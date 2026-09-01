Počinje Štrudlafest 2026.: Zlatna baka i tajni recepti stižu u najslađe selo u Hrvatskoj!

Najslađe selo u Hrvatskoj spremno je za svoje najbogatije izdanje do sada! Legendarni Štrudlafest vraća se u pitoreskno Jaškovo kraj Ozlja, gdje će se od 5. do 6. rujna 2026. godine održati dvodnevni gastronomski i kulturni spektakl. Posjetitelje očekuje izuzetno bogat program, a radno vrijeme manifestacije je u subotu od 10:00 do 22:00 sata te u nedjelju od 10:00 do 21:00 sati.

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Ove godine Štrudlafest ima brojne novitete koji spajaju tradiciju i vrhunsku zabavu. Središte novih kreativnih aktivnosti postaje Dvorišće tete Marice, gdje će se održavati radionice izrade tradicijske keramike i oslikavanja tanjurića za štrudlu, izrade licitarskih srca te izrade trške čipke jalbe. Posebna atrakcija unutar ovog prostora bit će i Teslin kutak u suradnji s Nikola Tesla Experience Center Karlovac. Kada je riječ o natjecateljskom dijelu, organizatori pripremaju dosad najkreativniji izazov – natjecanje za najbolju štrudlu Hrvatske u suradnji s Pivovarom Medvedgrad, gdje će se slagati slane i slatke štrudle s pivom. Kulturni i društveni program obogaćen je izborom za Zlatnu baku u organizaciji Zaklade Zora, a gastronomsku baštinu oživjet će i predstavljanje povijesne štrudle Dragojle Jarnević u suradnji s Muzejom grada Karlovca.

Foto: Demjan Rožman, Dora Jurinčić

Štrudlafest je ujedno i savršena prilika za cjelodnevni vikend izlet u prirodi. Svi željni aktivnosti i istraživanja ozaljskog kraja mogu uživati u vođenim biciklističkim turama Štrudla by bike, safari avanturama Štrudla by kayak na rijeci Dobri u selu Grdun ili u vođenim pješačkim turama Štrudla step by step. Tu je i nezaobilazni ranč s visinskim škotskim govedima, te restoran Žganjer s tradicijom od preko pola stoljeća. Poseban doživljaj nudi i tradicijska Žitna lađa u Brođanima. Odlična vijest stiže i iz Karlovca, gdje se u manifestaciju uključila i Aquatika - slatkovodni akvarij Karlovac, koja svim posjetiteljima nudi popust na ulaznice te zabavnu nagradnu igru 100 mu somova.

Kulturni dio festivala obara sve dosadašnje rekorde jer okuplja najveći broj KUD-ova do sada. Štrudlafest tijekom oba dana ugostit će brojne čuvare baštine, od KUD-a

Mura, KUD-a Izvor Rakovica, KUD-a Sv. Juraj Draganić, pa sve do gostiju iz Zadarske županije i Slovenije.

Foto: Demjan Rožman, Dora Jurinčić

Vikend raspored donosi pregršt sadržaja raspoređenih po danima. U subotu, 5. rujna, program započinje službenim otvorenjem u 10:00 sati, nakon čega slijedi izbor za Zlatnu baku i proglašenje pobjednice. Popodne je rezervirano za pivske gastro radionice, natjecanje u izradi štrudle s pivom te zabavne sadržaje poput Rally kids cornera i piknika Štrudlomanijak. Večernji glazbeni vrhunac subote pripada koncertu grupe Daleka obala pod simboličnim nazivom MARICA zna.

Foto: Demjan Rožman, Dora Jurinčić

Nedjelja, 6. rujna, započinje sadržajima za najmlađe kroz Vuru za dicu i dječje seoske igre u Dječjem voćnjaku. Gastro pozornica u nedjelju donosi egzotični gastro show Nepal u Jaškovu, sljubljivanje štrudle i likera, priču o štrudli Dragojle Jarnević te prisjećanje na izradu slavne štrudle od 3 kilometra s ambasadoricom tetom Vesnom. Glazbena završnica festivala donosi još jedan povijesni trenutak – po prvi put na Štrudlafestu nastupa ženska izvođačica, popularna Laura koja pjeva.

Foto: Demjan Rožman, Dora Jurinčić

Spoj vrhunskih okusa, bogate tradicije, aktivnosti u prirodi i glazbenog spektakla jamči nezaboravan vikend u Jaškovu. Rezervirajte prvi vikend u rujnu za najslađu avanturu godine, a detaljan program pogledajte na njihovoj web stranici. Ovogodišnji Štrudlafest odvija se uz podršku HTZ-a, TZP Kupa, Karlovačke županije i grada Ozlja, restorana Žganjer te Zaklade Zora.

A sada… Imamo recepte za štrudlu s marelicama, pivom i bademima, te recept za štrudlu s pivom, puretinom i špinatom! Dobar Tek!

Štrudla s pivom, puretinom i špinatom

Sastojci za kore:

400 g glatkog brašna

6 jušnih žlica ulja

6 g soli

2,5 dl mlake vode

ili paket gotovih kora za štrudlu

Foto: Demjan Rožman, Dora Jurinčić

Sastojci za punjenje:

700 g purećeg zabatka

1 glavica luka

3 režnja češnjaka

200 g svježeg špinata

150 g feta sira

2 dl piva Zlatni medvjed Pivovara Medvedgrad

0,5 dl ulja

sol

papar

1 čajna žličica češnjaka u prahu

1 čajna žličica slatke dimljene paprike

naribana korica limuna

Priprema ovog jednostavnog glavnog jela traje ukupno 80 minuta, od čega je 60 minuta predviđeno za pripremu, a 20 minuta za samo pečenje.

Proces započinje dan ranije tako da meso marinirate 24 sata prije pečenja. Prelijte ga uljem, navedenim začinima i s 1 dl piva, prekrijte prozirnom folijom te ostavite u hladnjaku. Sutradan meso izvadite iz hladnjaka i pecite u pećnici zagrijanoj na 180 °C sat i pol do dva sata dok potpuno ne omekša.

Ako koristite gotove kore za štrudlu, zagrijte pećnicu na 200 °C i pripremite veliki lim za pečenje koji dobro namažete uljem. Ako odlučite sami raditi domaće kore, od brašna, vode, ulja i soli zamijesite glatko tijesto mikserom oko pet minuta. Tijesto stavite na tanjur, nauljite ga, pokrijte prozirnom folijom i ostavite da odmara 1 sat.

Za to vrijeme očistite i narežite luk i češnjak pa ih dinstajte na ulju dok ne omekšaju. Potom dodajte svježi špinat, kratko promiješajte da uvene, ulijte preostalih 1 dl piva te pustite da se tekućina potpuno reducira. Pečeno meso izvadite iz pećnice, odstranite mu kost i usitnite ga. Usitnjeno meso dodajte u smjesu luka i špinata, promiješajte i ostavite na vatri par minuta da se sve dobro poveže.

Nadjev sklonite s vatre da se ohladi, a zatim u njega umiješajte usitnjeni feta sir i naribanu limunovu koricu. Na razvučenu koru ravnomjerno rasporedite pripremljeni nadjev od mesa i špinata, zarolajte te pažljivo prebacite u lim za pečenje. Prije

Foto: Demjan Rožman, Dora Jurinčić

pečenja štrudlu po vrhu premažite uljem i pecite 20 do 30 minuta, dok tijesto ne poprimi lijepu zlatnu boju. Pečenu štrudlu malo ohladite i poslužite uz čašu hladnog piva.

Štrudla s marelicama, pivom i bademima

Sastojci za kore:

400 g glatkog brašna

6 jušnih žlica ulja

6 g soli

2,5 dl mlake vode

ili paket gotovih kora za štrudlu

Sastojci za kremu:

3 žumanjka

35 g gustina

500 ml mlijeka

50 g vanilin šećera

1 žlica ekstrakta vanilije

prstohvat soli

100 ml vrhnja za šlag

Sastojci za nadjev:

700 g marelica

80 ml piva Zlatni medvjed Pivovare Medvedgrad

70 g meda

70 g tostiranih listića badema

50 g griza ili mrvica

2 žličice arome vanilije

naribana korica naranče

Priprema započinje izradom kreme. U srednji lonac ulijte 400 ml mlijeka i stavite ga grijati do vrenja. U posebnoj zdjeli pjenjačom sjedinite žumanjke, gustin, vanilin šećer, prstohvat soli, ekstrakt vanilije i preostalih 100 ml mlijeka. Dobivenu smjesu ulijte u lonac s uzavrelim mlijekom, smanjite vatru te kuhajte uz neprestano miješanje dok se ne zgusne i zakipi, oko 3 do 5 minuta, a nakon pojave mjehurića kuhajte još jednu minutu. Skuhanu kremu prebacite u posudu otpornu na toplinu, izravno na površinu stavite prozirnu foliju kako se ne bi uhvatila korica te ostavite sat vremena na sobnoj temperaturi, nakon čega je prebacite u hladnjak da se potpuno ohladi. Ohlađenu kremu kratko izmiksajte, ulijte vrhnje za šlag i miksajte još dvije minute pa je pohranite u hladnjak do slaganja štrudle.

Foto: Demjan Rožman, Dora Jurinčić

Za domaće kore od brašna, vode, ulja i soli zamijesite glatko tijesto mikserom oko pet minuta dok se ne počne odvajati od rubova zdjele. Tijesto stavite na tanjur, nauljite, pokrijte prozirnom folijom i ostavite da odmara barem sat vremena.

Tijekom odmora tijesta pripremite nadjev tako da marelice operete, očistite od koštica i narežete na četvrtine. Stavite ih u posudu za kuhanje, dodajte med i pivo te kuhajte na srednje jakoj vatri dok većina tekućine ne ispari. Potom umiješajte aromu vanilije, naribanu koricu naranče, griz ili mrvice te tostirane listiće badema, dobro promiješajte i ostavite da se nadjev ohladi.

Foto: Demjan Rožman, Dora Jurinčić

Za završnu pripremu pećnicu zagrijte na 250 °C i veliki lim za pečenje lagano premažite uljem. Na tanko razvučeno tijesto ili pripremljene gotove kore ravnomjerno rasporedite ohlađenu kremu, a preko nje pospite nadjev od marelica i piva. Štrudlu pažljivo zarolajte, prebacite u lim za pečenje i po vrhu premažite s malo ulja. Pećnicu smanjite i pecite štrudlu 20 do 30 minuta dok ne poprimi lijepu, hrustkavu zlatnu boju. Pečenu slast dobro ohladite i poslužite uz čašu rashlađenog piva.

FOTO štrudli za recepte: Marina Obradović