Volite sushi? Evo koje rolice su zdrave, a koje treba izbjegavati

Sushi se sve češće doživljava kao zdrav i lagan obrok te je u Velikoj Britaniji postao iznimno popularan – supermarketi godišnje prodaju više od 11.000 tona. Uz više od 2.800 restorana, ponuda je izuzetno raznolika, ali i nutritivno vrlo različita, ovisno o sastojcima i načinu pripreme.

Stručnjaci ističu da klasični sushi može biti vrlo zdrav: kombinacija ribe, riže i morskih algi donosi visokokvalitetne proteine, omega-3 masne kiseline te važne vitamine i minerale. Upravo takva prehrana često se povezuje s dugovječnošću u Japanu, gdje velik broj ljudi doživi vrlo visoku starost.

Međutim, nutricionisti upozoravaju da nisu svi sushi obroci jednaki. Amanda Serif naglašava da razlika između tradicionalnih i zapadnjačkih verzija može biti velika – moderni sushi često sadrži pržene sastojke, majonezu i razne umake, što značajno povećava kalorijsku vrijednost, udio masti i soli.

U nastavku pogledajte koji su najzdraviji izbori sushi rolica:

Losos nigiri

Jedan od najjednostavnijih i najuravnoteženijih oblika sushija. Kombinira mali komad riže i svježu ribu, u ovom slučaju lososa. Losos je bogat omega-3 masnim kiselinama koje podržavaju zdravlje srca i mozga, te vitaminima D i B12.

Iako riža sama po sebi može uzrokovati porast šećera u krvi, prisutnost proteina i zdravih masti iz ribe usporava taj proces, čineći ovaj obrok nutritivno uravnoteženim.

Tuna naruto rolica

Ova varijanta koristi krastavac umjesto riže, čime se znatno smanjuje unos ugljikohidrata i kalorija. Tuna je izvrstan izvor proteina i omega-3 masnih kiselina, a sadrži i važne mikronutrijente poput selena i vitamina B6.



Zbog nižeg glikemijskog opterećenja, ova je opcija posebno pogodna za osobe koje paze na razinu šećera u krvi ili žele lakši obrok.

Skuša temaki

Temaki je sushi u obliku stošca, a ova varijanta sa skušom smatra se jednom od najhranjivijih. Skuša je izuzetno bogata omega-3 masnim kiselinama, koje mogu doprinijeti smanjenju kolesterola i zaštiti srca.

Uz to, dodatak morskih algi donosi željezo, cink i druge mikronutrijente, što ovaj obrok čini vrlo kompletnim i hranjivim.

Ikura (ikra)

Ikura ili jaja lososa nutritivno su iznimno bogata namirnica. Sadrže omega-3 masne kiseline, vitamine B12 i D te antioksidanse koji pomažu u zaštiti stanica.

Iako se konzumira u manjim količinama, ikra je koncentrirani izvor hranjivih tvari i često se koristi kao dodatak koji poboljšava ukupnu vrijednost sushi obroka.

U nastavku pogledajte koji su najlošiji izbori za vaše zdravlje:

Sabljarka (swordfish)

Iako nutritivno bogata proteinima, sabljarka može sadržavati povišene razine žive zbog svoje pozicije u prehrambenom lancu. Ta živa može imati štetne učinke na živčani sustav, osobito kod djece i trudnica, pa se preporučuje vrlo rijetka konzumacija.

California roll

Ova zapadnjačka varijanta sushija koristi imitaciju rakovog mesa (surimi), koje je procesirano i često sadrži dodatke poput emulgatora i pojačivača okusa.

Također sadrži veći udio riže i manje kvalitetnih proteina, što može dovesti do naglog porasta šećera u krvi, a zatim i brzog pada energije.

Jegulja nigiri

Iako je jegulja nutritivno bogata, u sushi varijanti često dolazi premazana slatkim umakom koji sadrži šećer i sol. To značajno povećava kalorijski unos i može negativno utjecati na krvni tlak i razinu šećera u krvi.

Dragon roll

Jedna od najkaloričnijih i najkompleksnijih sushi rolica. Često sadrži pržene sastojke poput tempure, kremaste umake poput majoneze te dodatke poput avokada i slatkih umaka.



Zbog takve kombinacije može imati višestruko više kalorija od jednostavnijih sushi opcija, zbog čega se smatra više “brzim jelom” nego zdravim obrokom.

Zapadnjačke verzije u nezdravije

Sushi može biti iznimno zdrav i uravnotežen obrok, ali i vrlo kaloričan – sve ovisi o izboru. Najbolje je birati jednostavne i tradicionalne varijante s naglaskom na ribu i minimalno dodataka, dok zapadnjačke verzije s prženim sastojcima i umacima treba konzumirati umjereno.