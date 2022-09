7 stvari koje se mogu dogoditi tijelu kada apstinirate od seksa

Unatoč tome što je Covid daleko manje prenosiv nego što je prije bio, zabrinutost u pogledu aktivnosti i širenja bolesti je i dalje velika.

POGLEDAJTE VIDEO: Neuobičajeni problemi

- Otkako su na snazi ​​Covid ograničenja, istraživanja pokazuju da se seksualna aktivnost smanjila, a seksualna disfunkcija povećala, što utječe na oko 43 posto žena i 31 posto muškaraca - kaže registrirana nutricionistica i osnivačica Nourisheda, Melissa Snover.

Zapravo, Institut Kinsey proveo je istraživanje pod nazivom Sex and Relationships in the Time of Covid-19 i otkrio značajan pad seksualne aktivnosti.

Izvješće otkriva da iako mnogi pojedinci provode više vremena kod kuće sa svojim partnerima nego ikad prije, ne osjećaju se posebno seksualno.

- Ljudi manje masturbiraju i manje se seksaju - dodao je glavni autor dr. Justin Lehmiller, znanstveni suradnik na Institutu Kinsey i član savjetodavnog odbora Men's Healtha.

- Jedan od razloga je to što su ljudi pod stresom i tjeskobniji, a to utječe na smanjenje seksualne želje - objasnio je.

Što se događa s tijelom kad nestane seksa?

Prema Men’s Healthu, sedam stvari koje bi se mogle dogoditi zbog nedostatka seksa su:

Može li nedostatak seksa uzrokovati erektilnu disfunkciju?

Europski znanstvenici izazvali su kontroverze još 2008. godine kada su objavili rezultate studije, navodno prve takve vrste, koja je pokazala da rijetki seksualni odnosi mogu dovesti do erektilne disfunkcije (ED).

Ali mnogi urolozi ostaju skeptični. Studija je pet godina pratila 989 muškaraca u 50-im, 60-im i 70-im godinama.

Rezultati su pokazali da su muškarci koji su izjavili da imaju spolne odnose manje od jednom tjedno imali dvostruko veću vjerojatnost da će razviti ED.

Istraživači su zaključili da što je seks rjeđi, to je veći rizik za erektilnu disfunkciju.

- Rezultat je pokazao da redovita seksualna aktivnost čuva potenciju na sličan način kao što tjelesna vježba održava funkcionalnu fizičku spremu - dodali su znanstvenici.

- Dokazano je da seksualna aktivnost štiti od kognitivnih oštećenja, kardiovaskularnih bolesti i podržava imunitet - dodala je Melissa.

Većina muškaraca povremeno doživi erektilnu disfunkciju, jer to može biti uzrokovano stresom, umorom, tjeskobom ili konzumiranjem previše alkohola piše Daily Star.

Ali ako se kontinuirano događa, to bi mogao biti znak nekog zdravstvenog problema stoga biste trebali posjetiti svog liječnika opće prakse.

Najčitaniji članci