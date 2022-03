Pojeli ste nešto ljuto i usta vam 'gore': Evo kako ublažiti ljutinu

Kapsaicin, sastojak iz ljutih papričica zdrav je za naše tijelo, ali i daje ljutinu koja u ustima ponekad može biti nepodnošljiva. Ako vam se dogodi da pretjerate s ljutinom i usta vam "gore" posegnite za jednom od ovih namirnica i olakšajte si patnju:

Inače, ljudi koji jedu ljutu hranu žive duže, pokazala je nedavna studija. Znanstvenici tvrde kako za deset posto vremena duže žive ljudi koji ljutu hranu jedu jednom do dva puta tjedno, a 14 posto duže oni na čijem je tanjuru dva do sedam puta tjedno. Za to je zaslužan upravo kapsaicin koji se nalazi u čiliju, feferonima i kajenskom papru. Što više kapsaicina sadrže, ljući im je okus.