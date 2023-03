'Počela sam gubiti pratitelje jer sam smršavila. Nedostaju im moje obline i ne sviđam im se'

Dizajnerica bikinija i model Karina Irby (33) iz Australije otkrila je kako je izgubila dio pratitelja na društvenim mrežama, a samo zato jer je smršavila.

POGLEDAJTE VIDEO:

Karina je bila poznata po svojim objavama kojima je promicala obline ženskog tijela. Međutim, sada je počela dijeliti objave o gubitku kilograma i to se nekim njenim pratiteljima nije svidjelo zbog čega su otpratili njezin profil.

- Puno mi se djevojaka javilo i reklo mi da su me sada kada više pričam o svojoj hrani, zdravlju i treningu morale prestati pratiti. Poštujem i cijenim svačije mišljenje, ali isto tako želim da se i moje odluke poštuju - rekla je Karina.

- Posljednjih 18 mjeseci borila sam se s tjeskobom zbog zdravlja i to me navelo da stvorim neke prilično toksične i nezdrave navike. Međutim, nakon razgovara sa stručnjakom o svojim poteškoćama, uspjela sam se ponovno pokrenuti. Ako netko želi smršaviti, to je u redu. Ako se netko želi udebljati i to je u redu. Ako netko želi poraditi na svom mentalnom zdravlju i to je u redu. Na kraju dana, nečija osobna odluka ne mora utjecati na vas - dodala je.

Iako su je neki otpratili, mnogi su je i podržali, piše Daily Star.

