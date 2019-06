Položaji u kojima vi i partner spavate otkriva kakva je veza

Budući da vaš podsvjesni, a ne svjesni um kontrolira u kojem položaju spavate u krevetu s partnerom, a onda i što sanjate, govor tijela, odnosno položaj spavanja daje vrlo preciznu sliku o tome što se događa u vašoj vezi na javi - čak i ako to ne možete, ne želite ili nećete artikulirati dok ste budni, ističe stručnjakinja za govor tijela Patti Wood, autorica knjige “Signali uspjeha - vodič kroz govor tijela”.

Naravno, uvijek postoje iznimke - ako ste oduvijek bili nemirni dok spavate te nogama i rukama udarate partnera, ne možete ga kriviti što spava što dalje od vas. No ako često spavate s partnerom u sličnom položaju, vrijeme je da dekodirate značenje koje otkriva mnogo o vašoj vezi.

Položaji pri spavanju

ŽLICA - je položaj u kojem jedan partner grli drugog partnera s leđa. Ako ste vi osoba koja grli partnera, to govori da ste zaštitnički nastrojeni prema njemu, no i pomalo posesivni. Ako ste vi ona osoba koja je zagrljena, znači da vjerujete partneru te u ovom položaju imate osjećaj intimnosti i sigurnosti.

ODVOJENA ŽLICA - Novi parovi nastoje imati što više fizičkog kontakta, no nakon što zajedničko spavanje više nije neobična stvar, klasičnu žlicu pretvaraju u pozu koja je nešto manje bliska, no udobnija. U ovoj su pozi odvojeni desetak centimetara, no i dalje jedno drugome prenose poruke: 'Držim ti leđa, na mene uvijek možeš računati'.

Foto: 123RF

ZEN - položaj je onaj u kojem su partneri okrenuti jedno drugome leđima, ali im se leđa i stražnjice dodiruju. Ovaj je način spavanja dokaz da su partneri stekli međusobno povjerenje i njihova je emotivna veza izbalansirana. Ako spavate u ovom položaju, želite biti neovisni, ali i dalje seksualno povezani.

MEDENI MJESEC - je najomiljeniji položaj za spavanje mladim parovima koji se ne mogu zasititi jedno drugoga. Njihove su ruke i noge isprepletene, a lica se dodiruju. Spavanje u ovom položaju pokazuje intenzivnu i strastvenu ljubav te veliku zaljubljenost. Iako iznimno intiman, ovaj položaj je često neudoban.

KRALJEVSKI ZAGRLJAJ - je pokazatelj sigurne i snažne veze. Položaj u kojem je jedan partner, na boku, prislonjen na prsa onog drugog, koji ga nježno grli, pokazuje povezanost i predanost. Partner koji leži vodoravno na ovaj način želi zaštititi onog drugog, koji svojim fetalnim položajem pokazuje ranjivost.

Foto: 123RF

DIVLJI ZAPAD - je naziv za položaj u kojem partneri spavaju na leđima, trbuhu ili boku, svatko u drugačijoj pozi. Mogu se dodirivati rukama, nogama ili licem, ali mogu biti i sasvim odvojeni. Ovakav način spavanja pokazuje da se partneri osjećaju opušteno i slobodno, a međusoban im je odnos miran i pozitivan.

LICE U LICE - je položaj u kojem partneri žele imati kontakt očima tijekom noći. Tako žele održati intimnost i snažnije se povezati. Ako ovo nije uobičajeni položaj u kojem spavate, nego samo ponekad, znači da se u tim trenucima osjećate distancirano od partnera i žudite za njegovom pažnjom.

SUPROTNE STRANE - kreveta zauzimaju oni partneri koji se osjećaju neovisno ili imaju potrebu biti odvojeni. Ovaj je položaj udoban i nema negativno značenje ako partneri imaju fizički kontakt prije spavanja. No ako ste s partnerom oduvijek spavali zagrljeni, ovaj bi položaj mogao upućivati na udaljavanje.

NA TRBUHU - spavaju partneri koji su anksiozni i ranjivi te imaju problema s povjerenjem. Upravo zato što spavanje na trbuhu štiti prednji dio tijela, ovakav položaj upućuje na strah od suočavanja s problemom. Ako primijetite partnera u ovom položaju, dajte mu do znanja da ste tu za njega i da ga štitite.

Foto: 123RF

GORE - DOLJE - Partner kojemu je glava bliže gornjem dijelu kreveta osjeća se dominantnije i ima više samopouzdanja, dok je partner kojemu je glava niže u krevetu vjerojatno ponizniji i s manje samopouzdanja. Nema razlike u osjećajnom odnosu ako su glave parova na istoj razini u krevetu.

PRSTIĆI - Budući da su prsti najdalje od mozga, a prvi dio tijela koji reagira u slučaju opasnosti, smatra se da su pod najmanjom kontrolom svjesnog uma, no zato i 'najiskreniji'. Ako vaš partner traži dodire prstima, vjerojatno žudi za emocionalnim i seksualnim dodirom u vezi.