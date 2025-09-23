Pogledajte najskuplje stanove u Splitu i Zagrebu na Njuškalu

Stan se nalazi u prizemlju zgrade s liftom koji vodi direktno do stana, čime je osigurana maksimalna udobnost i praktičnost. U prizemlju se nalazi prostrani dnevni boravak s elegantnom kuhinjom i blagovaonicom, jedna spavaća soba te izlaz na privatni vrt s panoramskim pogledom na more. | Foto: Njuškalo