Počastite se: Ženijalni dani od 5. do 9. ožujka u Kino mreži

Šesti po redu Ženijalni dani donose od 5. do 9. ožujka filmove Portret djevojke u plamenu, Mlijeko i Podržite djevojke.

Nagrađivani film renomirane francuske redateljice Céline Sciamma, Portret djevojke u plamenu, premijerno je u Hrvatskoj prikazan na prošlogodišnjem izdanju zagrebačkog Human Rights Film Festivala.

Tom kostimiranom povijesnom dramom o zabranjenoj ljubavi između slikarice i njezinog modela, redateljica ispisuje nepoznatu povijest prezentacije žena u slikarstvu i propituje njihovu poziciju pasivnog objekta, ističe se u najavi.

Na festivalu u Cannesu film je ovjenčan nagradom za najbolji scenarij i najbolji film LGBT tematike, čime je Sciamma postala prva žena kojoj je dodijeljena ta nagrada.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Mlijeko, novi film islandskog redatelja i autora uspješnice Ovnovi, Grimura Hakonarsona, priča o vlasnici farme do grla u dugovima, dolazi na domaće kinorepertoare upravo s početkom 6. Ženijalnih dana.

- Ova izrazito iskrena i humorna drama o ženi koja će uzdrmati svoju ruralnu zajednicu odlukom da se suprotstavi korumpiranom sistemu lokalne industrije proizvodnje mlijeka, još je jedan u nizu sjajnih nezavisnih naslova koji posljednjih godina čine islandsku kinematografiju jednom od najzanimljivijih na svijetu - napominje se. Film je u Torontu dočekan hvalospjevima i kritike i publike, kao i na zadnjem izdanju Zagreb Film Festivala gdje je prikazan unutar natjecateljskog programa Ponovno s nama.

Kao svojevrsna atrakcija ovoljetnog izdanja Motovun Film Festivala najavljen je film Podržite djevojke komedija 'na rubu plača' na temu eksploatacije žena u baru nalik onima iz američkog lanca brze prehrane Hooters čija su glavna odlika oskudno odjevene konobarice koje poslužuju svoje (većinom) muške goste u duhu devize brenda "pivo, burgeri i grudi".

Foto: Dreamstime

Iz Kino mreže kažu kako je riječ o pronicljivom prikazu žena u muškom svijetu na rubu političke korektnosti te suosjećajnoj odi Andreja Bujalskog modernoj američkoj radničkoj klasi, u kojoj neke od glavnih uloga nose zvijezde serije 'Orange is the New Black' i franšize 'Mrak film'.

Ženijalne dane organizira Kino mreža uz financijsku potporu Zaklade Kultura nova i Hrvatskog audiovizualnog centra.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: