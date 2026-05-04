Asian Street Food Festival održava se od 13. do 19. svibnja na Strossmayerovu trgu u Zagrebu, uz bogatu ponudu azijske ulične hrane iz raznih zemalja. Posjetitelje očekuju brojna jela, kokteli, DJ program te radionice
Počinje 4. Azijski festival: Evo kakve vas sve delicije čekaju!
Uz street food delicije proputujte od Japana, Koreje i Kine, preko Tajlanda i Šri Lanke do Dubaija, naučite karate, origami, svladajte wok, mochi ritual i matcha ritual, a uz azijske koktele zaplešite pod zvijezdama – sve to u srcu Zagreba od 13. do 19. svibnja na Trgu Josipa Jurja Strossmayera.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Četvrto izdanje Asian Street Food Festivala ponovno donosi bogatstvo i egzotiku Istoka u centar Zagreba. Od 13. do 19. svibnja na Strossmayerovu trgu posjetitelje očekuje čak 11 kućica: Gyoza Bar by Purple Monkey, Soho Sushi, Noel Street, Thai-Thai, Curry Bowl, Jellyfish in Space, Rou Ji Amo by Mario Mihelj, Kawaii, Korean Pancakes, Gdje je Jura i Central Bar, uz razigrani popratni program i svakodnevne DJ setove.
Riječ je o jedinom festivalu u regiji posvećenom azijskim kulturama, običajima, glazbi i gastronomiji, koji se ponovno održava na Trgu Josipa Jurja Strossmayera. Posjetitelji će, okruženi zelenilom parka, moći “proputovati” Azijom – od Japana, Koreje i Kine, preko Šri Lanke i Tajlanda do Dubaija – te otkrivati što su ove godine pripremili chefovi i street food majstori koji već imaju svoju vjernu publiku.
Bao buns, tajlandski klasici i noviteti prije otvorenja
Jellyfish in Space, jedno od najživljih mjesta zagrebačke street food i bar scene, i ove godine donosi svoje provjerene hitove. Na festivalu su već stekli vojsku fanova svojim bao bunsima i koktelima, a ove godine nude:
- bao buns pulled pork (njihov najveći klasik)
- bao buns s jastogovim mesom (novitet ekskluzivno za festival)
- bao buns pulled turkey (trgana puretina u potpuno novom izdanju)
Na meniju su i:
- rice cake losos: tartar od lososa poslužen na paniranom rižinom kolačiću u panko mrvicama
- rice cake pulled pork: spoj hrskave baze i sočnog nadjeva
Uz sve to dolaze i kokteli: Tropical Hugo, Jelly Bubbles i Sunset Spritz.
Thai street food u punom pogonu
Thai Thai street food i ove godine donosi kombinaciju provjerenih klasika i omiljenih street food jela. Kako kažu iz ekipe:
„Već godinama donosimo mirise i okuse tajlandske kuhinje u Hrvatsku, a trenutno poslujemo na dvije lokacije u Zagrebu. Uskoro otvaramo i treću lokaciju u Zagrebu, kao i četvrtu u Rijeci – i veselimo se što našu priču širimo dalje.“
Na festivalu nude:
- Pad Thai: legendarni rezanci bogatih i uravnoteženih okusa
- Thai basil chicken: aromatično i lagano pikantno jelo s bosiljkom i rižom
- Prawn chips: hrskavi čips od škampa
- proljetne rolice
- desert: štrudla s mangom i marakujom sa sladoledom od kokosa
Ponuda i za luksuzne ukuse
Noel Street, dugoočekivani mlađi brat prvog zagrebačkog restorana s Michelin zvjezdicom Noel, tik pred službeno otvorenje donosi razigran, kreativan i inovativan pristup gastronomiji. Spajajući azijske okuse s modernim fuzijama, pod vodstvom chefa Ivana Temšića, na festivalu premijerno predstavljaju dio svoje ponude.
U ponudi su četiri jela i dva signature koktela:
- Chicken Katsu: piletina, kupus, tamarind, hoisin majoneza, gorušica
- Purple Fry: patlidžan, gochujang, yuzu majoneza
- Gyoze: tajlandski zeleni curry, svinjetina, kikiriki chilli ulje, bukovače, furikake
- Spicy Tuna: brioche, kewpie majoneza, tuna, mango, kimchi i pržena riža
Kokteli:
- Halaya Highball
- Kue Fizz
Šri Lanka dolazi na velika vrata
Curry Bowl, miljenik publike i jedan od najbolje ocijenjenih restorana na TripAdvisoru u Zagrebu, vraća se s autentičnom šrilankanskom uličnom hranom. Koriste začine izravno iz Šri Lanke kako bi pružili pravi okus:
- Očekujte brza, svježa jela inspirirana ulicama Colomba.
Njihovo signature jelo je:
- Chicken Kotthu: ulični specijalitet s mješavinom začina, jaja i tortilje roti, pripreman uz ritam noževa na vrućoj ploči
U ponudi su i:
- Black Pork Curry: svinjetina kuhana više od 3 sata
- Chicken Curry s Pol-Sambolom i basmati rižom (novitet)
- Beef deviled with yellow rice: moderni šrilankanski stir-fry
- domaći ledeni čaj sa Šri Lanke
- Lemon Mint Cooler
Gyoza Bar by Purple Monkey ponovno donosi autorske interpretacije azijske kuhinje.
Soho Sushi, koji je mnoge Zagrepčane uveo u svijet sushija i pokea, donosi kreativne rolice i jela od svježe ribe, povrća, voća i riže.
Rou Ji Amo by Mario Mihelj predstavlja kineski street food klasik – često nazivan kineskim burgerom. Hrskavo pečeno tijesto i sporo kuhana, sočna mesa s aromatičnim začinima i umacima stvaraju jelo kojem se gosti stalno vraćaju.
Kawaii vodi u Japan uz Harajuku palačinke punjene sladoledom, svježim voćem i šarenim dodacima, kao i matcha sladoled, sladoled od crnog sezama i Tanghulu – karamelizirano voće na štapiću koje krcka pod zubima.
Gdje je Jura? ove godine donosi:
- Mango sticky rice: ljepljiva riža s mangom, kokos umakom, kokos brašnom i crnim sezamom
- povratak lanjskih favorita: Dubai fry sladoled, Tropic fry sladoled i Dubai jagode
- Korean Pancakes donosi korejski vibe kroz razne vrste palačinki s punjenjima, dok Central Bar kao i uvijek brine o svim tekućim potrebama posjetitelja.
Umak festivala i Kikkoman noviteti
Već tradicionalno, službeni umak festivala je Kikkoman, koji i ove godine omogućuje uživanje u prirodno fermentiranim okusima na svim kućicama.
Predstavljaju se i noviteti:
- Teriyaki linija za wok, roštilj i mariniranje
- BBQ umak s medom i dimljenom aromom
- korejski stil umaka
- wok umak s pečenim češnjakom i tostiranim sezamom
- Radionice, glazba i popratni program
Četvrti Asian Street Food Festival donosi i bogat edukativni i zabavni program
Četvrtak 14. svibnja:
- wok radionica s Chiarinim Tanjurićem by Kikkoman
- kviz Zikamoo by Metro
- matcha radionica by Materia
Petak 15. svibnja:
- Wine & Paint radionica
Subota 16. svibnja:
- karate radionica u suradnji s klubom Bushido
- klub s desetljećima rada i stotinama državnih medalja
- radionica za djecu svih uzrasta
- besplatno, bez prijava, dolazak u udobnoj odjeći
Nedjelja 17. svibnja:
- origami radionica powered by Kikkoman od 15 sati
Ponedjeljak 18. svibnja u 17:30:
- Maki Nagayoshi iz Pink Pig restorana
- radionica izrade mochija
- demonstracija mochitsukija (tradicionalno udaranje i gnječenje ljepljive riže drvenim batom u velikom koritu)
- degustacija mochija sa slatkim soja umakom i nori algama
- trajanje: 2 sata
- Glazba i atmosfera
Za atmosferu na Strossmayerovu trgu brinu DJ-i:
- svaki dan od 19 sati
- petkom od 15 i 19 sati
- vikendom od 13 i 19 sati
Glazba se kreće od laganih dnevnih ritmova do večernje plesne atmosfere.
Asian Street Food Festival ponovno pretvara Strossmayerov trg u šarenu, živu azijsku oazu u srcu Zagreba. Rezervirajte datume, okupite ekipu i krenite u istraživanje gyoza, curryja, bao bunsova i slastica – i uživajte u pravom festivalu okusa, mirisa i kulture Azije.
Sve novosti, termine i prijave na radionice možete pratiti na Facebooku i Instagramu Asian Street Food Festivala.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+