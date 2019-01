Počeo je u skloništu u Velikoj Gorici, a sada izvozi u Emirate

Iako širenje ide sporo, imam se čemu nadati. Samo do kolovoza 2018. promet mi je bio kao 2016. i 2017. godine zajedno, glasom punim optimizma govori nam Velikogoričan Petar Alebić (33).

Dok je otključavao vrata laboratorija tvrtke Ljekovite gljive d.o.o. u zagrebačkoj četvrti Pešćenica, pokušao nam je ukratko opisati čime se bavi.

- Koliko znam, jedini u Hrvatskoj se od 2015. bavim laboratorijskim uzgojem, proizvodnjom, preradom i prodajom aktivnog sušenog micelija tri ljekovite, medicinski ispitane gljive - Shiitake, Reishi i Cordyceps. Počeo sam 2009. u atomskom skloništu s uzgojem Shiitaka na piljevini, no odlazak na edukaciju u Ameriku promijenio je sve - sa smiješkom govori ovaj diplomirani ekonomist dok nam s ponosom pokazuje laboratorij koji se prostire na 80-ak četvornih metara.

Micelije uzgaja u prozirnim vrećama na eko ječmu, kulture gljiva za koje posjeduje certifikate drži u hladnjacima, a suši ih, melje i pasterizira u vrijednim strojevima koje je nabavio za što kvalitetniju proizvodnju. Linija ljekovitih pripravaka naziva dr. Fungi već se prodaje u ljekarnama i trgovinama zdrave prehrane, a u travnju je sklopio vrijedan posao i s Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

To mu je otvorilo pregovore s francuskim i kineskim tržištem.

Sve je počelo u velikogoričkom atomskom skloništu 2009. Nakon završenog studija Petar je želio pokrenuti posao i raditi nešto za sebe, nešto što ne iziskuje puno novca za početno ulaganje. Gljive su se pokazale kao najbolji odabir. Do životnog preokreta došlo je 2013., kad ga je najveća američka tvrtka koja se bavi laboratorijskim uzgojem gljiva pozvala na 30-dnevnu edukaciju u Carson City u Nevadi.

- Došao sam u Aloha Medicinals i fasciniralo me ono što rade. Već sam tu počeo razmišljati kako da prekopiram njihov model. Naučio sam što je i kako izgleda laboratorijska proizvodnja pripravaka od ljekovitih gljiva kao dodatka prehrani. Od jutra smo sve do ručka imali praktični dio nastave, a nakon ručka teorijski dio na kojemu smo mogli postavljati pitanja. Jednog od menadžera pitao sam kamo plasiraju 20 tona proizvoda i šokirao se kad sam čuo da 80 posto ide u Kinu. Zaključio sam da je to dobar biznis - objašnjava Petar. Dodaje kako je vrlo nezahvalno i teško izvoziti svježe gljive te mu se laboratorijski uzgoj i pripravci od ljekovitih gljiva učinio kao pravi potez.

S Aloha Medicinalsovim certifikatom za izradu micelija te certifikatom da su sve kulture bez GMO-a i ekološke te s kreditima “na vratu” krenuo je u realizaciju ideje.

- Noći i noći proveo sam proučavajući literaturu, danju sam ishodio dozvole, obilazio zavode i plaćao testiranja po 3000 kuna, no pomalo je krenulo - prisjeća se.

Koliko god se činio jednostavnim, proces uzgoja, proizvodnje i skladištenja gljiva nije nimalo jednostavan, ali Petar je prepun planova širenja i ideja za budućnost. Jedna od njih je kava s Cordycepsom koja bi se trebala ubrzo naći u prodaji.

- Ja je ne proizvodim, samo im donosim sirovinu. Neke stvari koje su u planu još ne smijem otkrivati, ali prostora za širenje ima. Kad nisam u laboratoriju, lutam po šumama te sa psima Kali (4) i Njuškom (1,5) tražim tartufe. Zato sam, uz ljekovitu liniju, pokrenuo i gurmansku liniju baziranu na crnom i bijelom tartufu - kaže Petar, koji u svojoj banci kultura ima 30 vrsta gljiva.

CORDYCEPS

Znanstvene studije pokazale su da ekstrakt gljive Cordyceps militaris:

- regulira inzulinsku otpornost

- poboljšava unutarstanične prijenose energije što rezultira većom snagom i vitalnošću

- stimulira proizvodnju spermija i time povećava plodnost

- ima antibakterijsko i antivirusno djelovanje

- pomaže pri seksualnoj disfunkciji

- djeluje antioksidativno i usporava proces starenja

SHIITAKE

- sadrže aminokiseline, bjelančevine i vitamin D

- pomažu izgrađivati kosti

- reguliraju krvni tlak

- usporavaju proces starenja

- štite i čuvaju imunološki sustav

- snižavaju kolesterol

- pozitivno utječu na kvalitetu zubnog mesa

- smanjuju napetost i stres

- poboljšavaju funkciju pluća

REISHI

- potiče imunosustav

- čisti organizam od otrova

- štiti organizam

- pozitivno utječe na rad srca

- usporava starenje

- vraća ravnotežu organizmu