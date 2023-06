Postanite susjed iz snova: Ovih 10 osobina trebate njegovati

Dobrosusjedski odnosi za dobrobit pojedinca u pojedinim situacijama mogu biti važniji čak i od odnosa sa najbližima. Ako su narušeni, mogu voditi do toga da osim općeg nezadovoljstva ne osjećate sigurnost u vlastitom domu.

- Zajednice bolje funkcioniraju kada se susjedi bolje poznaju. To znači da učenici imaju bolje rezultate, stope kriminala su niže, djeca su sigurnija, a ljudi žive dulje. Poznavanje susjeda po imenu iznenađujuće je učinkovit prvi korak prema boljoj Americi - izjavio je profesor i pisac s Harvarda Robert D. Putnam.

Kako biste i sami postali susjed kojem se svi drugi nadaju, AmericanLifestyleMag donosi popis osobina koje biste trebali njegovati.

1. Odvojite vrijeme za uspostavljanje i izgradnju dobrih odnosa sa svim susjedima

Dobri susjedi razlog su zbog kojeg se pojedine lokalne zajednice smatraju poželjnima, prijateljskima i sigurnijima. Dobri susjedi istovremeno poboljšavaju ukupnu kvalitetu života za sebe, ali i sve one koji ih okružuju.

Kako biste to postigli, ponudite se da volontirate i pomognete susjedima u svim kućnim projektima u koje se možete uključiti, čak i ako se radi samo o donošenju namirnica do kućnog praga. To može potaknuti razgovore koji će vas povezati. Pružite susjedima savjet ako ga zatraže od vas, ali isto tako od njih zatražite savjet ukoliko vam je potreban. Razgovarajte o temama koje su važne za susjedstvo jer ljudi vole osjećaj da mogu doprinijeti i znaju sitnice o mjestu u kojem žive. Razmijenite brojeve telefona sa susjedima i budite im dostupni.

2. Mislite na druge

Dobro djelo koje možete napraviti utječe na vas jednako kao i na susjeda. U tom smislu napravite jedinstvene male geste koje će pokazati dobru volju. Očistite snijeg umjesto starijeg susjeda, kada kosite svoj travnjak - ponudite se da pokosite i susjedov. Omiljeni jutarnji ritual je ispijanje kave u dvorištu? Napravite kavu i za susjeda, pa ga pozovite da vam se pridruži.

3. Sudjelujte u životu zajednice

Lijepo i njegovano susjedstvo nije rezultat rada pojedinca, nego svih susjeda. Dobri susjedi održavaju vidljive ili zajedničke prostore čistima i dobro održavanima. Uklanjajte korov, ne gomilajte smeće i brinite o izgledu svog doma izvana. Dobri susjedi razumiju da time na utječu samo na vrijednost vlastite nekretnine, nego i onih koje ga okružuju.

4. Ne zaboravite na sezonsko održavanje

To uključuje čišćenje lišća u jesen, čišćenje pločnika i prilaza zimi te čišćenje otkosa travnjaka tijekom toplijih mjeseci. Susjedi koji svoj vanjski prostor uljepšaju cvijećem i dekoracijama učinili su iskorak prema boljem okolišu i neverbalno pozvali druge da učine isto.

5. Budite uredni

Dobri susjedi brinu se da svoje smeće iznesu u odgovarajuće posude, tako da cijela ulica ne vidi ili ne namiriše što su bacili.

6. Sudjelujte u sezonskom ukrašavanju

Blagdansko ukrašavanje odličan je način za uljepšavanje vanjskog prostora, ali imajte na umu da je u najmanju ruku pristojno, ako već ne obazrivo prema drugima, blagdanske lampice ugasiti već nekoliko tjedana nakon što blagdan prođe.

7. Pripazite na buku

Ako planirate druženje ili zabavu, pripazite na buku koja bi mogla smetati ljudima koji žive pored vas. Dobri susjedi obavještavaju druge o druženjima i traže da im se javi ako je okupljanje postalo preglasno. Još bolje, pozivaju sve susjede na zabavu!

8. Aktivno sudjelujte u odlukama zajednice

Brižni susjedi informirani su o problemima zajednice i daju prednost glasovanju. Velika je vjerojatnost da vi, kao i vaši susjedi, imate posao zbog kojeg vam ne preostaje puno slobodnog vremena. Međutim, ako se susjedi okupe na sastanku na kojem žele riješiti zajednički problem, red je da se i vi pojavite. Bez obzira je li riječ o sastanku suvlasnika zgrade ili susjeda u istoj ulici, dolaskom omogućujete učinkovitije promjene i brže rješavanje problema. Osim toga, samo pojavljivanje na sastancima zajednice i davanje mišljenja pokazuje da vam je stalo do zajednice i ljudi koji je dijele.

9. Pokažite poštovanje

Dobri susjedi uče svoju djecu što znače doslovne i figurativne granice objašnjavajući im gdje završava njihova imovina, a počinje susjedova. Ne zaboravljaju na sva pravila koja idu uz to. Oni također jačaju koncept da to što su s jedne strane granice posjeda, ne znači da se razina buke ili nered mogu zanemariti.

10. Okupite ljude

Ako vaša zajednica već nema naviku dijeljenja vijesti, budite dobar susjed i pokrenite komunikaciju mailom ili grupom na Viberu, WhatsAppu ili drugim aplikacijama. Cilj je da svi kojih se to tiče dobiju pravu informaciju neposredno i na najbrži mogući način,

Svaki susjed koji sudjeluje može objaviti informaciju o vijestima koje se tiču zajednice, poput posebnih termina odvoza smeća, ograničenja parkiranja, nestanka struje ili vode, vremenskih nepogoda, zatvaranja škola, pa čak i sjajnoj tjednoj ponudi na lokalnoj tržnici.

Na kraju će pozitivna energija koju dobri susjedi šire stvoriti val dobrote koji će učiniti zajednicu sretnijim mjestom za život. Sljedeći put kad se usele novi susjedi, razmislite o tome da pridošlice prijateljski pozdravite i ponudite im neki od savjeta o lokalnom načinu života.