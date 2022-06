'Poludjela' je kad je saznala da joj zaručnik ima 'poslovnu ženu' - kako biste vi reagirali?

Neimenovana žena šokirala se kad je saznala da njezin zaručnik ima 'suprugu s posla', što znači da ima blizak odnos s kolegicom s posla. Iako se to obično govori u šali, nekima nije smiješno.

Njezin zaručnik Mark radi sa ženom po imenu Megan. Oboje imaju slične odgovornosti i rade zajedno kao tim. Ne komuniciraju izvan posla, a drama je nastala kad ih je čula kako se šale tijekom online sastanka.

- Bila sam u dnevnom boravku kad se to događalo. Ljudi su počeli pričati o tome što žele raditi kada se svi vrate u ured. Čula sam kako netko kaže da moj zaručnik i Megan: 'Sigurno nedostaju jedno drugome'. Nekoliko drugih ljudi ih je počelo nazivati:'supruga s posla' i 'suprug s posla' - ispričala je.

Zatim je čula, kaže, kako je netko od kolega predložio da 'Mark i Megan obnove svoje zavjete' kada se svi jednom vrate u ured. Rasplakala se i izašla iz dnevnog boravka. Rekla je kasnije zaručniku da se osjećala poniženo. Trebali su se vjenčati u rujnu lanjske godine, ali su svadbu morali odgoditi zbog pandemije.

Zaručnik joj je objasnio da se radi o šali i da se ne treba toliko uzrujavati zbog toga.

- Smatram da je sam izraz 'supruga s posla' uvredljiv i ponižavajući, jer sam ja njegova zaručnica - rekla je i priznala da je tražila od zaručnika da se na sljedećem sastanku ispriča i kaže kolegama kako neće obnavljati zaruke s kolegicom s posla, jer ima zaručnicu.

Također, zahtjeva od njegovih kolega da njezinog zaručnika i Megan prestanu zvati 'supružnicima s posla'.

- Rekao mi je da to ne može napraviti jer mu je neugodno, i ne želi narušiti svoju reputaciju kod kolega s posla. Čak mi je rekao da sam šu..k - nastavila je.

Svoje iskustvo je objavila na Redditu i pitala druge za mišljenje. Zanima je: 'Jesam li pretjerala?'.

Neki su komentirali kako je to samo šala koju je ona shvatila previše osobno, a bilo je i onih koji se s njom slažu - i smatraju to uvredljivim, prenosi Your Tango.

