Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
FINO I ZDRAVO

Jabuke su čudo za zdravlje, a dvije slastice s ovim voćem ćete praviti cijele jeseni!

Piše Karolina Krčelić,
Čitanje članka: 3 min
Jabuke su čudo za zdravlje, a dvije slastice s ovim voćem ćete praviti cijele jeseni!
Foto: 123RF

Zvuči nevjerojatno, ali obična jabuka može biti pravo čudo za zdravlje. Ovo voće koje svi imamo pri ruci krije moćne sastojke koji čiste organizam, štite srce i drže nas sitima

Jabuka je hrskavo voće koje Iza skromnog izgleda krije pravu nutritivnu bombu koja čini čuda za vaše zdravlje.

POGLEDAJ VIDEO: 

Pokretanje videa...

Dijelio jabuke 01:35
Dijelio jabuke | Video: Ivica Galovic /PIXSELL

Zašto je pametno gricnuti jabuku svaki dan?

  • Prepuna vlakana i flavonoida – najviše dobrih stvari krije se u kori, pa ju nemoj guliti! Upravo tu se nalaze vlakna i biljni spojevi koji jačaju tvoje tijelo.
  • Pomaže kod probave i daje sitost – vlakna iz jabuke usporavaju probavu, drže te sitim dulje i pomažu da crijeva rade kao sat.
  • Čuvar srca i krvnih žila – jabuka može pomoći u snižavanju lošeg kolesterola i štiti žile od oštećenja. Prava mala voćna zaštita!
  • Snažan saveznik protiv bolesti – antioksidansi iz jabuka mogu usporiti razvoj stanica raka i pomoći u zaštiti od dijabetesa tipa 2.
  • Povoljno djeluje na pluća, mozak i imunitet – redovita konzumacija jabuka povezuje se s boljom funkcijom pluća, jačom memorijom i stabilnijim imunitetom.
JESTE LI ZNALI? Možemo li jesti smrznutu hranu kojoj je istekao rok trajanja?
Možemo li jesti smrznutu hranu kojoj je istekao rok trajanja?

Ali ni s jabukama ne treba pretjerivati!

  • Previše kalorija – Ako pretjerate s količinom, čak i jabuka može doprinijeti unosu previše šećera i kalorija.
  • Pazi na pesticide – Jabuke su često na listi voća s najviše ostataka pesticida. Dobro ih operite ili birajte organske.
  • Sjemenke nisu za jelo – Iako nisu opasne u manjim količinama, sjemenke sadrže spojeve koji se mogu pretvoriti u cijanid – zato ih je bolje izbjegavati.
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Jabuka - supervoće koje osvaja na prvi zalogaj

Jabuka je jedno od najzdravijih i najdostupnijih voća na svijetu. Hrskava, sočna i puna hranjivih tvari, prava je mala nutritivna bomba koju vrijedi jesti svaki dan. Osim što pozitivno utječe na zdravlje, jabuke su i glavna zvijezda u brojnim domaćim receptima koje svi obožavaju.

Domaća štrudla od jabuka

Jedan od najklasičnijih recepata naše kuhinje. Bilo da koristite domaće tijesto ili gotove kore, rezultat je uvijek sočan i mirisan desert.

Sastojci za nadjev:

  • 1 kg jabuka
  • 100 g šećera (ili po ukusu)
  • 1 vanilin šećer
  • 1 žličica cimeta
  • 100 g grožđica (po želji)
  • 50 g mljevenih oraha ili krušnih mrvica
  • Sok od pola limuna

Tijesto (ako ga radite domaće):

  • 250 g glatkog brašna
  • prstohvat soli
  • 1 žlica ulja
  • 1 žličica octa
  • oko 150 ml mlake vode
  • (ili koristite gotove kore za savijaču)
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Za premaz: 50 g otopljenog maslaca ili ulje

Priprema: Ako radite domaće tijesto: Umijesite tijesto od svih sastojaka i ostavite ga da odmara 30–45 minuta. Na pobrašnjenoj krpi razvucite tijesto vrlo tanko, gotovo prozirno.

Ako koristite gotove kore: Jabuke naribajte i pomiješajte sa svim sastojcima za nadjev. Svaku koru premažite maslacem, slažite po 3 zajedno, rasporedite nadjev i zarolajte uz pomoć krpe. Stavite na lim s papirom za pečenje, premažite i pecite na 180°C oko 35–40 minuta.

Kada se štrudla ohladi – pospite šećerom u prahu i uživajte!

FINO I ZDRAVO! 9 voćki s najviše vitamina E za zdravu kožu, oči, srce i mozak
9 voćki s najviše vitamina E za zdravu kožu, oči, srce i mozak

Kolač od jabuka – klasik koji nikad ne izlazi iz mode

Jednostavan, brz i savršeno sočan kolač – pravi spas kad želite nešto slatko, a nemate puno vremena.

Sastojci:

  • 3 jaja
  • 150 g šećera
  • 1 vanilin šećer
  • 100 ml ulja
  • 100 ml mlijeka
  • 250 g glatkog brašna
  • 1 prašak za pecivo
  • prstohvat soli
  • 3 veće jabuke (naribane ili narezane)
  • 1 žličica cimeta
  • šećer u prahu za posipanje
Foto: 123RF

Priprema: Zagrijte pećnicu na 180°C. Umutite jaja sa šećerom i vanilin šećerom dok ne postanu pjenasti. Dodajte ulje i mlijeko, pa umiješajte brašno s praškom za pecivo i solju. Dodajte jabuke i cimet, dobro promiješajte. Smjesu izlijte u namašćen i pobrašnjen lim (20x30 cm).Pecite 35–40 minuta. Ohladite i pospite šećerom u prahu.

Poslužite uz kavu, čaj ili topli kakao, kuglicu sladoleda ili žlicu šlaga.

Dodatni savjet:

Dodajte grožđice, sjeckane orahe ili limunovu koricu za još bogatiji okus.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Astrolozi otkrivaju: Evo u čemu je grozan svaki znak Zodijaka
ŠTO IM NIKAKO NE IDE

Astrolozi otkrivaju: Evo u čemu je grozan svaki znak Zodijaka

Neki vole ugoditi sebi i ponekad su malo lijeni, drugi pak često znaju biti neraspoloženi, potišteni, pesimistični, pretjerano emocionalni i nametljivi. Otkrijte u čemu ste vi grozni prema astrologiji
Znakovi Zodijaka kad popiju: Lav dobije 'dar govora', Bik ogladni, Strijelac nema kočnicu
ASTRO OPIJANJE

Znakovi Zodijaka kad popiju: Lav dobije 'dar govora', Bik ogladni, Strijelac nema kočnicu

Blizanci se ne ponašaju ništa puno drugačije nego kad su trijezni, samo su ubrzaniji. Djevici pod utjecajem alkohola sve postaje smiješno, a Vaga postaje napadački nastrojena i krivo tumači što joj ljudi govore
10 trikova: Evo što piti, jesti i raditi za eksplozivniji orgazam
STVARNO DJELUJE

10 trikova: Evo što piti, jesti i raditi za eksplozivniji orgazam

Muškarci, izbjegavajte započeti dan sa seksom. Povišena razina testosterona oko 7 ujutro znači da je vaše uzbuđenje na vrhuncu i da nećete izdržati duže od par minuta u seksu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025