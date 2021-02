Samohrana majka 11-godišnje kćeri iz Bristola, grada na jugozapadu Engleske, i bivša direktorica tvrtke koja se bavila informacijskom sigurnošću, tijekom pandemije morala je 'proširiti djelatnost' da bi ona i kćer preživjele. Nakon što je u ožujku prošle godine ostala bez posla i sredstava za život, u potrazi za rješenjem, naišla je na stranicu za intimna druženja i sa 44 godine upustila se u novi 'posao'.

POGLEDAJTE VIDEO: Koja vam je najdraža poza u seksu

U međuvremenu je, kaže, već spavala sa 32 muškarca i unatoč strahu da će je zaustaviti policija te da može završiti s ozbiljnim problemima, kaže da je nakon stotinjak 'susreta' zaradila više od 10.000 funti, odnosno više od 86.500 kuna. Među muškarcima s kojima se družila bilo je i liječnika koji su pod stresom jer su na prvoj liniji obrane od korona virusa, vrlo bogatih depresivnih biznismena čija su carstva propala zbog pandemije te oženjenih muškaraca kojima se brak raspao tijekom lock downa, kaže.

Svoju je situaciju opisala kao sličnu onoj iz TV serije 'Tajni život djevojke na poziv' koju je odglumila pjevačica i glumica Billie Piper. Imaju čak i nešto fizičke sličnosti, kaže majka s dvostrukim životom - obje su vitke, elegantne i nose uvijek moderni smeđi bob.

Ova priča posebno dolazi do izražaja i zbog činjenice da je sve više mladih koji razmišljaju o pokretanju stranica putem kojih bi nudili seksualne usluge, kako bi tijekom pandemije zaradili novac, pokazalo je istraživanje Save The Student. Riječ je o stranici koja okuplja poslodavce koji studentima nude posao, a 10 posto ispitanika priznalo je da bi zbog novčane krize razmišljali o tome da zarađuju preko seksa.

'Trebao mi je novac da prehranim 11-godišnju kćer'

Dnevnik 44-godišnje mame koja se za potrebe ove priče nazvala Emma Jeferson je životan, surov i iznimno težak. U njemu opisuje kako je i zašto počela prodavati vlastito tijelo tijekom lock downa.

- Ne mogu vjerovati da ovo pišem. Početkom 2020. godine stvari su izgledale tako dobro. Nakon 14 godina rada u jednoj tvrtki upravo sam napustila posao kako bih pokrenula svoj posao i krenulo je dobro. No, u ožujku je krenula pandemija i sve se promijenilo. Sav moj rad bio je uzalud, novac se potrošio. Nisam imala novca da prehranim svoju 11-godišnju kćeri i trebalo je pronaći način da preživimo. Kako je moja tvrtka bila tek osnovana, nisam mogla dobiti pomoć od države i bila sam očajna. No, onda sam čula za web stranicu 'Seeking Arrangement' - kaže Emma.

Inače to nikad ne bih radila, dodaje, no činilo se kao jednostavan način da zaradi nešto novca. Muškarci na toj stranici plaćaju mjesečno članstvo i mogu slati poruke ženama kojima žele ponuditi 'prijateljstvo i druženje'. Iako je to i više od toga, jedan je čovjek stranicu opisao kao 'internetski bordel'.

- Stvorila sam korisničko ime koje je ukazivalo na to da sam avanturistica i - domaćica. To je trebao biti moj alias, daleko od onoga što zapravo jesam.

'Očajnički sam se borila za preživljavanje'

Dok ovo pišem, iza mene su odnosi sa 32 muškarca. Ovo nije život koji sam željela za sebe, ali postala sam očajna i jednostavno nemam druge - priča.

U početku je samo upoznala nekoliko frajera i razgovarala s njima. Neki su htjeli samo sjediti u automobilu, drugi su htjeli izaći na kavu. Sjedili bi i razgovarali.

- Neki su htjeli doći i u moj stan. Ako je to bilo na večer, zamolila bih prijatelje da mi pričuvaju kćer, jer ne želim da vidi čime se bavim. No, ubrzo je postalo jasno da većina muškaraca želi jedno - i to je bio jedini način da se zaradi preko te web stranice. Prvi put kad sam pristala na seks, poslije sam se osjećala uzrujano i prljavo. No, s vremenom sam pokušala pronaći prostor za to i ne razmišljati o tome što radim - priča Emma.

Kaže da se jednostavno isključi i uvjeri se da je to samo posao kako ne bi razmišljala o svemu. Učinila je ono što je morala, nakon što je iscrpila sve druge mogućnosti, dodaje.

'Spavala sam s puno liječnika'

- Spavala sam s puno liječnika iz sustava javnog zdravstva tijekom pandemije. Ljudi koji koriste stranicu u stanju su voziti preko cijele zemlje da bi se susreli s osobom koju su upoznali i često kažu da im je samo potreban netko s kim će se riješiti stresa zbog rada na prvoj liniji obrane protiv Covid-19. Jedan medicinski tehničar vozio se 5 sati od Blackpoola do mene da bi se opustio tih 20-ak minuta i poslije se odvezao na posao u bolnicu - priča Emma.

Jedne noći susrela se s liječnikom kojem je to bila prva slobodna večer u tri mjeseca, jer je bolnica krcata pacijentima

Upoznala je liječnika koji je u krevetu bio grub, tako da su joj ostale masnice, jer je bio prepun bijesa koji je morao izbaciti.

- Nisam pitala zašto to radi sa mnom, a ne sa svojom suprugom. No, nakon toga, počela sam stavljati škare ispod madraca ili u torbicu koju sam držala u blizini, za svaki slučaj - priča Emma. Kaže kako se susretala i s mnogim oženjenim muškarcima koji su joj rekli da je njihova veza došla u pitanje zbog pandemije.

'Ovo nije Pretty Woman'

- Upoznala sam pisce, odvjetnike, graditelje, medicinske tehničare, vatrogasce, inženjere i investitore u nekretnine. U zadnjih sedam mjeseci zaradila sam gotovo 10.000 funti, ili oko 86.500 kuna, za nešto manje od stotinu susreta, od kojih nisu svi bili seksualni.

Bilo je to dovoljno da glavu održim iznad vode i da platim račune. Ali još uvijek se bojim da bih mogla izgubiti stan - dodaje.

Nadala se da će na ovaj način možda i upoznati nekoga tko bi joj se svidio i tko bi si mogao priuštiti da joj plaća dovoljno za redovite susrete, tako da ne mora upoznavati strance, no ovo nije 'Pretty Woman' i nije realno, kaže. Emma dodaje kako po susretu može dobiti između 260 i 2600 kuna.

- U prosjeku je cijena 780 kuna, no ovisi o tome što muškarac želi. Inače bi to bilo 1300 kuna na više, no mnogi muškarci ponude 100 funti, odnosno oko 860 kuna, te kažu da bi htjeli da to bude redovito. No, nikad nije tako, oni ponude tu cijenu zato što žele proći jeftinije - kaže Emma.

'Oči su mi pune suza'

- Išla sam na spoj i kavu s jednim muškarcem, mislila sam da je neobičan po tome kako se ponaša, no nekoliko mjeseci kasnije drugi je čovjek rekao da je već vidio moju sliku. Ispostavilo se da je čovjek s kojim sam se našla potajno snimio moju fotografiju i podijelio je na forumu. Bila sam užasnuta kad sam otkrila da su neki muškarci otvorili forum za raspravu o djevojkama koje su upoznali. Mi djevojke nemamo ništa slično. I zapravo je izuzetno opasno sastajati se s nepoznatim ljudima, ali kad ste očajni, pokušavate ne razmišljati o tome - kaže Emma.

Dodaje kako većina muškaraca želi dominirati u odnosu, pa se ponekad pita je li to zato što nisu mogli dominirati u životu. Neki od njih bili su puni bijesa, tako da su joj se oči znale napuniti suzama i odlazila bi od njih preplašena, prenosi The Sun.