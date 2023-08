Pogledajte nokte na nogama, evo što mogu otkriti o zdravlju

Blijedi nokti

Mogu ukazivati na: slabu cirkulaciju, anemiju ili pothranjenost.

Blijedi nokti su uobičajeni znak starenja pa se ljudi stariji od 60 godina ne bi trebali previše zabrinjavati oko toga. Ali, takvi nokti katkad znaju ukazivati na lošu cirkulaciju, anemiju ili pothranjenost.

- Oni, također, mogu tako izgledati kad jetra ne radi kako treba ili srce, ili kad je prehrana loša. Ukoliko su nokti uglavnom bijeli s uskom ružičastom trakom na vrhu, to bi moglo biti stanje koje nazivamo 'Terryjevi nokti - pojasnila je Dina Gohil, podijatrica iz Velike Britanije.

- To može biti posljedica starenja, ali i ukazivati ​​na dijabetes te bolesti bubrega, jetre ili pluća - dodala je.

Žuti nokti

Mogu ukazivati na: gljivice na noktima, dijabetes, psorijazu ili poremećaje štitnjače.

Ponekad nokti na nogama požute zbog hrane koju jedemo ili nekih vanjskih utjecaja. Primjerice, ako ste jeli puno kurkume, pušite, pretjerujete s lakiranjem ili lak predugo ostavljate na noktima.

- U tom slučaju nokti bi vam trebali ponovno postati bistri, ali možete posegnuti za prirodnim tretmanima u borbi protiv bilo koje infekcije, pomažu ulje čajevca i vitamin E - kaže ova stručnjakinja.

Međutim, napominje da, ako se takvo stanje nastavi pogoršavati, to može biti znak gljivične infekcije noktiju, dijabetesa, psorijaze ili čak poremećaja štitnjače.

- Ako se to stanje ne liječi, nokti znaju nastaviti propadati, raspadaju se. Imajte na umu da, ukoliko nokti ostanu žuti unatoč ponovljenom tretmanu, to zna biti znak nečeg ozbiljnijeg, poput raka kože - dodala je.

Spomenula je da postoji i rijetko stanje koje se naziva 'Sindrom žutih noktiju', a manifestira se konstantno žutim noktima te respiratornim ili limfnim problemima.

- Uzroci mogu biti razni, uključujući reumatoidni artritis, nakupljanje tekućine između pluća i prsne šupljine te respiratorne bolesti - pojasnila je.

Plavkasti nokti

Mogu ukazivati na: nedostatak kisika, određeni poslovi ili lijekovi.

Nokti znaju izgledati plavkasto iz više razloga, a ta boja dolazi ispod nokta, nije plavkast sam nokat.

- Nokat ne sadrži nikakav pigment kože, što znači da je plavkasti izgled uzrokovan nečim drugim. Takvi nokti su često pokazatelj nedostatka kisika, a stanje nazivamo cijanoza. Radi se o nedostatku kisika u crvenim krvnim zrncima zbog čega koža ispod noktiju i ona na drugim dijelovima tijela, uključujući stopala, usne i sluznicu, izgleda plavo/ljubičasto - pojasnila je stručnjakinja.

- Više je mogućih uzroka, poput izloženosti niskim temperaturama, abnormalno visoke razine hemoglobina, astme ili KOPB-a (kronična opstruktivna plućna bolest ) ili se radi o nemogućnosti tijela da dostavi dovoljno kisika u to područje pojasnila je i dodala da ljudi s upalom pluća mogu biti ekstremni primjer te pojave.

Ponekad se plavkasti nokti pojavljuju zbog prirode posla.

- Pod povećanim rizikom od razvoja plavičastih noktiju su mehaničari koji rade s oksalnom kiselinom, potom oni koji koriste sredstva za čišćenje metala, sredstva za uklanjanje boje, radnici koji proizvode tinte i boje te oni koji rade sa srebrom. Također, tu su i pacijenti s HIV-om kod kojih se takvi nokti pojave zbog infekcije ili kao posljedica uzimanja određenih antiretrovirusnih lijekova - objašnjava.

- Drugi lijekovi koji mogu uzrokovati da vaši nokti dobiju plavkastu nijansu su antimalarijski lijekovi, lijekovi za borbu protiv psihoze i amiodaron koji se koristi za regulaciju otkucaja srca - dodala je.

Bijele mrlje na noktima

Mogu ukazivati na: nedostatak cinka ili gljivičnu infekciju.

Bijele mrlje na noktima česta su pojava i uglavnom su bezopasne.

- Mogu biti posljedica ozljede ili mikrotraume nokta, poput udarca o tvrdu površinu ili savijanja, ali ne i lomljenja nokta. To nikako nije razlog za uzbunu kod zdravih ljudi. Jednostavno pričekajte da to mjesto izraste, a zatim ga odrežite - kaže Dina Gohil.

Napominje da su takve mrlje katkad nasljedno stanje, a u ozbiljnijim slučajevima povezuju se s nedostatkom cinka u organizmu, sa gljivičnom infekcijom te s lošim zdravljem i prehranom.

- U vrlo rijetkim slučajevima nokti kod nekih ljudi mogu biti potpuno bijeli (totalna leukonihija). To ponekad ukazuje ​​na temeljni zdravstveni problem, ali ne uvijek. U tom je slučaju najbolje potražiti savjet od liječnika - dodala je.

Crni nokti

Mogu ukazivati na: anemiju, dijabetes, bolest bubrega ili bolest srca.

- Crni nokti su, također, povezani s traumom kad se krvne žilice ispod nokta oštete. Dolazi do krvarenja pa nokat izgleda crno. To obično prolazi samo od sebe, ali ako to izostane, tad se treba zabrinuti jer može biti naznaka ozbiljnijeg problema - kaže podijatrica.

Crni nokti se pojavljuju ponekad kod anemije, dijabetesa, bolesti bubrega ili bolesti srca.

- Neliječeni gljivični nokti ponekad rezultiraju crnim noktima na nogama zbog nakupljanja ostataka. Nokti na nogama posebno su osjetljivi na gljivične infekcije jer se one razmnožavaju u vlažnom i toplom okruženju. Dakle, ako primijetite da imate bijele ili žute nokte, neka ih pregleda podijatar prije nego pocrne - savjetovala je.

- Najozbiljniji uzrok crnih noktiju je melanom, najteži tip raka kože. To se može manifestirati kao tamno smeđa/crna iskrivljena mrlja ispod sloja nokta. Svakako potražite pomoć liječnika ukoliko ugledate takav simptom - naglasila je, a prenosi Daily Mail.