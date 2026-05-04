Počinje 4. Azijski festival: Evo kakve vas sve delicije čekaju!

Piše Anamarija Dukši,
Čitanje članka: 5 min
Foto: PROMO

Asian Street Food Festival održava se od 13. do 19. svibnja na Strossmayerovu trgu u Zagrebu, uz bogatu ponudu azijske ulične hrane iz raznih zemalja. Posjetitelje očekuju brojna jela, kokteli, DJ program te radionice

Uz street food delicije proputujte od Japana, Koreje i Kine, preko Tajlanda i Šri Lanke do Dubaija, naučite karate, origami, svladajte wok, mochi ritual i matcha ritual, a uz azijske koktele zaplešite pod zvijezdama – sve to u srcu Zagreba od 13. do 19. svibnja na Trgu Josipa Jurja Strossmayera.

Četvrto izdanje Asian Street Food Festivala ponovno donosi bogatstvo i egzotiku Istoka u centar Zagreba. Od 13. do 19. svibnja na Strossmayerovu trgu posjetitelje očekuje čak 11 kućica: Gyoza Bar by Purple Monkey, Soho Sushi, Noel Street, Thai-Thai, Curry Bowl, Jellyfish in Space, Rou Ji Amo by Mario Mihelj, Kawaii, Korean Pancakes, Gdje je Jura i Central Bar, uz razigrani popratni program i svakodnevne DJ setove.

Riječ je o jedinom festivalu u regiji posvećenom azijskim kulturama, običajima, glazbi i gastronomiji, koji se ponovno održava na Trgu Josipa Jurja Strossmayera. Posjetitelji će, okruženi zelenilom parka, moći “proputovati” Azijom – od Japana, Koreje i Kine, preko Šri Lanke i Tajlanda do Dubaija – te otkrivati što su ove godine pripremili chefovi i street food majstori koji već imaju svoju vjernu publiku.

Bao buns, tajlandski klasici i noviteti prije otvorenja

Jellyfish in Space, jedno od najživljih mjesta zagrebačke street food i bar scene, i ove godine donosi svoje provjerene hitove. Na festivalu su već stekli vojsku fanova svojim bao bunsima i koktelima, a ove godine nude:

Foto: TOMISLAV SULIC
  • bao buns pulled pork (njihov najveći klasik)
  • bao buns s jastogovim mesom (novitet ekskluzivno za festival)
  • bao buns pulled turkey (trgana puretina u potpuno novom izdanju)
Na meniju su i:

  • rice cake losos: tartar od lososa poslužen na paniranom rižinom kolačiću u panko mrvicama
  • rice cake pulled pork: spoj hrskave baze i sočnog nadjeva

Uz sve to dolaze i kokteli: Tropical Hugo, Jelly Bubbles i Sunset Spritz.

Thai street food u punom pogonu

Thai Thai street food i ove godine donosi kombinaciju provjerenih klasika i omiljenih street food jela. Kako kažu iz ekipe:
„Već godinama donosimo mirise i okuse tajlandske kuhinje u Hrvatsku, a trenutno poslujemo na dvije lokacije u Zagrebu. Uskoro otvaramo i treću lokaciju u Zagrebu, kao i četvrtu u Rijeci – i veselimo se što našu priču širimo dalje.“

Foto: PROMO

Na festivalu nude:

  • Pad Thai: legendarni rezanci bogatih i uravnoteženih okusa
  • Thai basil chicken: aromatično i lagano pikantno jelo s bosiljkom i rižom
  • Prawn chips: hrskavi čips od škampa
  • proljetne rolice
  • desert: štrudla s mangom i marakujom sa sladoledom od kokosa

Ponuda i za luksuzne ukuse

Noel Street, dugoočekivani mlađi brat prvog zagrebačkog restorana s Michelin zvjezdicom Noel, tik pred službeno otvorenje donosi razigran, kreativan i inovativan pristup gastronomiji. Spajajući azijske okuse s modernim fuzijama, pod vodstvom chefa Ivana Temšića, na festivalu premijerno predstavljaju dio svoje ponude.

U ponudi su četiri jela i dva signature koktela:

  • Chicken Katsu: piletina, kupus, tamarind, hoisin majoneza, gorušica
  • Purple Fry: patlidžan, gochujang, yuzu majoneza
  • Gyoze: tajlandski zeleni curry, svinjetina, kikiriki chilli ulje, bukovače, furikake
  • Spicy Tuna: brioche, kewpie majoneza, tuna, mango, kimchi i pržena riža
Foto: PROMO

Kokteli:

  • Halaya Highball
  • Kue Fizz

Šri Lanka dolazi na velika vrata

Curry Bowl, miljenik publike i jedan od najbolje ocijenjenih restorana na TripAdvisoru u Zagrebu, vraća se s autentičnom šrilankanskom uličnom hranom. Koriste začine izravno iz Šri Lanke kako bi pružili pravi okus:

- Očekujte brza, svježa jela inspirirana ulicama Colomba.

Njihovo signature jelo je:

  • Chicken Kotthu: ulični specijalitet s mješavinom začina, jaja i tortilje roti, pripreman uz ritam noževa na vrućoj ploči

U ponudi su i:

  • Black Pork Curry: svinjetina kuhana više od 3 sata
  • Chicken Curry s Pol-Sambolom i basmati rižom (novitet)
  • Beef deviled with yellow rice: moderni šrilankanski stir-fry
Foto: SALTY BUSINESS
  • domaći ledeni čaj sa Šri Lanke
  • Lemon Mint Cooler

Gyoza Bar by Purple Monkey ponovno donosi autorske interpretacije azijske kuhinje.

Soho Sushi, koji je mnoge Zagrepčane uveo u svijet sushija i pokea, donosi kreativne rolice i jela od svježe ribe, povrća, voća i riže.

Rou Ji Amo by Mario Mihelj predstavlja kineski street food klasik – često nazivan kineskim burgerom. Hrskavo pečeno tijesto i sporo kuhana, sočna mesa s aromatičnim začinima i umacima stvaraju jelo kojem se gosti stalno vraćaju.

Kawaii vodi u Japan uz Harajuku palačinke punjene sladoledom, svježim voćem i šarenim dodacima, kao i matcha sladoled, sladoled od crnog sezama i Tanghulu – karamelizirano voće na štapiću koje krcka pod zubima.

Gdje je Jura? ove godine donosi:

  • Mango sticky rice: ljepljiva riža s mangom, kokos umakom, kokos brašnom i crnim sezamom
  • povratak lanjskih favorita: Dubai fry sladoled, Tropic fry sladoled i Dubai jagode
  • Korean Pancakes donosi korejski vibe kroz razne vrste palačinki s punjenjima, dok Central Bar kao i uvijek brine o svim tekućim potrebama posjetitelja.
Foto: PROMO

Umak festivala i Kikkoman noviteti

Već tradicionalno, službeni umak festivala je Kikkoman, koji i ove godine omogućuje uživanje u prirodno fermentiranim okusima na svim kućicama.

Predstavljaju se i noviteti:

  • Teriyaki linija za wok, roštilj i mariniranje
  • BBQ umak s medom i dimljenom aromom
  • korejski stil umaka
  • wok umak s pečenim češnjakom i tostiranim sezamom
  • Radionice, glazba i popratni program
Foto: PROMO

Četvrti Asian Street Food Festival donosi i bogat edukativni i zabavni program

Četvrtak 14. svibnja:

  • wok radionica s Chiarinim Tanjurićem by Kikkoman
  • kviz Zikamoo by Metro
  • matcha radionica by Materia

Petak 15. svibnja:

  • Wine & Paint radionica
Foto: PROMO

Subota 16. svibnja:

  • karate radionica u suradnji s klubom Bushido
  • klub s desetljećima rada i stotinama državnih medalja
  • radionica za djecu svih uzrasta
  • besplatno, bez prijava, dolazak u udobnoj odjeći

Nedjelja 17. svibnja:

  • origami radionica powered by Kikkoman od 15 sati
Foto: Sandro Sklepic

Ponedjeljak 18. svibnja u 17:30:

  • Maki Nagayoshi iz Pink Pig restorana
  • radionica izrade mochija
  • demonstracija mochitsukija (tradicionalno udaranje i gnječenje ljepljive riže drvenim batom u velikom koritu)
  • degustacija mochija sa slatkim soja umakom i nori algama
  • trajanje: 2 sata
  • Glazba i atmosfera

Za atmosferu na Strossmayerovu trgu brinu DJ-i:

  • svaki dan od 19 sati
  • petkom od 15 i 19 sati
  • vikendom od 13 i 19 sati
Foto: TOMISLAV SULIC

Glazba se kreće od laganih dnevnih ritmova do večernje plesne atmosfere.

Asian Street Food Festival ponovno pretvara Strossmayerov trg u šarenu, živu azijsku oazu u srcu Zagreba. Rezervirajte datume, okupite ekipu i krenite u istraživanje gyoza, curryja, bao bunsova i slastica – i uživajte u pravom festivalu okusa, mirisa i kulture Azije.

Sve novosti, termine i prijave na radionice možete pratiti na Facebooku i Instagramu Asian Street Food Festivala.

