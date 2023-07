Pomaže beskućnicima tako što slika njihove portrete i prodaje

Sve je počelo jednostavnim pitanjem: 'Mogu li naslikati tvoj portret?' U ljeto 2015. Brian Peterson (28) i njegova supruga Vanessa preselili su se u Santa Anu u Kaliforniji. Na ulici ispred njihove zgrade živo je jedan beskućnik. Brian bi svaki dan na putu do posla prolazio pored njega, ali nikada nisu razgovarali.

Jednog dana, Brian je u dnevnoj sobi čitao knjigu 'Love Does', a onda je njegovu tišinu poremetio beskućnik. Nadahnut porukom knjige, Peterson je odlučio izaći van i predstaviti se. Tako je saznao da se beskućnik zove Matt Faris, da se preselio u južnu Kaliforniju iz Kentuckyja kako bi nastavio glazbenu karijeru, ali zadesila su ga teška vremena i završio je na ulici.

- Vidio sam ljepotu na licu čovjeka koji se nije obrijao vjerojatno godinu dana, imao je izrasle nokte, vjerojatno se nije ni otuširao godinu dana. Ali njegova priča, život u njemu, inspirirao me - prisjetio se Brian, član Clevelandskog instituta za umjetnost. I iako nije uzeo kist u ruke oko osam godina, zatekao se kako pita Farisa može li naslikati njegov portret. Faris je rekao da.

To je dovelo Briana do osnivanja 'Faces of Santa Ana', neprofitne organizacije usmjerene na prijateljstvo i slikanje portreta članova zajednice koji nemaju svoj dom.

Portrete, s potpisom subjekta i umjetnika, prodaje za nekoliko tisuća dolara. Pola zarade ostavlja svojim modelima i pomaže im da dobro iskoriste taj novac - kako bi ponovno stali na noge.

Sredstva od svog portreta Faris je iskoristio za snimanje albuma, čime je ostvario svoje glazbene snove.

U osam godina od osnivanja 'Faces of Santa Ana', Peterson, koji sada živi u Miamiju sa suprugom i djecom, osnovao je i novu neprofitnu organizaciju pod nazivom 'Faces of Mankind', kolektiv umjetnika koji slikaju portrete beskućnika diljem zemlje. .

Zahvaljujući ovim porterima kupci su se, osim davanja novca, nastojali i povezati s osobom na slici.

- Ljudi mi često govore: ‘Ja sam bio taj koji je prelazio ulicu i zanemarivao beskućnike. Ali, sada ih drugačije vidim'. Nisam znao da će se to dogoditi - zaključio je Peterson, a piše Reader's Digest.