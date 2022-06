Biseksualni šaman i vidovita norveška princeza: 'Ljubav nadilazi sve, od nje rastemo'

Tako sam sretna što mogu objaviti da sam zaručena za šamana Dureka. On je taj od koga mi srce poskakuje, koji me vidi i potiče na rast, nasmijava i s kim mogu biti ranjiva. Ljubav nadilazi sve i tjera nas da rastemo. Tako sam sretna što nastavljam rasti s ovim prekrasnim čovjekom, napisala je norveška princeza Martha Louise (50) na Instagramu.

POGLEDAJTE VIDEO Svećenik na misi priznao da je zaljubljen:

Objavila je zaruke s američkim šamanom Durekom Verrettom (47) koji je prethodno njezine roditelje tražio njezinu ruku, jer je, kaže, u duši vrlo staromodan i drži do tradicije. Nisu imali ništa protiv.

Par je počeo izlaziti 2019. godine nakon što ih je upoznao zajednički prijatelj. Imali su podjednake spiritualne interese i to ih je snažno privuklo jedno drugome.

Vjeruju kako se poznaju iz mnogih prošlih života i mogu pomoći 'u liječenju svijeta' zajedno sa svojim sljedbenicima.

Durek je uvjeren kako je u jednom od prošlih života bio kralj, a Martha je bila princeza, a u drugom faraon, a ona njegova kraljica. Oboje tvrde da su bili muž i žena u više navrata.

- Kada sam upoznala Dureka, bilo je to kao da sam pronašla starog prijatelja - rekla je Martha.

On je pak znao da će u ovom životu upoznati svoju princezu.

- Kad sam bio tinejdžer, majka mi je rekla da će me jednog dana pronaći netko iz njenog naslijeđa u Norveškoj i donijeti puno radosti u moje srce. Pitao sam je 'Tko, majko?', a ona mi je odgovorila: 'Princeza'. Bila je u pravu, moja srodna duša me je pronašla - prisjetio se.

Prvi spoj imali su u Los Angelesu. Izveo ju je u kafić u kojemu poslužuju makrobiotičku vegansku hranu.

Oni vidi svoje pretke, a ona priča s anđelima

Durek je rođen u SAD-u, a svojih šamanskih sposobnosti je postao svjestan u dobi od pet godina. Počeo ih je razvijati kada je navršio 11. Svoju majku opisuje kao svoj 'portal svjetla'.

- Imao sam samo dvije godine kada sam naučio što znači biti šaman. Majka mi je rekla da je shvatila da sam obilježen i poseban dok je još bila trudna sa mnom . Svirala je bubnjeve i učila me o misterijama biljaka. Pao sam u trans i tada sam mogao vidjeti svoje pretke. Ja sam šesta generacija iscjelitelja u mojoj obitelji - rekao je Durek.

Njegov pokojni otac David bio je inženjer afričko-haićanskog porijekla, a majka Veruschka ima indijsko norveške korijene.

Martha-Louise je kći norveškog kralja Haralda i kraljice Sonje, ima troje djece i sama je sebe prozvala vidovnjakinjom. Tvrdi da može razgovarati s anđelima i ne smeta joj što je Durek biseksualac.

Šaman Durek je slavan u SAD-u, a među njegovim obožavateljima i klijenticama se našla i glumica Gwyneth Paltrow koja ga opisuje kao svog 'brata po duši'. Jedna sesija s njim stoji, ovisno što radi, između oko 2800 i 7000 kuna.

Osim toga, redovito se pojavljuje u holivudskim emisijama. Ima svoju internetsku stranicu na kojoj nudi svoju meditativnu glazbu, knjige, šamanski bootcamp, radionice, čišćenje kuća od loše energije, šamanska iskustva...

Prisjetio se prvih duhovnih iskustava koje je doživio kao dijete.

- Vidio sam svoje pretke, ali nisam ih poznavao, nisam tada znao tko su ti ljudi. Sjećam se da je jedna od žena bila odjevena u bijelo. Imala je tamnu put i govorila mi je vrlo jasno, nazivala se 'sisavcem'. Kasnije sam saznao da je to bila moja prabaka koja je također bila šamanka, posjetila me iz duhovnog carstva - opisao je to iskustvo.

Marta se prisjetila vrlo teško perioda u svom životu

Bilo je to 2019., iste godine kada je upoznala Dureka. Njezin bivši suprug, pisac Ari Behn počinio je samoubojstvo. Bilo je to nakon početka njezine veze sa američkim šamanom, a neki su nju i Dureka okrivili za to. Govorili su im 'da su ga oni gurnuli u smrt'.

- Vratili smo se kući iz crkve, s božićne jutarnje crkvene mise, kada nas je dočekala ta vijest. Govorili su da je to moja i Durekova krivica, jer da nije bilo njega, to se ne bi dogodilo. Imala sam veliku podršku od Dureka, od moje obitelji i prijatelja, ali ostala je praznina i tuga što ga više neću vidjeti - ispričala je.

Princeza Martha Louise i Ari Behn vjenčali su se 2002. godine i dobili troje djece - Maud Angelicu (19), Leah Isadora (17) i Emmu Tallulah (13).

Martha kaže kako se nikad u životu nije osjećala 'kraljevski' i da se jako razočarala u Norvežane nakon što je otkrila koliko mogu biti rasistički nastrojeni. To je posebno došlo do izražaja nakon što je javnost saznala za njezinu vezu sa šamanom.

Planira zajedno s djecom preseliti u SAD, ali zadržat će kuću u Norveškoj.

- Djeca će mi se pridružiti u SAD-u, no svejedno ćemo zadržati dom u Lommedalenu. Moramo imati dom u Norveškoj, jer provodit ćemo tamo dosta vremena. Ne možemo u potpunosti napustiti našu lijepu Norvešku - rekla je, prenosi Daily Mail.

