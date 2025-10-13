Pojeo tri kile gumenih bombona u tri dana i završio u bolnici: 'Bila je to potpuna agonija'

Tri večeri, 3 kilograma bombona i gotovo tjedan dana bolničkog liječenja. Ovo nije izmišljena, već prava priča Nathana Rimmingtona (33) iz Barnsleyja, koji je zbog prejedanja gumiranim bombonima u obliku bočica cole doživio ozbiljne zdravstvene komplikacije koje su ga dovele na rub operacije debelog crijeva.

Njegova priča šokirala je mnoge i potaknula raspravu o posljedicama prekomjerne konzumacije industrijskih slatkiša, ali i o važnosti pažnje prema vlastitom tijelu.

Od želje za slatkim do hitne pomoći

Nathan je, kako sam kaže, doživio „napad želje za slatkim“. Budući da su mu gumene cola bočice najdraži slatkiš, naručio je jumbo pakiranje od čak 3 kilograma preko interneta.

- Počelo je sasvim nevino. Mislio sam da ću ih malo grickati uz filmove navečer. Ali dogodilo se nešto bizarno – nisam mogao stati. Jeo sam ih tri večeri zaredom, kao desert nakon večere. Prije nego sam se snašao, vreća je bila prazna - ispričao je Nathan.

Iako mu se tada činilo da se samo malo 'počastio', njegov probavni sustav bio je na izmaku snaga

Prvi simptomi: „Mislio sam da sam otrovan“

Nekoliko dana nakon slatkog „maratona“, Nathan je počeo osjećati snažnu bol u donjem dijelu trbuha. Uz to su se javili znojenje, mučnina, vrtoglavica i visoki krvni tlak.

- Osjećao sam se užasno. Nisam mogao ni ustati iz kreveta, toliko me boljelo. Mislio sam da sam se otrovao hranom – dan prije sam jeo pečenje pa sam sumnjao na meso - rekao je.

No, kad su simptomi potrajali i dodatno se pogoršali, Nathan je odlučio potražiti liječničku pomoć.

Dijagnoza: akutni divertikulitis

U bolnici je prošao niz pretraga, a liječnici su isprva sumnjali na infekciju crijeva ili trovanje. Međutim, detaljnijim ispitivanjem i laboratorijskim analizama otkriveno je da se radi o akutnom divertikulitisu – upali malih džepova (divertikula) na stijenci debelog crijeva.

Ove upale mogu biti izrazito bolne i opasne ako se ne liječe na vrijeme. Kod nekih pacijenata mogu dovesti i do pucanja crijeva, što zahtijeva hitnu operaciju.

- Liječnici su me pitali što sam jeo zadnjih dana. Kad sam im rekao za onu vreću Hariba, pogledali su me u nevjerici. Rekli su mi da nikad nisu vidjeli da netko u tako kratkom roku unese toliko želatine i šećera - prisjetio se Nathan.

Šest dana bez hrane – samo infuzija i strah od operacije

Liječenje je uključivalo strogi nadzor, potpuni post (bez hrane), antibiotike i infuzije. Nathan je proveo šest dana u bolnici, od čega dva dana pod sumnjom da će morati na operaciju ako se upala ne smiri.

- Bilo je zastrašujuće. Liječnici su mi rekli da sam imao sreće, jer da sam došao kasnije ili da se stanje pogoršalo, možda bih morao na operacijski stol. Nisam mogao vjerovati da su me obični bomboni doveli u ovakvu situaciju - prisjetio se.

Psihološke posljedice su ostale. Nathan kaže da ih više ne može ni pogledati.

- Imam, bez šale, PTSP od tih bombona. Jedan prijatelj mi ih je kupio za rođendan, u šali. Skroz sam se iznervirao, ne mogu ih više ni vidjeti. Samo kad ih pomirišem, trbuh me zaboli - kaže.

Dodaje da je to bila lekcija koju nikada neće zaboraviti – lekcija o umjerenosti i slušanju vlastitog tijela.

Što kažu liječnici: Bomboni nisu bezazleni

Medicinski stručnjaci upozoravaju da ovakvi slučajevi možda nisu česti, ali su jasna posljedica sveprisutne kulture pretjerivanja, osobito s hranom bogatom šećerom, aditivima i umjetnim sastojcima.

Gumeni bomboni sadrže želatinu, glukozni sirup, šećer, umjetne boje i arome, koji u velikim količinama mogu izazvati probavne probleme, dehidraciju, pa čak i crijevne smetnje kod osjetljivih pojedinaca.

- Naš organizam jednostavno nije dizajniran za toliku količinu umjetne hrane odjednom. Kad pojedinac unese nekoliko kilograma koncentriranih šećera i aditiva u kratkom roku, tijelo ne stigne to obraditi – i dolazi do problema - ističu liječnici.

Umjerenost spašava

Nathan danas vodi zdraviji način života i kaže da je potpuno promijenio odnos prema prehrani. Više ne jede slatkiše u velikim količinama i redovito pazi na prehrambene navike.

- Nema ništa loše u tome da se čovjek počasti, ali sve ima svoju mjeru. Nadam se da će moja priča nekome biti upozorenje - rekao je.