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Početkom rujna kupači odlaze s obala zagrebačkog mora, a na njihovo mjesto dolaze ribiči

Piše Marijana Matković,
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Početkom rujna kupači odlaze s obala zagrebačkog mora, a na njihovo mjesto dolaze ribiči
Foto: Josip Bistrović
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DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Fotografija iz 1994. godine pokazuje kako su u ovo vrijeme na jarunskom jezeru uživali još samo umirovljenici i studenti

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Jezero Jarun, kojem odavno tepamo da je "zagrebačko more", tijekom ljeta je iznimno živo, no početkom jeseni mnogi se Zagrepčani vraćaju obavezama i zaboravljaju na hvatanje preplanulog tena i brčkanje, makar i u slatkoj vodi, pokazuje fotografija fotoreportera Josipa Bistrovića s kraja kolovoza 1994. godine. Kao što se vidi, uporni su ostali još samo umirovljenici i mladi ljudi koje još nisu potpuno zaokupile studentske obaveze.

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