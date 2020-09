Ba\u0161 kao na svemirskom brodu, i dama u kuhinji mo\u017ee izabrati unutarnju temperaturu, paljenjem aparata koji li\u010di na dana\u0161nju klimu.



Tu je i ma\u0161ina za led, koja radi kockice te je dio frizera.

Obrok za sljede\u0107i dan kre\u0107e raditi ve\u010der prije, a meso \u0107e se pe\u0107i oko 14 sati te \u0107e do jutra biti gotovo. Ujutro \u0107e kuhinjskim aparatima dati - nove naredbe.

Pogledajte je izgledala super moderna kuhinja u šezdesetima

Šezdesete su bile doba kad je svijet bio opsjednut futurizmom i Svemirom, a među zanimljivim vizijama i novitetima bila je i moderna kuhinja koja je imala brojne aparate za pripremu i čuvanje hrane

<p>Vrijeme odlaska na Mjesec, minice i revolucije koja je povela svijet u svom smjeru donio je i neke od vizija i načina oblikovanja futurističke kuhinje, koja je mnogo toga praktički radila sama. Iako danas imamo sve te strojeve koji rade za nas, u to vrijeme bili su čudo tehnike, prototip ili tek najava.</p><p>U ovom videu mama je svojevrsna organizatorica, ona barata mašinama i strojevima koji rade svoje. Pećnica se sama čisti i peče hranu - ona je samo stavi unutra. Povlači se usporedba s realnom kuhinjom u tadašnjem svemirskom brodu, jer šezdesete su simbol utrke za osvajanje svemirskih prostranstava.</p><p>Domaćica ne razmišlja o tome kad da skuha kavu, jer ona je već gotova jer je sve na konzoli naštimala ranije.</p><p>Da bi se pećnica očistila sama treba samo pomaknuti jednu ručkicu, i današnje pećnice imaju sličnu funkciju. Za to vrijeme pećnicu, naravno, ne smije otvoriti.</p><p>Moderan frižider ima električna vrata, lako ih je zatvoriti, električna su, a tu je i suđerica u koju stanu razni oblici šalica tanjura i slično.</p><p>Baš kao na svemirskom brodu, i dama u kuhinji može izabrati unutarnju temperaturu, paljenjem aparata koji liči na današnju klimu.<br/> Tu je i mašina za led, koja radi kockice te je dio frizera.</p><p>Obrok za sljedeći dan kreće raditi večer prije, a meso će se peći oko 14 sati te će do jutra biti gotovo. Ujutro će kuhinjskim aparatima dati - nove naredbe.</p>