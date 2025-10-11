Jabuke su čudo za zdravlje, a dvije slastice s ovim voćem ćete praviti cijele jeseni!

Jabuka je hrskavo voće koje Iza skromnog izgleda krije pravu nutritivnu bombu koja čini čuda za vaše zdravlje.

Zašto je pametno gricnuti jabuku svaki dan?

Prepuna vlakana i flavonoida – najviše dobrih stvari krije se u kori, pa ju nemoj guliti! Upravo tu se nalaze vlakna i biljni spojevi koji jačaju tvoje tijelo.

Pomaže kod probave i daje sitost – vlakna iz jabuke usporavaju probavu, drže te sitim dulje i pomažu da crijeva rade kao sat.

Čuvar srca i krvnih žila – jabuka može pomoći u snižavanju lošeg kolesterola i štiti žile od oštećenja. Prava mala voćna zaštita!

Snažan saveznik protiv bolesti – antioksidansi iz jabuka mogu usporiti razvoj stanica raka i pomoći u zaštiti od dijabetesa tipa 2.

Povoljno djeluje na pluća, mozak i imunitet – redovita konzumacija jabuka povezuje se s boljom funkcijom pluća, jačom memorijom i stabilnijim imunitetom.

Ali ni s jabukama ne treba pretjerivati!

Previše kalorija – Ako pretjerate s količinom, čak i jabuka može doprinijeti unosu previše šećera i kalorija.

Pazi na pesticide – Jabuke su često na listi voća s najviše ostataka pesticida. Dobro ih operite ili birajte organske.

Sjemenke nisu za jelo – Iako nisu opasne u manjim količinama, sjemenke sadrže spojeve koji se mogu pretvoriti u cijanid – zato ih je bolje izbjegavati.

Jabuka - supervoće koje osvaja na prvi zalogaj

Jabuka je jedno od najzdravijih i najdostupnijih voća na svijetu. Hrskava, sočna i puna hranjivih tvari, prava je mala nutritivna bomba koju vrijedi jesti svaki dan. Osim što pozitivno utječe na zdravlje, jabuke su i glavna zvijezda u brojnim domaćim receptima koje svi obožavaju.

Domaća štrudla od jabuka

Jedan od najklasičnijih recepata naše kuhinje. Bilo da koristite domaće tijesto ili gotove kore, rezultat je uvijek sočan i mirisan desert.

Sastojci za nadjev:

1 kg jabuka

100 g šećera (ili po ukusu)

1 vanilin šećer

1 žličica cimeta

100 g grožđica (po želji)

50 g mljevenih oraha ili krušnih mrvica

Sok od pola limuna

Tijesto (ako ga radite domaće):

250 g glatkog brašna

prstohvat soli

1 žlica ulja

1 žličica octa

oko 150 ml mlake vode

(ili koristite gotove kore za savijaču)

Za premaz: 50 g otopljenog maslaca ili ulje

Priprema: Ako radite domaće tijesto: Umijesite tijesto od svih sastojaka i ostavite ga da odmara 30–45 minuta. Na pobrašnjenoj krpi razvucite tijesto vrlo tanko, gotovo prozirno.

Ako koristite gotove kore: Jabuke naribajte i pomiješajte sa svim sastojcima za nadjev. Svaku koru premažite maslacem, slažite po 3 zajedno, rasporedite nadjev i zarolajte uz pomoć krpe. Stavite na lim s papirom za pečenje, premažite i pecite na 180°C oko 35–40 minuta.

Kada se štrudla ohladi – pospite šećerom u prahu i uživajte!

Kolač od jabuka – klasik koji nikad ne izlazi iz mode

Jednostavan, brz i savršeno sočan kolač – pravi spas kad želite nešto slatko, a nemate puno vremena.

Sastojci:

3 jaja

150 g šećera

1 vanilin šećer

100 ml ulja

100 ml mlijeka

250 g glatkog brašna

1 prašak za pecivo

prstohvat soli

3 veće jabuke (naribane ili narezane)

1 žličica cimeta

šećer u prahu za posipanje

Priprema: Zagrijte pećnicu na 180°C. Umutite jaja sa šećerom i vanilin šećerom dok ne postanu pjenasti. Dodajte ulje i mlijeko, pa umiješajte brašno s praškom za pecivo i solju. Dodajte jabuke i cimet, dobro promiješajte. Smjesu izlijte u namašćen i pobrašnjen lim (20x30 cm).Pecite 35–40 minuta. Ohladite i pospite šećerom u prahu.

Poslužite uz kavu, čaj ili topli kakao, kuglicu sladoleda ili žlicu šlaga.

Dodatni savjet:

Dodajte grožđice, sjeckane orahe ili limunovu koricu za još bogatiji okus.