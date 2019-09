Položaj spavanja otkriva puno, pa čak i da li vas partner vara

Položaj spavanja otkriva kvalitetu i stabilnost vaše partnerske veze, odnosno ako ste nedavno promijenili tu naviku, to može ukazivati na probleme u intimnom odnosu, tvrde stručnjaci. Zanimljivo je, međutim, da su neke od poza koje bi se mogle povezati s nevjerom i problemima, vrlo popularne među partnerima, što nije lako objasniti.

Okrenuti leđima, uz razmak: Možda vas razdvaja prijevara

Foto: 123RF

Čak 34 posto parova kaže da spavaju svaki na svojoj strani kreveta i okrenuti leđima jedno drugom. Stručnjaci kažu kako se to može povezati i s osjećajem sigurnosti u vezi, zbog čega nema potrebe da se pretjerano iskazuje privrženost.

To je prihvatljivo objašnjenje u većini slučajeva, no ako ste nekada spavali čvrsto priljubljeni, a odjednom ste se razdvojili u krevetu, to treba biti znak za uzbunu. Naime, stručnjaci kažu da je to jedan od najpopularnijih položaja spavanja kad je jedan od partnera nevjeran.

To se objašnjava podsvjesnim osjećajem da se ne želi previše približiti drugom partneru kako ne bi prepoznao znakove prijevare, na primjer osjetio miris tuđeg parfema, vidio ugriz na vratu i slično. Ukratko: obratite pažnju i na ostale znakove nevjere, primjerice napuštanje prostorije radi razgovora na mobitel, sms poruke u gluho doba, tuširanje odmah po dolasku kući i slično.

Poljubac leđima - razdvojeni uz dozu intime

Partneri spavaju okrenuti leđima, ali su leđa priljubljena jedno uz drugo. Za ove partnere može se reći da se osjećaju sigurno u vezi i ne osjećaju potrebu iskazivanja privrženosti. No, ostaju priljubljeni jedno uz drugo, a nerijetko isprepletu i noge, što daje osjećaj povezanosti i sigurnosti.

Kod ovakvog načina spavanja vjerojatno je riječ o partnerima koji su snažne osobnosti i imaju interese koje ne dijele, ali im to ne smeta da se podržavaju. Tu pozu noću zauzima oko 22 posto parova.

Položaj žlice dok je još friško

Foto: Dreamstime

Jedan partner leži na boku, a drugi je priljubljen uz njegova leđa. Poza je najčešća kod friških parova, čak 48 posto njih noću spava u toj pozi, a često upravo u toj pozi vode ljubav. Zanimljivo je da kad veza odmakne to više nije najudobnija poza, pa ju bira tek 16 posto parova. Ostali kažu da u tom položaju imaju poteškoća sa spavanjem.

Bezobrazno 'prase' - kako drukčije reći?

To je poza u kojoj se jedan partner raširi preko cijelog kreveta, dok se drugi partner mora ugurati u ono malo prostora koji je ostao. Veći dio kreveta navodno češće zauzimaju muškarci, iako to mogu biti i žene, a ovu pozu najčešće bira oko 14 posto parova.

Teško je reći koji su uzroci nepravedne raspodjele prostora u krevetu, osim da dečki, vjerojatno, gledaju kako da im bude ugodno i ne misle na ženu.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Njuškanje - znak duboke intime

Riječ je o položaju u kojem partnerica spava na muškom ramenu, a on miriše njenu kosu. Tu pozu bira oko osam posto parova, a svi se slažu s tim da može biti neugodna i naporna. Osim što može dovesti do toga da muškarcu utrne ruka, i žena je u neprirodnom položaju, pa joj može postati neugodno. Zato je ovo poza u kojoj partneri najčešće provedu kratko vrijeme dok razgovaraju, prije nego utonu u san.

Isprepleteni dok je ljubav još žarka

Novi ljubavnici često spavaju u pozama koje im omogućavaju da potpuno isprepletu tijela. Kako je to često vrlo neugodan i naporan položaj, ne čudi što ga bira samo 6 posto parova u dugoročnim vezama.

Ostali kažu kako se tako zapetljani nikako ne mogu naspavati, a poseban je problem to što će obavezno probuditi partnera ako moraju ustati na toalet, ili zato što im se ne spava, piše Daily Mail.