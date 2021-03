Masaža glave jedna je od najstarijih terapija u liječenju migrena i običnih glavobolja, a najbolje djeluje ako se primijeni brzo nakon početnih simptoma.

1. Masaža vrata i krvnih žila

Na ovom mjestu do glavobolje najčešće dolazi zbog nepravilnog držanja i suženja krvnih žila. Iako se možete sami izmasirati, znatno je lakše ako imate pomagača. Čvrstim pokretima prstiju kreće se od dna vrata sve do same baze lubanje, gdje se glava masira kružnim pokretima.

2. Masaža područja sljepoočnice

Iako se glavobolja obično javlja malo poviše iznad sljepoočnica, masiranje dijela glave na samom rubu rasta kose može biti vrlo korisno kod tenzijske glavobolje udružene s osjetljivošću na svjetlo. Pokreti ovdje trebaju biti nešto nježniji, sporiji i kružni.

3. Masaža za bol iznad očiju

Kod ovakve vrste boli česti su uzročnik sinusi, a olakšanje će donijeti pritiskanje točki oko nosa te kod korijena obrva. Kako je to područje nježno, potrebno je nježno pritiskati nateknute čvorove prema vanjskom kutu oka.

4. Čeona glavobolja

Ako se bol širi na samo čelo, nju se može smanjiti ravnim pokretima povlačenja prstiju od obrva do vrha čela.