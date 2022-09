Podignite svoje znanje na novu razinu: Početnički vodič za drevnu vještinu - Kama Sutru

Kad čujete riječi 'Kama Sutra' vjerojatno vam padaju napamet stvari koje imaju neke veze s akrobatskim položajima u seksu, i niste jedini. Međutim, seksualni položaji samo su jedna od mnogih tema o kojima se raspravlja u drevnom indijskom tekstu poznatom kao Kama Sutra.

Što je Kama Sutra?

Kama Sutra je drevna indijska rasprava o ugodnom životu. Iako je najpoznatija po jednom od svojih odjeljaka koji daje upute o tome kako imati bolja seksualna iskustva, knjiga nije pretežno o seksu. Izvorno je napisana kako bi naučila mlade, imućne muškarce kako dobro živjeti, a uključuje upute o raznim temama, kao što su kako izgraditi kuću, kako pronaći ženu, kako bi se supružnici trebali odnositi jedno prema drugome i još mnogo toga .

- Zapravo se može reći da se tu radi pomalo o svemu - kaže Varuna Srinivasan, savjetnica za seksualno zdravlje te dodaje da je to knjiga o tome kako živjeti život i cijeniti finije stvari.

Riječ 'kama' prevodi se kao - ljubav, želja i zadovoljstvo, prema Srinivasan. 'Sutra' je posebna vrsta indijske književnosti, obično bogata aforizmima i poučna.

Stoga se Kama Sutra grubo prevodi kao 'priručnik o užitku', iako se opet radi o užitku u širem smislu.

- Uvelike se radi o eleganciji. Radi se o profinjenosti - kaže Seema Anand, edukatorica seksualnosti, mitologinja i proučavateljica Kama Sutre, koja dodaje i kako ju jako živcira kad govorimo samo o pozama jer to nije knjiga o tome.

Povijest Kama Sutre

Smatra se da je Kama Sutru napisao hinduistički filozof po imenu Vātsyāyana Mallanaga oko 300. godine naše ere, o kojem povjesničari znaju vrlo malo osim njegovog imena. Međutim, knjiga se zapravo smatra zbirkom prethodnih tekstova koje je autor jednostavno spojio.

A prema Anand, neki vjeruju da su veći dio knjige zapravo napisale žene.

- Kaže da je sve svoje informacije uzeo iz tekstova koji su napisani prije tisuću godina te da je prilično kopirao i zalijepio dijelove koji mu se sviđaju. To kaže u svom uvodu - ističe Anand. Prema indijskoj mitologiji, objašnjava, vjeruje se da je neke od tih izvornih tekstova napisala žena samog Boga ljubavi, Kame.

Druge priče sugeriraju da su kurtizane tog vremena plaćale da bi se knjiga napisala, dodaje ona. Anand osobno vjeruje da je slavni dio o seksu, drugi dio od sedam odjeljaka, možda napisala žena zbog načina na koji se toliko fokusira na ženski užitak, koji je još uvijek bio radikalan u vrijeme pisanja.

Iako njezino autorstvo ostaje obavijeno velom tajne, Kama Sutra je kasnije postala vrlo važan i naširoko rasprostranjen tekst diljem regije koja je kasnije postala Indija.

Prema Anandu, postojale su stotine, ako ne i tisuće verzija Kama Sutre.

- Doslovno svako kraljevstvo u onome što mi zovemo Indija imalo je svoju verziju napisanoga - objašnjava ona, iako kaže da je s vremenom, kako su različite kulture i različite ideje o moralu dolazile u igru ​​u regiji kroz povijest, tekst je postupno gubio na istaknutosti. Zatim je 1883. britanski istraživač po imenu Richard Burton objavio prijevod knjige koja je postala masovno popularna diljem Europe i svijeta.

- Tada je također krenulo naopako jer je dosta toga prevedeno prilično loše - ističe Anand. Burtonova verzija uvelike se usredotočila na erotske teme Kama Sutre i posebno na seksualne položaje, odakle proizlaze današnji nesporazumi oko teksta.

Nažalost, kao rezultat prijevoda Richarda Burtona i zapadnih tumačenja o tome što to znači, sada se reklamira kao 'rješenje' za probleme seksualnog zdravlja, dodaje Srinivasan.

- Ne znam nijednu Indijku kojoj se nije obratio bijelac pitajući je može li izvesti neke od pokreta iz Kama Sutre. Uobičajene zablude su da je to knjiga o spolnim položajima i da su svi Indijci stručnjaci za Kama Sutru. Pogrešno - upozorava ona.

Značajna učenja

Dok Kama Sutra govori o mnogim temama, u nastavku je nekoliko učenja iz nje vezanih uz zadovoljstvo i seksualnost, prema Anand i Srinivasan:

1. Seks je užitak

Kama Sutra je u svojoj srži užitak, kaže Anand, i naglašava ideju da bi seks uvijek trebao biti dobar osjećaj za obje osobe.

- Seks između dvoje ljudi bi uvijek trebao biti radostan. Trebao bi biti nevjerojatan. Trebao bi biti potpuno obostrano ugodan, inače ne vrijedi - ističe te napominje da Kama Sutra zapravo nikada ne govori o prodiranju, seksualnim tekućinama ili fizičkom činu, odnosno snošaju u detaljima. Jednostavno govori o načinima povećanja fizičkih osjeta i erotskog užitka seksualnih iskustava.

2. Prioritet ženskom užitku tijekom seksa

Kama Sutra stavlja veliki naglasak na zadovoljstvo žena, kaže Anand.

- Govori ženama kako zadovoljiti muškarca, ali na neki način fokus je na tome kako je ženi potrebno puno više vremena da dođe do užitka. Morate joj dati to vrijeme. Morate je poljubiti ovako. Morate učiniti to tako. Dakle, sve je u tome - objašnjava ona.

Ako joj trebaju tri dana da se uzbudi, potroši ta tri dana.

Jedna verzija teksta objašnjava da se muškarci moraju pobrinuti da njihova žena bude potpuno zadovoljna za dobrobit njegovog posla, ističe Anand.

Logika ide ovako - ako je žena zadovoljna svojim životom i spavaćom sobom, podržavat će vas u poslu i u svim vašim nastojanjima. Ali ako je nezadovoljna, naći će druge ljubavnike ili potrošiti vam novac ili vam na neki drugi način zagorčati život.

Druge su verzije uspoređivale vođenje ljubavi s ratničkim vještinama, povezujući spolne i borbene položaje. Općenito, Anand kaže da se obostrano sretna veza smatra temeljem zdravog društva.

- Doslovno svaki pojedini kralj svakog kraljevstva koji je ikada došao na prijestolje dao bi napisati kopiju Kama Sutre jer su vjerovali da će, ako par dijeli istinski obostrano ugodnu intimnost, njihov odnos biti stabilan. A ako bi odnos bio stabilan, društvo bi bilo stabilno. A ako je društvo stabilno, kraljevstvo je stabilno - objašnjava ona.

Dakle, stabilnost kraljevstva ovisila je o zadovoljstvu žene.

3. Penetracija nije sve

Kama Sutra jasno pokazuje da penetracija nije bit i kraj svega, odnosno dobrog seksa.

- Nije samo u tome zadovoljstvo. Nije sve u penetraciji. Seks nije samo ta jedna stvar - kaže Anand i primjećuje da su mnoge 'nepenetrativne' aktivnosti opisane u Kama Sutri kao potencijalni izvori zadovoljstva.

Na primjer, ona kaže da knjiga govori muškarcima da drže materijale za crtanje u svojoj spavaćoj sobi i da naprave portrete svoje ljubavnice prije seksa, kao način stvaranja trenutaka intimnosti, kontakta očima i posebnog zajedničkog vremena jedan na jedan.

Također opisuje aktivnosti poput žongliranja, korištenja parfema i nakita te specifične vrste poljubaca i ljubavnih ugriza kao ključnih dijelova intimnosti.

- Mislim da se seks, za većinu ljudi, svodi na penetraciju, zar ne? I ništa više. A za većinu žena to se čak i ne računa kao zadovoljstvo. Nema ničeg uzbudljivog u vezi s tim. To je najmanje uzbudljiva stvar - istaknula je.

Postoji toliko mnogo drugih stvari vezanih uz spolni čin koje bi trebalo istražiti. Napominje da su muškarci upućeni da osiguraju da njihova partnerica doživi barem dva orgazma prije nego što uopće pomisle na penetraciju.

4. Veličina je bitna

Kad je riječ o snošaju, o penisu u vagini, Kama Sutra uči da je veličina zapravo bitna.

- Kaže da, ako će dvoje ljudi imati spolni odnos, onda je jedan od prvih kriterija da spolni organi budu jednaki po veličini - objašnjava Anand. Ako je žena preuska, a muškarac prevelik, to će dovesti do boli. A ako je žena prevelika, a on premalen, neće biti apsolutno nikakvog osjeta. Dakle, ideja je da bi organi trebali biti iste veličine.

To je zapravo osnova zašto Kama Sutra uopće toliko govori o seksualnim položajima, objašnjava Anand. Ako spolni organi dvaju partnera nisu jednaki u smislu veličine, trebali bi se baviti određenim položajima koji bi trebali pomoći maksimizirati osjećaje i zadovoljstvo i minimizirati seksualnu bol. To su seksualni položaji opisani u Kama Sutri.

- Na primjer, ako je žena jako, jako velika, a muškarac jako malen, preporučuje se da žena leži na boku. Trebala bi malo podići noge. To čini njezin vaginalni otvor malo manjim, a zatim muškarac treba ući iz određenog kuta tako da osjeti trenje o nju malo više - objašnjava Anand dodajući kako su seksualni položaji izvorno bili namijenjeni za to.

5. Zadovoljstvo se može izvući iz mnogih dijelova života

Iako su seksualnost i intimnost velika tema Kama Sutre, poanta knjige nije bila samo naučiti kako imati dobar seks.

- Iako pomislimo na seks kad netko kaže riječ 'kama sutra', ono o čemu se zapravo radi jest pronaći ljubav prema sebi, biti poslušan partner i naučiti cijeniti umjetnost - objašnjava Srinivasan.

Uči nas izvlačiti zadovoljstvo iz inherentno neseksualnih aktivnosti.

Kama Sutra položaji za seks

Ovo su neki od seksualnih položaja o kojima se govori u Kama Sutri:

Indrani položaj (Kraljica neba)

Nazvan po ženi nebeskog Boga, ovaj seksualni položaj je zaokret u klasičnom misionarskom položaju koji zahtijeva malo fleksibilnosti - primatelj leži na leđima s koljenima privučenim prsima u fetalnom položaju, povlačeći listove da im dodiruju bedra. Penetrator kleči sa svojim bedrima sa svake strane partnera i prodire.

Položaj 'stezanja'

U drugoj varijanti misionarskog, primatelj leži na leđima s penetrirajućim partnerom na vrhu, prsima blizu jedno drugom, obavija svoja bedra i noge oko bedara penetratora, 'stežući' ih dok penetriraju.

Položaj 'krave'

Onaj koji prima stoji na nogama, a zatim se saginje kako bi položio ruke na tlo, držeći noge ravno tako da stoji na sve četiri - nešto poput krave, otuda i ime. Drugi partner potom prodire straga u njih, istovremeno im masirajući i milujući leđa.

Poza mlijeko i voda

Partner koji penetrira sjedi na stolcu ili krevetu, a primatelj sjedi u njegovom krilu, okrenut za penetraciju straga.

Lotus

Klasični položaj lotus seksa omiljen je u svijetu tantričkog seksa - uključuje penetrirajućeg partnera koji sjedi na krevetu uspravno prekriženih nogu, dok partner koji prima sjedi u njegovu krilu okrenut prema njima i obavija svoje noge oko njih. U Kama Sutri, sličan položaj uključuje primatelja koji leži na leđima s nogama prekriženim u obliku pereca i pritisnutim prema trbuhu, dok partner kleči iznad njih i prodire u njihovu 'izloženu' vaginu ili anus.

'Suspendirani' položaj

U ovom teškom položaju, penetrirajući partner se leđima naslanja na zid i drži primajućeg partnera za stražnjicu, dok primatelj visi s njegovog vrata i postavlja noge na zid. Primatelj pritišće stopalima zid kako bi nasjeo na partnerov penis.

Kama Sutra nudi impresivno holističku, pozitivnu viziju užitka seksualnosti za knjigu napisanu prije gotovo 2000 godina. Ali što je još važnije, stručnjaci naglašavaju da knjiga govori o puno više od pukih položaja u seksu.

- Radilo se samo o dodavanju profinjenosti, elegancije, raznolikosti i održavanju strasti živom - napominje Anand. Ako želite učiti iz Kama Sutre, Srinivasan preporučuje pronalaženje modernog i točnog prijevoda i traženje indijskih autora koji su stručni u tom području.

Ako čitate knjigu, isprobajte nešto novo što nikada prije niste, preporučuju. Kada je riječ o seksualnosti, najveći zaključak iz Kama Sutre je možda sljedeći - seks je dio punog, zdravog, kvalitetno proživljenog života, a dobar seks je pothvat kojemu vrijedi težiti, prenosi MBG.

