Poljupci tope kalorije, povezuju, usrećuju i poboljšavaju užitke

Osim što donosi osjećaj ugode i može poslužiti kao dio predigre, poljubac istovremeno nosi i brojne zdravstvene benefite koji će pomoći u boljem psihičkom i fizičkom zdravlju

<p>Obični poljubac s partnerom puno je više nego što se čini na prvu, pa iako pomaže u učvršćivanju odnosa, istovremeno može suzbiti teške simptome alergije ili rastopiti višak kalorija, piše <a href="https://www.yahoo.com/lifestyle/kissing-actually-really-good-mental-143000882.html">Yahoo.</a></p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Koje bolesti možete prenijeti poljupcem</p><p>Stoga ćete poljubac promatrati u drukčijem svjetlu i više vam neće trebati isprika za malo dodatnog ljubljenja.</p><h2>1. Topi kalorije</h2><p>Naravno da poljubac neće otopiti onoliko kalorija koliko će rastopiti tjelovježba, ali on će potaknuti metabolizam koji će raditi barem dvostruko brže.</p><p>- Tijekom odmora većina ljudi će potrošiti oko jedne kalorije u minuti. No kad je riječ o poljupcu, većina ljudi će topiti dvije do tri kalorije po minuti - tvrdi dr. <strong>Sharon Stills</strong>, neuropatska liječnica.<br/> <br/> Zbog poljupca nemojte odgađati trening zumbe, ali svakako sljedeći put kad s partnerom ležite na kauču istopite koju kaloriju poljupcima.</p><h2>2. Snažnije povezuje</h2><p>Bez obzira ljubite li svoje dijete ili strastveno ljubite partnera, usnice donose intimnost i povezivanje.</p><p>- Kad se ljubimo muškarci i žene proizvode hormon oksitocin. Obično ga se zove hormonom ljubavi jer omogućuje snažnije povezivanje među partnerima - kaže profesorica biologije <strong>Dawn Maslar.</strong> U kratkim crtama, ljubimo one koje volimo i volimo one koje ljubimo.</p><h2>3. Poboljšava seks</h2><p>Učestali seks pomaže zdravlju srca i samopouzdanju, a nema boljeg uvoda u odnos od poljupca.<br/> - Poljubac je snažan tip predigre te omogućuje da oba partnera uživaju u dobrom erotskom iskustvu - kaže seksologinja Carol Queen.</p><h2>4. Sprječava bolest</h2><p>Iako zvuči nevjerojatno, razmjena sline može pomoći u borbi protiv virusa, osobito ako poljubac vodi prema seksu. Istraživanje objavljeno u časopisu Medical Hypotheses 2009. godine pokazalo je da žene razvijaju imunitet protiv citomegalovirusa ljubljenjem zaraženih partnera. Studija koju su proveli na Sveučilištu Wilkes 2004. godine otkrila je da su ispitanici koju su najmanje dvaput na tjedan imali seks razvijali više razine antitijela imunoglobulina koji pomaže u borbi protiv infekcija.</p><h2>5. Poboljšava brak</h2><p>Parovi koji se često ljube imaju čvršće brakove, a poljubac vam može pomoći i da odaberete pravog partnera. Dok se ljubite vaša tijela dijele informacije o imunološkim sustavima oba organizma, a biološki gledano vrlo je važno da partneri u genetsku sliku budućeg djeteta unose različite gene kako bi mu osigurali bolje preživljavanje. Stoga, ako poljubac s partnerom rezultira gašenjem ljubavnog plamena, možda je u pitanju genetsko neslaganje.</p><h2>6. Povećava sreću</h2><p>Hormon sreće zove se endorfin, a ljubljenjem njegova razina raste u našem organizmu.</p><h2>7. Snižava kolesterol</h2><p>Studija iz 2009. godine koju je objavio Western Journal of Communication navodi da nježno ponašanje koje uključuje ljubljenje snižava kolesterol.</p><p><br/> - Bavili smo se hipotezom da povećana nježnost ima učinka na poboljšanje fizičkog i psihičkog stanja koje uzrokuje stres, a među ostalim to je povišeni kolesterol. Nakon šest tjedana, grupa ispitanika je pokazala poboljšanje ne samo u lakšem upravljanju stresom, nego su bili zadovoljniji vezom i imali su niži kolesterol - zaključili su autori studije.</p><h2>8. Snižava stres</h2><p>Koliko ste često iscrpljeni i očajni na kraju dana? Za to je odgovoran prirodni odgovor tijela na stres.<br/> - Ljubljenje snižava razinu kortizola, hormona stresa koji negativno djeluje na naš imunološki sustav, endokrini sustav i na zdravlje mozga, a osobito na područje hipokampusa - kaže dr. Stills preporučujući da se za snižavanje razine stresa redovito ljubimo s partnerima.</p><h2>9. Ublažava simptome alergije</h2><p>Japanska studija iz 2003. godine koju su objavili u časopisu Physiology and Behavior promatrala je zdravstveni učinak poljupca na ispitanike. Ljubili su se 30 minuta u zasebnoj prostoriji i pritom su slušali nježnu glazbu. Oni koji su patili zbog začepljenog nosa i sličnih simptoma alergijskih reakcija na pelud i kućne grinje, imali su blaže tegobe.</p><h2>10. Zabavno je</h2><p>- Postoji više od 30 vrsta poljubaca u Kama Sutri. Poljubac je važan način izražavanja i različite tehnike pokazuju da spada u sferu kreativnosti. Zato je zabava dio tog iskustva, a zabava je odličan alat za sreću - kazala je <strong>Gina Cloud</strong>, aktivistica za ženska prava.</p>