'Pokojnici se žele povezati s nama svaki dan, ali moramo biti svjesni znakova koje šalju'

Gubitak voljene osobe koja je gotovo stalno bila prisutna u našim životima, nama je često nezamislivo, kaže dr. Simon McCarthy Jones, profesor u Odsjeku za psihijatriju na Trinity Collegeu u Dublinu

<p>Pjevačica <strong>Celine Dion</strong> rekla je prije nekoliko godina da osjeća prisutnost pokojnog supruga <strong>Renea Angelila</strong> koji je umro u siječnju 2016. godine od raka. Jako su se voljeli. Ispričala je da zna s njim razgovarati, a ponekad mu čuje glas. Mnogi ljudi opisivali su slična iskustva, a istraživanje je pokazalo da se oni koji prakticiraju takve stvari lakše nose s tugom.</p><p>Stručnjaci kažu da bi razgovor s dragim pokojnicima mogao biti dio procesa žalovanja. Studija napravljena s udovicama i udovcima otkrila je da je njih 13 posto čulo glasove preminulih supružnika, a 14 posto je tvrdilo da ih je vidjelo, njihov duh. Neki su govorili da su znali osjetiti miris pokojnika, njegov dodir, a više od deset posto je razgovaralo s njima.</p><p>Znanstvenici na ovakva iskustva gledaju racionalnije - sva percepcija, kažu, nastaje u mozgu koji stvara zamišljeni svijet oko nas. To je neka vrsta uređene halucinacije, mozak se koristi predviđanjima navika ljudi koji su bili dio naših života.</p><p>- To je razlog zašto ljudi često vide duhove na vrlo poznatim mjestima, na primjer, na omiljenom naslonjaču pokojnika ili noću na njegovoj strani kreveta. Gubitak voljene osobe koja je gotovo stalno bila prisutna u našim životima, nama je često nezamislivo - objašnjava dr. <strong>Simon McCarthy Jones</strong>, izvanredni profesor u Odsjeku za psihijatriju na Trinity Collegeu u Dublinu, koji je proučavao taj fenomen.</p><p>- Preminuli se pokušavaju povezati s nama svaki dan. Ali, za primanje vodstva i utjehe od njih moramo biti otvoreni te svjesni znakova koje nam šalju. Kad se ja povežem s dušama preminulih, jedna od najvažnijih utješnih poruka koju šalju je ta da su i dalje s nama, da je smrt samo iluzija - objašnjava <strong>James Van Praagh</strong>, jedan od najpoznatijih svjetskih vidovnjaka i spiritualnih medija.</p><p>Jeste li se ikada zapitali zašto vam se događaju neke neobjašnjive stvari - nestaju vam stvari, dolaze vam čudne misli, imate osjećaj kako da vas netko gleda, a nikoga nema? Možda se radi o tome da se netko tko je umro, a voljeli ste ga, pokušava približiti i komunicirati s vama. Ljudi koji vjeruju u takve stvari i prakticiraju ih, tvrde da od pokojnika primaju utjehu.</p><p><strong>Maria-Louise Warne</strong>, učiteljica iz Devona u Velikoj Britaniji, kaže kako komunicira s majkom koja je umrla prije više od 20 godina. Čak joj je pomogla savjetima oko nekih važnih životnih odluka.</p><p>- Kada sam se selila i tražila kuću, osjetila sam da me gurka s leđa prema imanju za koje bih trebala dati ponudu. Znam da se nekim ljudima to može činiti kao da sam izgubila razum - ispričala je i dodala kako ona niti najmanje ne sumnja u svoja i tuđa iskustva vezana za kontakt s mrtvima. Kaže da zna osjetiti i majčin miris, prenosi <a href="http://www.dailymail.co.uk/health/article-6272469/Why-people-think-talk-dead-ARENT-going-minds.html" target="_blank">Daily Mail</a>.</p><p> </p>