Akne kod odraslih uzrokuju isti faktori kao i kod tinejdžera, a najčešći uzročnik je masna koža i bakterije na njoj, objašnjavaju dermatolozi. Svaka hormonalna promjena, uključujući ovulaciju i menstruaciju, može potaknuti pretjerano stvaranje sebuma na koži. Oko 45 posto žena u dobi od 20 do 30 godina ima problema s aknama, a sklonost njihovom nastanku je genetska.

1. Nije do čistoće

Zabluda je da se akne i miteseri javljaju na nečistom licu, pa tako često pranje i umivanje lica mogu odmoći u rješavanju akni, objašnjavaju dermatolozi. Upale nastaju dublje u koži, a prečesto pranje će samo potaknuti još snažnije lučenje sebuma. Najbolje je lice temeljito očistiti dva puta na dan, ujutro i navečer. Ljeti ili nakon znojenja na vaticu nakapajte micelarnu otopinu ili bezalkoholni tonik i njime nježno obrišite lice.

2. Hormoni su ključni

Kod 20 do 30 posto žena akne se javljaju kao rezultat hormonalne neravnoteže, najčešće zbog policističnih jajnika. Takve su akne crvene, upaljene i bolne, a javljaju se na donjem dijelu čeljusti, bradi i vratu. Kontracepcijske pilule u tom slučaju uspješno liječe problem akni, no one neće djelovati na sve, ističu stručnjaci.

3. Neodgovarajući proizvodi

Sve što stavljamo na lice može začepiti pore, a problem najčešće stvaraju proizvodi koji na sebi imaju oznaku "komedogeno", ističu dermatolozi. Najbolja alternativa za kožu s aknama je mineralni makeup, koji omogućava koži da diše. Umjesto tekućeg, birajte puder u kamenu ili prahu, a četkice i aplikatore za šminku perite jednom na tjedan, savjetuju stručnjaci.

4. Stres kao okidač

Stres je jedan od najčešćih razloga pojave akni u odrasloj dobi, a uzrok se skriva u višku muškog spolnog hormona testosterona, ističu stručnjaci. On je povezan s hormonom stresa kortizolom i adrenalinom, a uzrokuje pojačano stvaranje sebuma i gomilanja mrtvih stanica u porama. Dermatolozi vjeruju kako je stres jednako bitan faktor u pojavi akni kao i hormoni, genetika te prehrana.

5. Veza sa slatkim

Ne postoji znanstveni dokazi da čokolada utječe na pojavu akni, a znatno su opasniji mliječni proizvodi. Ipak, svatko bi trebao sam vidjeti koja hrana mu je okidač akni te ju probati izbjegavati, savjetuju dermatolozi. Oni objašnjavaju da je mit kako čokolada uzrokuje akne nastao jer žene u PMS-u jedu više čokolade, no akne bi zbog hormonalnih promjena nastale čak i da se izbjegavaju slastice.

6. Istiskivati ili ne?

Istiskivanje akni se nikako ne preporučuje, ističu dermatolozi. Time se samo produbljuje upala, a i omogućuje širenje bakterija na druge dijelove kože. Ipak, ako si ne možete pomoći, radije otiđite kod provjerenog dermatologa ili kozmetičara koji će vam očistiti lice, a i znati prepoznati koji se prištići smiju dirati, a koji ne.

7. Utjecaj anemije

Ne postoji dokazana povezanost između manjka željeza u krvi i nastanka akni. Znanstvenici tvrde kako akne češće nastaju kod oslabljenog imuniteta, ali sama anemija nije uzrok. S druge strane, uzimanje većih doza nadomjestaka cinka u svrhu liječenja akne može izazvati privremenu anemiju, pa je dobro posavjetovati se s liječnikom prije započinjanja bilo kakvog tretmana

8. Kada nestaju?

Akne najčešće nestaju same od sebe s godinama, a studije pokazuju da se i kod slučajeva akni u odrasloj dobi one najčešće povlače nakon 44. godine života. Do tada, najbolje je pouzdati se u pomoć iskusnog dermatologa i provjerene proizvode.

9. Djelotvorni tretmani

Kreme koje sadrže benzil peroksid, salicilnu kiselinu, retinoide ili AHA kiseline dokazano pomažu u uklanjanju akni, a propisuju se ovisno o tipu akni. Kod težih slučajeva u obzir dolazi liječenjem Roaccutaneom, visokim dozama vitamina A. Kod iznenadne pojave upale, antibiotici mogu sanirati akne, a u redovitu njegu svakako treba uključiti i piling jednom na tjedan koji će osloboditi pore.

10. Loše navike

Trljanje, češkanje, pa čak i blago dodirivanje lica prstima pogoršavaju izgled kože, jer se tako na nju prenose bakterije. Stoga pokušajte što manje dodirivati lice, savjetuju dermatolozi. Poželjno je i izbjegavati dodir masne kose s licem, a ako imate akne na području sljepoočnica i oko uha, češće nosite rep kako bi se koža očistila.