Pogledajte najskuplje stanove u Splitu i Zagrebu na Njuškalu

Na hrvatskom tržištu luksuznih nekretnina ističu se dva rekordera, penthouse u centru Zagreba i dvoetažni stan u prvom redu do mora u Podstrani. Oba stana nude prostrane interijere, panoramske poglede i vrhunske sadržaje, predstavljajući simbol prestiža i ekskluzivnog života u gradu i na obali
U samom centru Zagreba, na Cvjetnom trgu, nalazi se jedinstveni penthouse koji spaja luksuz, funkcionalnost i vrhunski dizajn.
Ova nekretnina smještena je u modernom kompleksu iz 2012. godine, a prostire se na dvije etaže s ukupno 440 m² stambenog prostora.
Uz to, vanjski prostor s terasama i zelenim površinama dodatno pruža oko 300 m² luksuznog užitka na otvorenom.
Penthouse se sastoji od četiri prostrane sobe i nudi privatni lift koji povezuje obje etaže, osiguravajući potpunu privatnost i udobnost. Na prvoj etaži nalaze se tri spavaće sobe, svaka s vlastitom kupaonicom, prostrana garderoba, ostava/praonica te zimski vrt.
Master spavaća soba posebno se ističe wellness kupaonicom s jacuzzijem za dvoje i inovativnim “drop-out” ekranom.
Druga etaža je posvećena dnevnom boravku i zajedničkim prostorijama. Prostrani dnevni boravak opremljen je bibliotekom po mjeri, radnim stolom i kaminom, dok blagovaonica prima deset osoba. Kuhinja "chefa" i gostinjski WC upotpunjuju ovu etažu.
Glavna terasa nudi panoramski pogled na katedralu i centar grada, uključujući sunčalište i vanjski tuš.
Penthouse je opremljen vrhunskim materijalima i dizajnerskim namještajem, podnim grijanjem, klimatizacijom, video portafonom i saunom, a uz garažu za tri automobila pruža i visoku razinu komfora i praktičnosti.
Ova ekskluzivna nekretnina predstavlja savršenu kombinaciju urbanog života, luksuza i privatnosti, idealnu za one koji žele uživati u srcu Zagreba s panoramskim pogledom i svim modernim pogodnostima na dohvat ruke.
Cijena ove prestižne nekretnine iznosi 8.000.000 €
U ekskluzivnom dijelu Podstrane, tik uz obalu, nalazi se luksuzni dvoetažni stan koji nudi savršen spoj moderne gradnje, funkcionalnog rasporeda i luksuznog života uz more.
Ova novogradnja prostire se na 200 m² stambenog prostora, a dodatni prostor čine prostrane terase i privatni vrt s bazenom i sunčalištem, što omogućuje uživanje u svakom trenutku dana i noći.
Stan se nalazi u prizemlju zgrade s liftom koji vodi direktno do stana, čime je osigurana maksimalna udobnost i praktičnost. U prizemlju se nalazi prostrani dnevni boravak s elegantnom kuhinjom i blagovaonicom, jedna spavaća soba te izlaz na privatni vrt s panoramskim pogledom na more.
Prvi kat čine tri prostrane spavaće sobe, svaka s vlastitom kupaonicom i lođom, uz velike staklene površine koje osiguravaju obilje prirodnog svjetla i spektakularan pogled na Jadransko more.
Stan je opremljen vrhunskim sustavima, klimatizacijom, električnim roletama, aluminijskom stolarijom, pametnim sustavom upravljanja, protuprovalnim vratima i portafonom. Za parkiranje je osigurano četiri garažna mjesta, što dodatno povećava komfor i funkcionalnost ove luksuzne nekretnine.
Smješten u mirnom, ali izuzetno atraktivnom dijelu Podstrane, stan je idealan kako za rezidencijalni život, tako i za luksuzni turistički smještaj.
Blizina trgovina, restorana i hotela Le Meridien čini ovu lokaciju jedinstvenom i poželjnom za one koji žele kombinirati privatnost s dostupnošću svih sadržaja.
Cijena ove ekskluzivne nekretnine iznosi 2.800.000 €, a planirani datum useljenja je 2025. godina.
