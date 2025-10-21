Obavijesti

Lifestyle

Komentari 16
MNOGI NE ŽELE 'DAROVANI' SAT

Pomicanje sata nije bezazleno: Evo kako utječe na zdravlje

Piše Goran Ivanović,
Čitanje članka: 3 min
Pomicanje sata nije bezazleno: Evo kako utječe na zdravlje
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Pomicanje sata dugogodišnja je praksa koja mnogima izaziva glavobolje. Nekad je to služilo lakšoj uštedi energije tijekom zimskih mjeseci, no danas mnogi smatraju da od toga imamo više štete nego koristi

Ovoga vikenda ponovno nas čeka ritual koji jedne veseli zbog dodatnog sata sna, a druge frustrira zbog narušavanja rutine i sve kraćih dana. U noći sa subote, 25. listopada, na nedjelju, 26. listopada 2025., točno u 3:00 ujutro, kazaljke ćemo vratiti jedan sat unatrag, na 2:00.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

00:55
Video: 24sata/pixsell

Time se vraćamo na standardno, zimsko računanje vremena. No, dok se mnogi raduju prividnom dobitku, znanstvena zajednica sve glasnije upozorava da je cijena koju plaćamo za ovu praksu daleko veća od tog jednog 'darovanog' sata.

Znanost upalila crveni alarm: Više od obične neugodnosti

Ono što se nekada smatralo tek manjom neugodnošću, danas je prepoznato kao značajan javnozdravstveni rizik. Pomicanje sata dvaput godišnje remeti naš unutarnji biološki sat, poznat kao cirkadijalni ritam, koji upravlja ključnim tjelesnim funkcijama – od ciklusa spavanja i budnosti, preko lučenja hormona i metabolizma, do krvnog tlaka i rada srca.

Foto: 123rf/ILUSTRACIJA

Nedavno istraživanje znanstvenika s prestižnog američkog Sveučilišta Stanford pružilo je najuvjerljivije dokaze do sada o dugoročnoj štetnosti ove prakse. Uspoređujući tri scenarija – sadašnji sustav pomicanja sata, trajno ljetno i trajno zimsko vrijeme – otkrili su da je upravo dvostruko godišnje micanje kazaljki najgora opcija za naše zdravlje.

JESEN STIŽE Uskoro opet pomičemo sat na zimsko računanje vremena! Evo kako lakše preživjeti promjenu
Uskoro opet pomičemo sat na zimsko računanje vremena! Evo kako lakše preživjeti promjenu

Njihovi modeli, temeljeni na podacima američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), pokazali su da bi ukidanje pomicanja sata i prelazak na trajno standardno (zimsko) vrijeme imalo dramatične pozitivne posljedice. Procjenjuje se da bi se samo u SAD-u time moglo spriječiti oko 300.000 moždanih udara i smanjiti broj pretilih osoba za čak 2,6 milijuna godišnje.

Foto: 123RF

- Što ste više izloženi svjetlosti u krivo vrijeme, to je slabiji vaš cirkadijalni sat. To utječe na imunološki sustav, razinu energije i druge aspekte zdravlja - upozorio je dr. Jamie Zeitzer, glavni autor studije.

Ovi dugoročni rizici nadovezuju se na već poznate kratkoročne posljedice. Brojne ranije studije potvrdile su da u danima nakon proljetnog pomicanja sata raste broj srčanih udara, smrtonosnih prometnih nesreća i ozljeda na radu, što se pripisuje gubitku sna i općem umoru.

Vječna dilema: Zimsko ili ljetno vrijeme?

Dok se većina slaže da praksu treba ukinuti, postavlja se pitanje koje vrijeme trajno zadržati. Zagovornici trajnog ljetnog vremena ističu prednosti dužih večeri, što omogućuje više slobodnog vremena nakon posla i potencijalno smanjuje stopu kriminala.

Sat, energija, zdravlje Štedi li 'pomicanje sata' energiju? Stručnjaci kažu da je razlika zanemariva
Štedi li 'pomicanje sata' energiju? Stručnjaci kažu da je razlika zanemariva

Međutim, kada je SAD 1974. zbog naftne krize privremeno uveo cjelogodišnje ljetno vrijeme, mjera je ukinuta nakon manje od godinu dana zbog negodovanja javnosti jer su djeca po mrklom mraku morala ići u školu.

S druge strane, znanstvena i medicinska struka gotovo jednoglasno podržava prelazak na trajno standardno, odnosno zimsko vrijeme. Ključ je u jutarnjoj svjetlosti.

- Općenito, potrebno vam je više jutarnje i manje večernje svjetlosti kako bi vaše tijelo ostalo dobro usklađeno s 24-satnim danom - objašnjava dr. Zeitzer. Jutarnje svjetlo ključni je signal koji naš unutarnji sat "resetira" i usklađuje s vanjskim svijetom.

Sexy Attractive Young Woman Relaxing in Bed With Laptop Computer. Woman working on laptop in the night in bed. Woman chating in laptop in the night
Foto: 123RF

Zbog toga su vodeće medicinske organizacije, poput Američke akademije za medicinu spavanja i Američkog liječničkog udruženja, izdale službene preporuke za usvajanje trajnog standardnog vremena kao najbolje opcije za javno zdravlje.

Politička zavrzlama koja ne poznaje granice

Unatoč znanstvenim dokazima i volji građana, ukidanje pomicanja sata zapelo je u političkim labirintima. Europski parlament je još 2019. godine izglasao ukidanje ove prakse, s planom da se posljednje pomicanje dogodi 2021. Ipak, države članice nikada se nisu uspjele dogovoriti hoće li trajno ostati na ljetnom ili zimskom vremenu, a pandemija i druge krize gurnule su ovu temu u drugi plan.

Prema važećim direktivama, praksa se nastavlja najmanje do 2026. godine, a Hrvatska se o preferiranom vremenu još nije službeno izjasnila.

ISPUNITE ANKETU Jeste li za ukidanje zimskog i ljetnog računanja vremena?
Jeste li za ukidanje zimskog i ljetnog računanja vremena?

Slična je situacija i u SAD-u, gdje je prijedlog o trajnom ljetnom vremenu zapeo u Kongresu. U međuvremenu, više od 70 zemalja svijeta, uključujući Rusiju, Tursku, Kinu, Japan i veći dio Afrike i Azije, već je odustalo od ovog, kako mnogi kažu, relikta prošlog stoljeća, čija je prvotna svrha uštede energije u modernom dobu gotovo zanemariva.

Foto: dreamstime/ilustracija

Dok čekamo politički dogovor, preostaje nam da se i ove jeseni prilagodimo. Stručnjaci savjetuju postupnu prilagodbu ritma spavanja nekoliko dana prije promjene, izbjegavanje kofeina i teških obroka prije spavanja te maksimalno korištenje jutarnjeg dnevnog svjetla. Iako ćemo dobiti sat sna, jasno je da je rasprava o pomicanju sata prerasla pitanje osobne udobnosti i postala prvorazredno zdravstveno pitanje na koje politika i dalje nema odgovor.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 16
Evo kako se riješiti korova koji probija oko betona ili iz šljunka
JEDNOSTAVAN TRIK

Evo kako se riješiti korova koji probija oko betona ili iz šljunka

Riješiti se korova može biti prava muka, čak i za stručnjake, ali profesionalni vrtlar podijelio je jednostavan i brz trik kako ga se riješiti prirodnim putem
Ovo su prvi znakovi shizofrenije
DOBRO JE ZNATI

Ovo su prvi znakovi shizofrenije

Ova bolest ima specifične karakteristike, a educiranje o ranim simptomima može spasiti život. Auditivne halucinacije su jedan od glavnih simptoma
Evo što biste trebali raditi na sprovodu i što se nikada ne radi
BONTON ŽALOVANJA

Evo što biste trebali raditi na sprovodu i što se nikada ne radi

Pogreb je jedan od najsnažnijih trenutaka ljudske povezanosti, vrijeme kada se okupljamo kako bismo odali počast nečijem životu i pružili podršku onima koji tuguju. S time ide i pristojno ponašanje i odijevanje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025