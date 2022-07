Pomoć u kućanstvu: 10 super trikova s aluminijskom folijom

Aluminijske folije koriste se za zamatanje hrane, održavanje njihove topline, zadržavanje topline zidova i općenito su odlično rješenje u milijun kućanskih situacija.

No one su s jedne strane sjajne, dok je druga strana mat. Utječe li to na njihov učinak prilikom korištenja?

Ova razlika nastaje zbog procesa proizvodnje. To znači da u finalnom procesu, dva sloja folije prolaze kroz valjak u isto vrijeme. Strana koja dolazi u dodir s visoko poliranim čeličnim valjkom postaje sjajna. Druga strana, koja ne bude u kontaktu s tim valjkom, izlazi mat, piše MSN.

Što se tiče prehrane i kućanstva, nema veze na koju stranu ćete je okrenuti. Iako neki proizvođači neljepljivih aluminijskih folija ističu da hrana polegnuta na mat stranu i omotana njome na taj način pruža maksimalnu učinkovitost.

U većini slučajeva, bez obzira na koju stranu je stavili, aluminijska folija će osigurati jednako dobar posao i kod zamrzavanja i kod spremanja hrane.

