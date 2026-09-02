Početkom rujna kupači odlaze s obala zagrebačkog mora, a na njihovo mjesto dolaze ribiči

Jezero Jarun, kojem odavno tepamo da je "zagrebačko more", tijekom ljeta je iznimno živo, no početkom jeseni mnogi se Zagrepčani vraćaju obavezama i zaboravljaju na hvatanje preplanulog tena i brčkanje, makar i u slatkoj vodi, pokazuje fotografija fotoreportera Josipa Bistrovića s kraja kolovoza 1994. godine. Kao što se vidi, uporni su ostali još samo umirovljenici i mladi ljudi koje još nisu potpuno zaokupile studentske obaveze.