Opisao je kako ju je počastio letom i hotelskom sobom, ali je očekivao da će ona podmiriti dio troškova za hranu i izlete nakon što stignu, prenosi The Sun.

POGLEDAJTE VIDEO: Kako putovati svijetom na biciklu?

U objavi se pita je li pogriješio time što je donio odluku da i njegova djevojka treba podmiriti dio troškova koji su nastali kao dio rođendanskog dara.

- Bilo mi je nekako pošteno da ona plati račune za našu hranu i izlaske i slično. Nismo razgovarali o tome i čini mi se da je to na kraju izazvalo malu nelagodu među nama. Bio sam sretan što sam rezervirao nešto prekrasno za nas, a ona je stalno inzistirala na tome da se troškovi podijele na pola. Neizgovorena napetost dovela je do toga da oboje ne vadimo novčanike kad treba platiti i oboje očekujemo da ono drugo plati – ispričao je u objavi. Dodao je da je na kraju on na njezin dar potrošio puno više nego ona na njegov.

- Nismo unaprijed imali nikakav dogovor oko toga, ali kad sam rezervirao let i smještaj, ona je znala da je to skuplje od onoga što je ona meni kupila za rođendan – dodao je.

Kasnije je malo uredio objavu, pojasnivši da nije očekivao da djevojka baš sve plati kad stignu na destinaciju i naglasio da je uvjeren da je u pravu, upravo zbog cijene odmora koju je on podmirio.

- Nije mi smetalo da platim dio troška. Samo sam očekivao da će platiti barem više od polovice naših troškova tamo, jer je cijena odmora stvarno bila visoka, a njezin dar koji je meni kupila prije nekoliko mjeseci, puno jeftiniji – kaže ovaj filozof.

- Vaš jezik ljubavi sveli ste na materijalne stvari/darove. Ljubav treba govoriti kroz to koliko ste voljeni, a ne koliko ste materijalnog dobili ili dali jedno drugom – odgovara jedna pratiteljica. Dodaje kako je – ako on sve svodi na materijalno – djevojka prije putovanja trebala znati što ju čeka.

- Trebali ste porazgovarati s njom. Ako se zabavljate dovoljno dugo da zajedno idete na odmor, onda ste takav razgovor već trebali voditi – rekla je.

Drugi korisnici Reddita međutim, nisu vidjeli stvari na taj način i većina je bila na strani djevojke.

- Činjenica da je željela dijeliti troškove pola-pola je savršena, apsolutno poštena. Očekivati da će platiti više, jer je vaš dar bio skuplji od onoga što je ona vama kupila, je smiješno. Zapravo ste bez veze – komentirao je jedan korisnik, dok se drugi složio:

- Nema šanse da si ovoliki idiot. Odveo si je na izlet za rođendan, a onda si to uspio baš uništiti!

Treći komentator kaže: Planirali ste to kao poklon za njen rođendan, zar ne? Pa, u kojem to svemiru ima smisla reći joj da mora platiti svoj dar?! Onda to i nije dar!

Inače, ovaj muškarac nije jedini koji je podijelio mišljenja o troškovima na odmoru. U jednoj objavi nedavno je svoju priču ispričao muškarac koji je trebao na let s djevojkom, pa je doplatio svoju kartu za prvi razred, a nju ostavio u ekonomskoj klasi. Još jedan mladić pomaknuo je svoj odmor da bi na rođendan svoje djevojke bio sa svojim prijateljima, iako joj je obećao da to neće učiniti.

Naravno, većina ljudi nije bila na njihovoj strani.



Najčitaniji članci