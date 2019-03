Pokazalo se da kćeri napornih majki izrastu u uspješnije žene

Ako ste majka koja ne popušta svojoj kćeri, prema istraživanju koju je provelo Sveučilište u Essexu u Engleskoj, vaša kćer će vjerojatno biti uspješnija od djece popustljivijih majki.

Od 2004. do 2010. istraživači su pratili živote 15.500 djevojčica u dobi od 13 do 14 godina, a otkrili su da će one sa strožim majkama, koje su im postavile visoke standarde, puno vjerojatnije ići na fakultet i zarađivati više, piše Women's Health.

Još jedan bonus za mame tigrice - te iste djevojke također imaju puno manje šanse da će zatrudnjeti u tinejdžerskim godinama.

Možda malo prigovaranja i nije tako loše? Ako ništa drugo, sljedeći put kad pregovarate oko pisanja zadaće ili pospremanja sobe možete spomenuti ove podatke kao argument vašoj 'napornosti'.

- Kao kći majke koja je… hm… imala velika očekivanja i često dijelila ta očekivanja… Mogu posvjedočiti da to sr*** funkcionira. Uvjerena sam da je pola razloga zbog kojih nisam napustila srednju školu to da sam znala kako bi moja majka rekla: 'Vidiš, rekla sam ti da trebaš učiti', a ja bih radije umrla, nego joj dala to zadovoljstvo. I pogodite tko je završio srednju školu? Ova lutka, ovdje. Hvala mama - napisala je voditeljica istraživanja Ericka Rascon-Ramirez o svojem povodu za ovo istraživanje.

- Tinejdžerice se ne moraju pretvarati da im se sviđa savjet koji dobiju od svojih majki. Prema istraživanju, prigovaranje ima učinak čak i kada se djeca ponašaju kao da ne slušaju roditelje, što je skoro uvijek - dodala je Rascon-Ramirez.

- U većini slučajeva svi mi smo kao tinejdžeri uspjeli napraviti ono što smo smatrali prikladnijim za sebe, čak i kada je to bilo protiv volje naših roditelja. No bez obzira na to koliko smo se trudili izbjeći njihove savjete i preporuke, vrlo je vjerojatno da su na kraju jako utjecali na naše izbore. To je točno, mame su u glavama njihove djece - zaključila je.

