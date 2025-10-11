Zvuči nevjerojatno, ali obična jabuka može biti pravo čudo za zdravlje. Ovo voće koje svi imamo pri ruci krije moćne sastojke koji čiste organizam, štite srce i drže nas sitima
Jabuke su čudo za zdravlje, a dvije slastice s ovim voćem ćete praviti cijele jeseni!
Jabuka je hrskavo voće koje Iza skromnog izgleda krije pravu nutritivnu bombu koja čini čuda za vaše zdravlje.
Zašto je pametno gricnuti jabuku svaki dan?
- Prepuna vlakana i flavonoida – najviše dobrih stvari krije se u kori, pa ju nemoj guliti! Upravo tu se nalaze vlakna i biljni spojevi koji jačaju tvoje tijelo.
- Pomaže kod probave i daje sitost – vlakna iz jabuke usporavaju probavu, drže te sitim dulje i pomažu da crijeva rade kao sat.
- Čuvar srca i krvnih žila – jabuka može pomoći u snižavanju lošeg kolesterola i štiti žile od oštećenja. Prava mala voćna zaštita!
- Snažan saveznik protiv bolesti – antioksidansi iz jabuka mogu usporiti razvoj stanica raka i pomoći u zaštiti od dijabetesa tipa 2.
- Povoljno djeluje na pluća, mozak i imunitet – redovita konzumacija jabuka povezuje se s boljom funkcijom pluća, jačom memorijom i stabilnijim imunitetom.
Ali ni s jabukama ne treba pretjerivati!
- Previše kalorija – Ako pretjerate s količinom, čak i jabuka može doprinijeti unosu previše šećera i kalorija.
- Pazi na pesticide – Jabuke su često na listi voća s najviše ostataka pesticida. Dobro ih operite ili birajte organske.
- Sjemenke nisu za jelo – Iako nisu opasne u manjim količinama, sjemenke sadrže spojeve koji se mogu pretvoriti u cijanid – zato ih je bolje izbjegavati.
Jabuka - supervoće koje osvaja na prvi zalogaj
Jabuka je jedno od najzdravijih i najdostupnijih voća na svijetu. Hrskava, sočna i puna hranjivih tvari, prava je mala nutritivna bomba koju vrijedi jesti svaki dan. Osim što pozitivno utječe na zdravlje, jabuke su i glavna zvijezda u brojnim domaćim receptima koje svi obožavaju.
Domaća štrudla od jabuka
Jedan od najklasičnijih recepata naše kuhinje. Bilo da koristite domaće tijesto ili gotove kore, rezultat je uvijek sočan i mirisan desert.
Sastojci za nadjev:
- 1 kg jabuka
- 100 g šećera (ili po ukusu)
- 1 vanilin šećer
- 1 žličica cimeta
- 100 g grožđica (po želji)
- 50 g mljevenih oraha ili krušnih mrvica
- Sok od pola limuna
Tijesto (ako ga radite domaće):
- 250 g glatkog brašna
- prstohvat soli
- 1 žlica ulja
- 1 žličica octa
- oko 150 ml mlake vode
- (ili koristite gotove kore za savijaču)
Za premaz: 50 g otopljenog maslaca ili ulje
Priprema: Ako radite domaće tijesto: Umijesite tijesto od svih sastojaka i ostavite ga da odmara 30–45 minuta. Na pobrašnjenoj krpi razvucite tijesto vrlo tanko, gotovo prozirno.
Ako koristite gotove kore: Jabuke naribajte i pomiješajte sa svim sastojcima za nadjev. Svaku koru premažite maslacem, slažite po 3 zajedno, rasporedite nadjev i zarolajte uz pomoć krpe. Stavite na lim s papirom za pečenje, premažite i pecite na 180°C oko 35–40 minuta.
Kada se štrudla ohladi – pospite šećerom u prahu i uživajte!
Kolač od jabuka – klasik koji nikad ne izlazi iz mode
Jednostavan, brz i savršeno sočan kolač – pravi spas kad želite nešto slatko, a nemate puno vremena.
Sastojci:
- 3 jaja
- 150 g šećera
- 1 vanilin šećer
- 100 ml ulja
- 100 ml mlijeka
- 250 g glatkog brašna
- 1 prašak za pecivo
- prstohvat soli
- 3 veće jabuke (naribane ili narezane)
- 1 žličica cimeta
- šećer u prahu za posipanje
Priprema: Zagrijte pećnicu na 180°C. Umutite jaja sa šećerom i vanilin šećerom dok ne postanu pjenasti. Dodajte ulje i mlijeko, pa umiješajte brašno s praškom za pecivo i solju. Dodajte jabuke i cimet, dobro promiješajte. Smjesu izlijte u namašćen i pobrašnjen lim (20x30 cm).Pecite 35–40 minuta. Ohladite i pospite šećerom u prahu.
Poslužite uz kavu, čaj ili topli kakao, kuglicu sladoleda ili žlicu šlaga.
Dodatni savjet:
Dodajte grožđice, sjeckane orahe ili limunovu koricu za još bogatiji okus.
