Zagrepčanin Kristijan Iličić (35) posjetio je više od 100 zemalja. Lani je sa svojom partnericom Andreom posjetio Afganistan, a trenutno su u Americi. Želja mu je posjetiti svaku državu na svijetu.

Prošli tjedan bio je u Guatemali u kojoj je vidio erupciju vulkana.

- Popeli smo se do prvog basecampa na ugaslom vulkanu Acatenango, s kojeg se pruža savršen pogled na vulkan Fuego, koji je još aktivan! Uspon je bio jako težak, krenuli smo s cca 2000 m nadmorske visine i već se u prvim koracima do samog početka trekking staze pokazalo da će uspon biti ekstremno težak. Od početka trekking staze čekalo nas je nekih 5 sati do prvog logora na visini od 3763 m. Tijekom uspona vrijeme se mijenjalo svakih par minuta, zrak je postajao sve rjeđi, sve je teže bilo disati, sve je teže bilo hodati, radili smo pauze svako malo. Svako malo se pitaš hoćeš li izdržati, a onda ipak nađeš motivaciju. Ovo je pravi test izdržljivosti i jake volje. Istovremeno sam se preznojavao, smrzavao, lovio dah, gubio snagu... Međutim, ni Andrei ni meni nije padalo na pamet da odustanemo. Jako sam ponosan na Andreu koja se pokazala daleko izdržljivijom nego što sam mislio - istaknuo je Kristijan.

Kada su već bili dovoljno blizu basecampu začuo je zvuk erupcije i shvatio da ih to pozdravlja Fuego.

- Do tog sam časa bio totalno premoren i samo sam htio da mukama dođe kraj. No, kad sam čuo erupciju, počeo sam trčati prema gore, sa svom svojom više od 15 kg teškom opremom! I počeo sam se smijati i vikati od uzbuđenja! Ili sam možda bio 'nadrogiran' rijetkim zrakom, ali svakako, osjećaj je bio - totalna euforija! Ništa ne može zamijeniti taj osjećaj da ste stigli na vrh! Sva muka se isplatila. Uspon na planinu je najbolja metafora za snagu volje, uspjeh, ostvarenje želja. Upravo ovdje se dokazuje ono u što vjerujem oduvijek. Treba se suočiti sa svojim strahovima, napraviti onaj prvi korak, naprosto ga napraviti i krenuti. I bude teško, ali ako je u glavi zacrtano da ćeš uspjeti - uspjet ćeš. Ako sumnjaš, nećeš se maknuti niti deset metara. Iziđite ih zone komfora, nećete pogriješiti. Nadam se da će vas ovo inspirirati. Mi još nismo stigli na konačno odredište. Na ovoj visini i -5 stupnjeva ćemo prespavati u šatorima, a onda nas čeka dodatni uspon, do 4000 metara - rekao je tada. Noć nakon toga proveli su u basecampu. Bila je hladna, a temperatura je bila niža od -5 stupnjeva.

- Moćni Fuego eruptirao je cijelu noć, u intervalima od 20 minuta do sat vremena. Eksplozije su jake, čini se kao da samo 3 metra od tebe veliki zmaj riga vatru. Imaš osjećaj da će te zatrpati sve to kamenje i lava. Cijelu noć sam slušao ovu igru kotrljajućeg kamenja i eksplozija. Ustali smo malo poslije 4 ujutro kako bismo započeli uspon na sam vrh Acatenanga. Željeli smo uhvatiti izlazak sunca nad Fuegom i promatrati erupcije sa samoga vrha. Sto slojeva odjeće na nama, brutalno hladno, zrak rijedak. Uspon je bio u fizičkom smislu nešto najteže što sam u životu prošao. Na nekim mjestima smo padali, koljena su nam klecala, nismo mogli dalje. Samo bismo pali na tlo, pokušali doći k sebi jedno pet minuta, pa opet ustani i idemo dalje. I nakon deset minuta opet pad na zemlju. Noge ne drže, kao da su od gume. Hladnoća neopisiva, vjetar dere po nama. Sat i pol teškog uspona u kojem smo iz sebe izvlačili zadnje atome snage, čupali volju iz pete, motivirali se na razne načine. Nisam htio nipošto odustati tako blizu cilja. Na ovim visinama i u ovome ledu, naprijed me je gurao samo onaj plamen koji nosim u sebi još od svojih prvih putovanja - da moram stići, moram vidjeti, moram dotaknuti zadnje granice, moram ići samo dalje i dalje. Moram to vidjeti, jer zašto sam dolazio ako neću do vrha doći? Taj plamen je lomio svu brutalnu hladnoću oko mene. Nakon sat i pol - summit! Vrh Acatenanga!! Sleđeni, premoreni, presretni... Ruke toliko smrznute čak i u rukavicama, jedva sam držao mobitel da vam ovo snimim. Nema tih riječi kojima bih mogao opisati emocije, samo sam nijem stajao pred ovim čudom koje se ostvarilo. Andrea je odradila cijeli uspon sa mnom. Ja znam što je mene vuklo gore, a ona dijeli isti plamen sa mnom. No, nju je nosila i neka dodatna sila, ona je imala doslovce svoga anđela zaštitnika ovdje, na vrhu vulkana Acatenanga - opisao je.

Nakon uspona na vrh, spustili su se petnaestak metara niže kako ih ne bi derao vjetar i kako bi mogao nešto snimiti. Kad su kretali iz basecampa, s njima je na ovaj uspon krenuo i pas.

- Mali zlatni anđeo je Andreu pratio sve vrijeme, još od početka trekking staze dolje, na nekih 2500 metara. Pošao je za njom i na vrh! Gubili smo snagu, nestajali u iscrpljenosti, a on je išao ispred i stigao je prije nas gore. Već smo u svemu što smo prošli i zaboravili na njega, a kad smo se spustili ovdje, 15 metara niže, i sjeli da dođemo k sebi, s vrha se spustio i on, i prišao Andrei. Kao da je znao što je sve prošla, kao da ju je htio utješiti. Sve ovo prije Andreu nije slomilo, no ovaj susret s čistom ljubavi nije izdržala i počela je plakati. I nije se mogla zaustaviti. Suze ljubavi, olakšanja, susreta s čudom samog života. Ja osobno ne mogu opisati ono što se tu događalo, zato ću se poslužiti riječima Anthonyja Bourdaina, riječima kojima se često vraćam, jer to je nešto najbolje što sam pročitao o putovanjima i najviše odgovara istini: 'Putovanje nije uvijek lijepo. Nije uvijek komforno. Ono ponekad boli, čak ti može i srce slomiti. No, to je u redu. Putovanje te mijenja i treba te promijeniti. Ostavlja tragove u tvome sjećanju, u tvojoj svijesti, u srcu, na tijelu. Ponijet ćeš nešto sa sobom. Nadam se i da ćeš ostaviti nešto dobro za sobom' - zaključuje.

Trenutno su u El Salvadoru gdje su posjetili još jedan vulkan - Ilamatepec.